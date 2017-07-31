  • Российский МИД предостерегает от поездок в Кению
    Путешествие на поезде через Кению. Здесь все еще курсируют поезда колониальных времен начала ХХ века. Фото: Евгений Манчу
  • Российский МИД предостерегает от поездок в Кению
    Масаямара, Кения. Фото: Александр Маркелов
  • Российский МИД предостерегает от поездок в Кению
    Мама с двухдневным малышом. Фото: Марина Мудрова
  • Российский МИД предостерегает от поездок в Кению
    Заповедник Майсай Мара, Кения. Фото: Владислав Бельченко
Путешествия

Российский МИД предостерегает от поездок в Кению

Туристам предлагается «тщательно взвешивать целесообразность поездки».
National Geographic Россия
31 июля 2017 в 17:46
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Министерство иностранных дел РФ призывает российских путешественников как следует подумать, прежде чем отправляться в Кению в ближайшее время.

8 августа в Кении пройдут всеобщие выборы. По данным МИД, обстановка в стране на данный момент является напряженной и по мере приближения дня голосования «имеет тенденцию к обострению».

«Сохраняется опасность террористических актов со стороны боевиков сомалийской экстремистской организации «Аш-Шабаб»», — цитирует представителя российского МИД «Интерфакс».

Как следствие, ведомство просит российских туристов учитывать обстоятельства и тщательно взвешивать целесообразность поездок в Кению в этот период.

По данным Trading Economics, за последние десять лет Кению в среднем посещает 81869,28 туриста ежегодно.

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