Россияне могут получить американскую визу в других странах
С 23 августа 2017 года россияне оказались сильно ограничены в возможности обратиться за американской визой: сократив число сотрудников в консульствах, работающих на территории России, США отменили уже назначенные собеседования и предложили всем желающим записаться повторно.
Новые собеседования будут проводиться только в Москве; соответственно, консульским сотрудникам придется обрабатывать заявки не только жителей столицы, но и всех остальных соискателей из любой точки страны. Как только дипмиссия США объявила о нововведениях, туристы стали назначать новые даты, и буквально за несколько часов все квоты на ближайшее время были исчерпаны. По сообщениям потенциальных путешественников, запись уже велась на ноябрь 2017 года, и этот «снежный ком» продолжает расти.
Для того, чтобы минимизировать ущерб от сложившейся ситуации, США пошли на некоторые уступки. Ранее строго действовало правило, согласно которому обращение за американской визой производилось исключительно в стране постоянного проживания заявителя. Получение визы США для российских граждан за пределами РФ было возможно только при наличии у них вида на жительство той страны, где подавалась заявка. В новых условиях это правило было пересмотрено: россиянам разрешено обращаться для получения американской визы в любую другую страну, где сроки рассмотрения заявки меньше, чем в Москве. Об этом журналистам сообщили представители посольства США.
В настоящее время соискателю, подающему в Москве заявку на Visitor Visa (виза категории B1 — бизнес, категории B2 — туризм), предстоит ожидание в 85 календарных дней. Срок ожидания собеседования для студенческой визы составляет 36 дней. Между тем период ожидания в посольстве США в Астане и Каире составляет 23 дня, в Ташкенте — 43 дня, а быстрее всего собеседование будет назначено в Тбилиси (8 дней), Киеве и Пекине (4 дня).
Узнайте, какие американские территории можно посещать без визы.