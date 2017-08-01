Путешествия

Цвета Грузии: видео

Авторы видеопроекта «Гимн великому городу» представили новый потрясающий ролик, главную роль в котором играет Грузия.
Андрей Ефимов
1 августа 2017 в 19:11
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  • Цвета Грузии: видео
    Фото: Timelab.pro

Colors of Georgia from Timelab.pro on Vimeo.

Слово одному из членов съемочной команды Андрею Ефимову:

За время нашего путешествия мы объехали почти всю Грузию, но в ролик вошли кадры только из Тбилиси, его пригородов и винодельческого региона Кахетия. А все потому, что наш дрон зацепил провода и потерпел крушение в горах недалеко от Боржоми, в стрессе мы забыли камеру в придорожном кафе, а вернулись за ней только перед отъездом. Эти кадры — всего лишь малая часть того, что мы увидели, что чувствовали. Горы, озера, лед, море, перевалы, люди, язык, культура, вино, кухня, керамика — перечислять можно бесконечно.

Лейтмотивом для видео мы выбрали пронзительное стихотворение о Грузии Бориса Пастернака «Волны». Нашли художественный перевод на английский язык, кстати, на удивление точный и удачный.

Монтажный стиль был тоже выбран не случайно, хотя почему-то в России он и является резонансным. Путешествие подразумевает тряску, короткие куски видео, отсутствие сюжета, в целом — это поток эмоций, именно поэтому мы выбрали watchtower style.

Теперь нам хочется не просто вернуться в Грузию: хочется там жить и снимать, снимать, снимать каждый день.

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СМИ2
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