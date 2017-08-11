Новая жизнь рухнувшего «Лазурного окна»
28-метровая арочная скала «Лазурное окно» формировалась абразией и дождевой эрозией в течение 500 лет. Она состоит из желтого глобигеринового известняка. Эрозия продолжала воздействовать на этот памятник природы, и ученые забили тревогу. В связи с этим местные власти приняли решение установить предупредительный знак, чтобы туристы на забирались на скалу, однако посчитали, что она все же не находится под непосредственной угрозой разрушения. Вывод оказался неверным: уже в апреле 2012 года произошел облом большого куска, из-за чего форма «окна» изменилась, а сама арка стала неустойчивой. Ее окончательное обрушение произошло утром 8 марта 2017 года.
«Лазурное окно» и ранее было популярным объектом у дайверов, а теперь, украсив своими обломками дно, стало привлекать их еще больше. Они сочувствуют тем, кто приезжает полюбоваться пейзажем на поверхности, а вот для дайвинга «это лучшее, что могло случиться на Гозо». Покрытые трещинами массивные обломки скалы еще свежие и сохранили светлый оттенок. Одновременно они уже стали искусственным рифом: на них начинает зарождаться жизнь: появляются растения и рыбки. При этом глубина погружения может варьироваться от 5 до 52 метров, то есть место доступно для дайверов разного уровня подготовки. Все это вывело «Лазурное окно» на новый виток популярности. Дайверы также предупреждают, что к арке следует поспешить: в ближайшие месяцы ее обломки позеленеют и скроются под пластами «новой жизни», но сейчас это поистине невероятное зрелище.
Посмотрите, как туристы сломали американский памятник природы.