Четверть россиян готовы поступиться отпуском ради кота
60 тысяч пользователей интернета ответили на вопросы об отпуске, путешествиях и домашних животных. Опрос проводился сервисом бронирований авиабилетов Aviasales; таким образом, участие в нем приняли активные люди, умеющие самостоятельно организовывать поездку.
По итогам опроса выяснилось, что почти четверть респондентов (23%) готовы остаться дома, если питомца будет не с кем оставить. 17% не возражают против путешествия с животным, однако на практике их останавливает ряд факторов. В частности, подавляющее большинство (61%) справедливой ценой за перевозку кота или собаки считает одну тысячу рублей.
Рассматривая варианты с передержкой, лишь 7% туристов готовы платить за нее более двух тысяч рублей, а 79% уверены, что смогут договориться о бесплатных вариантах.
Согласно данным Euromonitor, россияне содержат 16 млн собак и 22 млн кошек: это пятое место в мире. При этом лишь 8% жителей России когда-либо брали животное с собой в поездку. Узнайте о том, как подготовиться к путешествию с домашним питомцем.