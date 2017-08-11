  • Новая жизнь рухнувшего «Лазурного окна»
    Фото: sabrina_licht/Instagram
  • Новая жизнь рухнувшего «Лазурного окна»
    Фото: blogmochilando/Instagram
  • Новая жизнь рухнувшего «Лазурного окна»
    Фото: Schoschi/Wikipedia
Путешествия

Новая жизнь рухнувшего «Лазурного окна»

На западе мальтийского острова Гоцо до недавнего времени располагалась живописная известняковая скала «Лазурное окно». В марте 2017 года она была разрушена штормом, став после этого еще более популярной достопримечательностью.
Анастасия Баринова
11 августа 2017 в 17:02
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28-метровая арочная скала «Лазурное окно» формировалась абразией и дождевой эрозией в течение 500 лет. Она состоит из желтого глобигеринового известняка. Эрозия продолжала воздействовать на этот памятник природы, и ученые забили тревогу. В связи с этим местные власти приняли решение установить предупредительный знак, чтобы туристы на забирались на скалу, однако посчитали, что она все же не находится под непосредственной угрозой разрушения. Вывод оказался неверным: уже в апреле 2012 года произошел облом большого куска, из-за чего форма «окна» изменилась, а сама арка стала неустойчивой. Ее окончательное обрушение произошло утром 8 марта 2017 года.

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