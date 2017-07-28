Пассажиры готовы отказаться от багажа за скидку на билет
Недавно в России был принят закон, позволяющий авиакомпаниям взимать за багаж дополнительную плату. Новое предложение Минтранса России фактически продолжает эту идею: теперь многие необходимые на борту вещи исключены из списка разрешенных к бесплатной перевозке. В частности, из списка допущенных к провозу без дополнительной платы вещей исключаются сотовые телефоны, фотоаппараты, верхняя одежда, зонты.
Эксперты туристического поисковика Aviasales провели опрос десяти тысяч путешественников, чтобы узнать их отношение к этим инициативам.
21% опрошенных заявили, что готовы отказаться от какого-либо багажа, если сумма скидки за такой билет составит тысячу рублей. Еще 25% считают справедливой ценой за безбагажный полет скидку в две тысячи рублей. Более половины опрошенных согласны лететь налегке за скидку более двух тысяч рублей.
Также Aviasales опросили путешественников, планирующих свои заграничные поездки о предстоящем курортном сборе. Вопрос звучал так: «Если бы курортный сбор платили не государству, а отдыхающим, за какую сумму (в день) вы бы поехали в Крым или Сочи»? В результате, 33% отдыхающих готовы сменить свои планы за доплату 100 рублей в день, что равно сумме курортного сбора. Еще 25% достойной компенсацией считают 500 рублей в день.
На прошлой неделе Госдума в третьем чтении приняла законопроект о курортном сборе. Взимать деньги с туристовВзимать деньги с туристов будут с 1 мая 2018 года и до конца декабря 2022 года в Крыму, в Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях. Максимальная сумма налога на 2018 год не должна превышать 50 рублей. Закон рассматривает только официально зарегистрированные объекты размещения и не распространяется на частный сектор.