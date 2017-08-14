Биг-Бен закрывается на ремонт
Часовая башня Вестминстерского дворца была возведена по проекту английского архитектора Огастеса Пьюджина в 1859 году. Ее высота, включая шпиль, составляет 96,3 метра, а ее Большие часы являются крупнейшими в мире четырехсторонними часами с боем.
Маятник длиной 4 метра и весом 300 кг установлен внутри ветронепроницаемой коробки. Его ход составляет 2 секунды. Общий вес часового механизма достигает 5 тонн, диаметр циферблата — 7 метров, длина стрелок — 2,7 и 4,2 метра. Точность хода часов регулируется с помощью монет, которые кладут на маятник: старая (додесятичная) монета в 1 пенни ускоряет его движение на 0,4 секунды в сутки.
Решением британского парламента в 2012 году здание было переименовано в Башню Елизаветы — в честь 60-летия правления королевы Елизаветы II. Саму часовую башню и ее часы нередко называют Биг-Беном: по имени самого большого из шести колоколов дворца.
За время своей работы часы останавливались лишь несколько раз: из-за погодных условий, поломок механизма и птиц. Самый долгий период простоя был в 1983−1985 годах, но поскольку со временем состояние любой конструкции ухудшается — новая пауза потребовалась уже в 2015 году. В это время не только был проведен текущий ремонт: специалисты также занимались комплексной диагностикой состояния всей башни. По результатам исследования стало ясно, что если не провести полномасштабную реконструкцию памятника, он может быть навеки утрачен.
Плановая остановка Биг-Бена намечена на полдень 21 августа 2017 года. Помимо ремонта и замены износившихся деталей, рабочие займутся укреплением самой башни. Работы продлятся до 2021 года.
В рамках реновации также планируется отмыть и починить циферблаты, однако одновременно закрытыми будут лишь три из них. Четвертый продолжит показывать время, работая в период ремонта на современном электродвигателе. Однако привычного звука колоколов Биг-Бена на протяжении четырех лет ожидать не следует.
Кроме того, в одной из вентиляционных шахт будет установлен лифт для посетителей с ограниченными возможностями и для возможных случаев эвакуации.
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