Водный приговор: что посмотреть в Карелии
Музей-заповедник «Кижи» — один из крупнейших этнографических музеев России. В его коллекции — 76 деревянных зданий: церкви и часовни, в том числе оберегаемый ЮНЕСКО ансамбль Кижского погоста, старинные крестьянские дворы, бани и амбары. А в собрании музея — десятки тысяч предметов обихода и икон XVI-XIX, лодки русских, карел и вепсов. Впрочем, в августе все это служит лишь фоном для ежегодной «Кижской регаты», которая каждый год проходит в одной из гаваней острова.
Как правило, в регате принимают участие до 50 команд из Петрозаводска и разных районов Карелии, Москвы и Санкт-Петербурга, Вологды и Череповца плюс гости из других стран. И в течение всего фестиваля на тематических площадках перед гаванью проходят конкурсы и мастер-классы — например, можно научиться плести морские узлы, готовить калитки (традиционные карельские открытые пирожки с пшеном, рисом или картошкой) и работать с берестой, — устраиваются концерты и ярмарка, фото- и видеовыставки.
Но все же главный день — последний, с парадами и построениями лодок, а потом и забавными одиночными и командными состязаниями, старт которым дают праздничные колокольные звоны: моряки в тельняшках, энтузиасты в посконных рубахах и кепках из бересты, веселые девушки в сарафанах. А еще регата — лучший повод для того, чтобы отправиться в небольшой круиз вокруг острова на изготовленной по старинным лекалам бригантине «Полярный Одиссей» или ладье «Святитель Николай». Пожалуй, лучшего завершения «Кижской регаты» и не придумать.
«Кижская регата» — вишенка на пышном торте путешествий по южной части Карелии. Мы выбрали пять самых важных точек на маршруте.
Когда-то на этих каменоломнях добывали мрамор для зданий Петербурга — Исакиевского и Казанского соборов, Мраморного дворца и др., а сейчас это живописнейший парк, где можно прокатиться на лодке по заполненному водой карьеру, пролететь над гладью на зиплайне, прогуляться по штольням и штрекам, а с недавних пор — и побывать в толще горы. С этого года под сводами пещер «Рускеалы» будет проводиться и оперный фестиваль.
В прошлом году старинная Кинерма, где в традиционных домах до сих пор живут карелы-ливвики, пополнила Список самых красивых деревень России. Ее главное украшение — даже не 250-летняя часовня Смоленской Богоматери с иконостасом, а пять постоянно проживающих здесь местных жителей. В Кинерме можно остановиться на ночь, сходить в баню по-черному, попробовать блюда карельской кухни или просто совершить экскурсию по дворам, часовне и деревенскому музею — как правило, ее проводит пятиклассник Егор.
Музей Кронида Гоголева
Это одно из обязательных к посещению мест в Сортавале. За свою жизнь Кронид Гоголев создал огромное количество многослойных рельефов из ольхи и липы, которые сейчас можно увидеть в его частной коллекции. Основные сюжеты — знаменитый финно-угорский эпос «Калевала», сценки из жизни карельских крестьян и рыбаков. На самые сложные и детальные рельефы могло уходить до семи месяцев работы — неудивительно, что рассматривать их можно очень долго.
Военно-исторический музей «Гора Филина» в гранитной скале, что городе Лахденпохья — стратегический объект, который использовался финнами в качестве командного пункта, а после был заброшен и замурован. Сейчас здесь военный — и минералогический — музей.
Расположенный на одном из островов Ладожского озера древний монастырь — одна из главных православных святынь России, которую иногда называют «Северным Афоном». Сюда приезжают увидеть Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, осмотреть его церкви и десяток скитов, сады и леса. Добраться до острова удобнее всего на «метеоре» или теплоходе из Сортавалы.