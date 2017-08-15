Завершается голосование за лучшие концепции туристического бренда России
Первый этап Всероссийского конкурса по выбору туристических символов России прошел в 2015 году. Принять участие в нем мог любой желающий. Тогда на рассмотрение экспертной комиссии поступили 480 логотипов и 600 слоганов. В 2016 году стартовал второй этап конкурса, организованный Ростуризмом при поддержке Министерства культуры РФ и Ассоциации брендинговых компаний России. На этом этапе профессионалы разработали около 30 концепций бренда.
С 1 июня 2017 года проводится народное голосование за десять лучших идей, победивших в ходе предыдущих этапов. Каждая из концепций по-своему раскрывает уникальные черты России как привлекательного направления для отдыха и путешествий. Соискатели представили не только графический символ, но и его описание, и варианты изображения на сувенирной продукции.
15 августа 2017 года — последний день народного голосования. Голоса принимаются на официальном сайте конкурса, потребуется авторизация через соцсети. Три концепции, набравшие наибольшее количество голосов, будут рассмотрены экспертным жюри. Именно оно выберет победителя из тройки финалистов. Созданные им символы лягут в основу дальнейшей работы по созданию и развитию туристического бренда России.
«Эффективный туристический брендинг важен для повышения конкурентоспособности нашей страны на мировом туристском рынке. Из 195 государств мира 146 имеют туристический бренд. Россия, которая, по данным Всемирной туристской организации (UNWTO) входит в десятку самых посещаемых туристами государств мира, также нуждается в этом ценном маркетинговом инструменте», — поясняют представители Ростуризма.
Узнайте об одном из этапов конкурса.