Российский МИД предостерегает от поездок в Кению
Министерство иностранных дел РФ призывает российских путешественников как следует подумать, прежде чем отправляться в Кению в ближайшее время.
8 августа в Кении пройдут всеобщие выборы. По данным МИД, обстановка в стране на данный момент является напряженной и по мере приближения дня голосования «имеет тенденцию к обострению».
«Сохраняется опасность террористических актов со стороны боевиков сомалийской экстремистской организации «Аш-Шабаб»», — цитирует представителя российского МИД «Интерфакс».
Как следствие, ведомство просит российских туристов учитывать обстоятельства и тщательно взвешивать целесообразность поездок в Кению в этот период.
По данным Trading Economics, за последние десять лет Кению в среднем посещает 81869,28 туриста ежегодно.