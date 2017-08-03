  • Названа самая популярная страна мира у туристов в 2016 году
    Мон Сен-Мишель — одна из наиболее популярных достопримечательностей Франции. Фото: Сергей Чернышов
  • Названа самая популярная страна мира у туристов в 2016 году
    Французские Альпы. Фото: АБ
  • Названа самая популярная страна мира у туристов в 2016 году
    Страсбур, Франция. Фото: Наталья Кузьминых
  • Названа самая популярная страна мира у туристов в 2016 году
    Камаргские жеребцы, Франция. Фото: Антон Ростовский
Путешествия

Названа самая популярная страна мира у туристов в 2016 году

По итогам 2016 года звание самой популярной у иностранных туристов страны сохранила Франция, принявшая за отчетный период 82,6 миллиона человек.
Интерфакс
3 августа 2017 в 17:23
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Отчет составлен Всемирной туристской организацией ООН (UNWTO).

Самые посещаемые туристами страны мира в 2016 году

1. Франция (82,6 млн человек);
2. США (75,61);
3. Испания (75,56);
4. Китай (59,3);
5. Италия (52,4).

В топ-10 также вошли Великобритания, Германия, Мексика, Таиланд и Турция соответственно.

Из лидеров рейтинга наибольшего прогресса добилась Испания, чьи показатели выросли на 10% по сравнению с 2015 годом. Эксперты UNWTO отмечают, что туристический бум наблюдается в стране в течение двух лет. Отчасти такая ситуация сложилась из-за того, что туристы отдают предпочтение испанским курортам вместо Египта, Турции и пострадавших от террористических атак других стран Европы.

По объему выручки от туризма лидируют США ($206 млрд), далее следует Испания ($60 млрд), Таиланд и Китай. Франция занимает пятое место ($42 млрд).
Ранее в UNWTO сообщали, что в 2016 году число туристов в мире составило 1,235 млрд, это почти на 4% больше по сравнению с 2015 годом, или на 46 млн туристов.

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СМИ2
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