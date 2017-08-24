В России заработало первое туристическое агентство Северной Кореи
В России заработало официальное туристическое агентство Северной Кореи Nkorean. Об этом на пресс-конференции заявил советник посольства КНДР в РФ Ким Сен Хун. Nkorean основана в 2017 году при поддержке правительства КНДР и посольства страны в РФ. Компания предлагает туры в Северную Корею продолжительностью от 4 до 15 дней. Стоимость начинается от 51 тыс. рублей. В эту сумму входит размещение в отеле 4*, полный пансион, весь транспорт по маршруту, экскурсии и услуги русскоязычного гида, а также авиабилеты из Владивостока в Пхеньян и обратно. 15-дневный тур обойдется не менее чем в 117 тыс. рублей. Страна располагает разнообразными возможностями для путешествий: это не только осмотр Пхеньяна и других городов, но также пляжи, горнолыжный отдых, трекинг в горах и празднование национальных праздников, таких как День основания трудовой партии Кореи 10 октября или День освобождения 15 августа.
Ежегодно Северную Корею посещают около 100−200 тысяч иностранных гостей; количество российских туристов не превышает нескольких сотен. Для того, чтобы исправить это положение, страна решила сделать турпутевки доступнее. Кроме того, упрощена процедура получения виз: если ранее срок обработки визовой заявки составлял 2−3 недели, то теперь консульство обещает выдавать визы за 3−5 дней. Ким Сен Хун добавляет, что поездка в КНДР полностью безопасна.
«Внутри страны народ сплочен, и ситуация политически спокойная. …Вокруг Корейского полуострова и из-за политики против КНДР продолжается сложная военно-политическая обстановка, но наши ядерные и вооруженные силы полностью гарантируют мир и безопасность на Корейском полуострове. Я думаю, это также будет основной гарантией для безопасного туризма и зарубежной туристической деятельности», — заявил северокорейский дипломат.
Ранее отдых в Северной Корее массово открыли для себя британцы.