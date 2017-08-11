  • Загранпаспорта будут выдавать быстрее
    Фото: Minsvyaz.ru
  • Загранпаспорта будут выдавать быстрее
    Фото: Алексей Елфимов
Путешествия

Загранпаспорта будут выдавать быстрее

Министерство внутренних дел работает над изменением закона о сроках оформления загранпаспортов. Нынешние допустимые нормы — месяц или четыре — не соответствуют текущим реалиям.
Анастасия Баринова
11 августа 2017 в 14:38
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На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов появилось сообщение о том, что МВД по поручению правительства приступило к разработке поправок в законодательство, сокращающих сроки выдачи загранпаспортов. Согласно действующей редакции закона, срок оформления загранпаспорта не должен превышать одного месяца в случае подачи заявления по месту жительства и четырех месяцев при подаче заявления по месту пребывания.

В срочном режиме — за три дня — паспорта оформляются только при наличии документально подтвержденных обстоятельств, связанных с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или смертью близкого родственника и требующих выезда из РФ.

Эти сроки были установлены много лет назад — в то время, когда интернет не был распространен, а связь между органами внутренних дел в разных частях страны осуществлялась по обычной почте. В наши дни послать запрос и получить на него ответ можно за пару минут, что позволяет скорректировать срок выдачи загранпаспорта только в соответствии с текущим количеством заявок и загруженностью сотрудников паспортных служб МВД.

Поправки, соответствующие реалиям XXI века, планируется внести в ст. 10 Федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Другие детали не сообщаются: МВД лишь приступило к работе над ними. Таким образом, как быстро будут оформляться паспорта для зарубежных поездок, пока неизвестно.

Среди других нововведений, связанных с загранпаспортами — рост тарифов. Уже до конца 2017 года госпошлина за оформление десятилетнего биометрического загранпаспорта для взрослого вырастет до 5 000 рублей (3 500 рублей — в настоящее время), детям до 14 лет биометрический паспорт обойдется в 2 500 рублей (1 500 — сейчас). Стоимость оформления пятилетних паспортов старого образца пока остается прежней: 2 000 и 1 000 рублей соответственно.

В 2016 году граждане России получили 2,58 млн заграничных паспортов, что на 32% меньше, чем годом ранее, а за три года количество выданных паспортов уменьшилось на 65% (в 2014 спрос составил 7,45 млн). Однако за первые три месяца 2017 года наблюдается значительный рост: россияне получили 732 тыс. заграничных паспортов, что на 63% выше показателей аналогичного периода прошлого года, когда было выдано 448 тысяч документов этого типа.

Узнайте, как росла госпошлина на загранпаспорта в России.

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