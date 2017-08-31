  • Водный приговор: что посмотреть в Карелии
    Фото: Иван Васин
  • Водный приговор: что посмотреть в Карелии
    Фото: Иван Васин
  • Водный приговор: что посмотреть в Карелии
    Фото: Иван Васин
  • Водный приговор: что посмотреть в Карелии
    Фото: Иван Васин
  • Водный приговор: что посмотреть в Карелии
    Фото: Иван Васин
  • Водный приговор: что посмотреть в Карелии
    Фото: Иван Васин
Путешествия

Водный приговор: что посмотреть в Карелии

«Мы все — участники регаты», — пели пираты в известном советском мультфильме. В гонках на Онежском озере действительно принимают участие экипажи со всей России и даже из-за рубежа. Мы отправились на Кижи, чтобы увидеть, как возрождаются традиции заонежского судоходства.
Иван Васин
31 августа 2017 в 15:20
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Музей-заповедник «Кижи» — один из крупнейших этнографических музеев России. В его коллекции — 76 деревянных зданий: церкви и часовни, в том числе оберегаемый ЮНЕСКО ансамбль Кижского погоста, старинные крестьянские дворы, бани и амбары. А в собрании музея — десятки тысяч предметов обихода и икон XVI-XIX, лодки русских, карел и вепсов. Впрочем, в августе все это служит лишь фоном для ежегодной «Кижской регаты», которая каждый год проходит в одной из гаваней острова.

  • Фото: Иван Васин
  • Фото: Иван Васин
  • Фото: Иван Васин
  • Фото: Иван Васин
Водлозерка, логмозерка, сямозерка, пряжинка, венех, давыдовка, дощаник, карбас, сойма, верейка — чего стоят одни названия этих традиционных лодок! И что приятно, все это не покрытые пылью экспонаты на потеху публике, а настоящие — пусть и совсем небольшие — суда, которые каждый год, что впервые в российской музейной практике, строятся и спускаются на воду мастерами-энтузиастами.

Как правило, в регате принимают участие до 50 команд из Петрозаводска и разных районов Карелии, Москвы и Санкт-Петербурга, Вологды и Череповца плюс гости из других стран. И в течение всего фестиваля на тематических площадках перед гаванью проходят конкурсы и мастер-классы — например, можно научиться плести морские узлы, готовить калитки (традиционные карельские открытые пирожки с пшеном, рисом или картошкой) и работать с берестой, — устраиваются концерты и ярмарка, фото- и видеовыставки.

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