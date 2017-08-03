Названа самая популярная страна мира у туристов в 2016 году
Отчет составлен Всемирной туристской организацией ООН (UNWTO).
Самые посещаемые туристами страны мира в 2016 году
1. Франция (82,6 млн человек);
2. США (75,61);
3. Испания (75,56);
4. Китай (59,3);
5. Италия (52,4).
В топ-10 также вошли Великобритания, Германия, Мексика, Таиланд и Турция соответственно.
Из лидеров рейтинга наибольшего прогресса добилась Испания, чьи показатели выросли на 10% по сравнению с 2015 годом. Эксперты UNWTO отмечают, что туристический бум наблюдается в стране в течение двух лет. Отчасти такая ситуация сложилась из-за того, что туристы отдают предпочтение испанским курортам вместо Египта, Турции и пострадавших от террористических атак других стран Европы.
По объему выручки от туризма лидируют США ($206 млрд), далее следует Испания ($60 млрд), Таиланд и Китай. Франция занимает пятое место ($42 млрд).
Ранее в UNWTO сообщали, что в 2016 году число туристов в мире составило 1,235 млрд, это почти на 4% больше по сравнению с 2015 годом, или на 46 млн туристов.