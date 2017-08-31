Визу во Францию станут выдавать за 48 часов
Информация о сокращении срока обработки визовых заявок прозвучала на встрече консула с туроператорами. «Премьер-министр Франции недавно объявил о введении дополнительных мер по увеличению привлекательности страны. Среди них фигурирует выдача виз за 48 часов для 10 новых стран, в том числе, России», — сказал Марк Седий.
По его словам, нововведение распространяется и на регионы: для них также будет действовать «правило 48 часов», однако к этому следует добавить время, необходимое для доставки паспорта в Москву и отправки обратно.
В настоящее время в России работает 18 визовых центров: в столице, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Хабаровске и Уфе. Кроме того, жители ряда регионов могут обращаться в ближайшие дипмиссии (например, в Псковской области французские визы выдаются консульством Латвии). При этом 75% виз во Францию россияне получают в Москве.
Еще одним шагом, направленным на облегчение визовой процедуры, стала мобильная биометрия. Марк Седий пояснил: «Учитывая масштаб страны, мы понимаем, что сдача отпечатков может быть проблемой для тех, кто живет далеко от визовых центров. Поэтому с 27 июня мы ввели возможность сдачи отпечатков там, где удобно туристу».
Заказать услугу мобильной биометрии можно на сайте визового центра. Ее стоимость составляет 150 евро за один паспорт и 270 за два. В эту сумму оценен приезд уполномоченного специалиста в любой населенный пункт, где проживает заявитель. Однако в отличие от других шенгенских стран, Франция не будет брать отпечатки пальцев на дому: процедура будет проводиться в каком-либо официальном месте — офисе или конференц-зале.
Франция стала десятой шенгенской страной, которая ввела мобильную биометрию. Несмотря на высокую стоимость, услуга достаточно востребована. В 2016 году Шенген таким образом оформили около 22,5 тыс. россиян. Самой популярной страной оказалась Греция — 32% (около 7300 заявителей), на втором месте — Испания (31%, 6900), на третьем — Чехия (25%, 5700).
Узнайте больше о сборе биометрической информации на шенгенскую визу.