10 поездок на каникулы для взрослых и детей
Париж, Франция
Легендарный Диснейленд, празднующий в этом году 25-летие, входит в число главных детских достопримечательностей мира. Но если оставить в стороне Микки-Мауса и его друзей, в окрестностях Парижа можно отыскать немало других развлечений. К примеру, посвящённый знаменитому галлу парк «Астерикс» или экспериментальный «Футуроскоп», который позволит детям ненадолго переместиться в будущее. В самом Париже тоже найдётся много интересного для детей всех возрастов. Специальный детский маршрут (6−10 лет) с загадками, конкурсами и призами есть на Эйфелевой башне, а в центре современного искусства Жоржа Помпиду открыта Детская галерея, работы в которой интересно разглядывать всей семьёй. Здесь же юным путешественникам предложат пройти творческие мастер-классы продолжительностью от нескольких часов до четырёх дней.
Фото: futuroscope.com
Что ещё посетить
Центр науки и инноваций — чтобы научиться вырабатывать электричество и вычислять свой вес на разных планетах.
Парк «Франция в миниатюре», где собраны миниатюрные копии французских достопримечательностей. Шато Бретей — сказочный заповедник в замке XVI века, в котором живут восковые Золушка, Кот в сапогах, Спящая красавица и другие герои из книжек Шарля Перро.
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Шенгенскую визу можно оформить в визовом центре или визовом отделе посольства Франции в Москве. Перелёт из Москвы прямыми рейсами «Аэрофлота» или Air France займёт около четырёх часов. Для проживания выбирайте Gardette Park Hotel в тихом районе XI округа — рядом расположены парк и детская площадка.
Марракеш, Марокко
Марракеш может показаться не самым очевидным направлением для семейного отдыха. Здесь нет ни пляжа, ни океана, здесь летом довольно жарко, наконец, здесь Африка, гулять по которой маленьким детям не рекомендовал ещё Чуковский. Вместе с тем трудно представить себе место, где восточная сказка стала бы реальностью и встречалась на каждом шагу, — прямое попадание на страницы «Тысячи и одной ночи» гарантировано. В лабиринте древней медины, где иногда не разойтись и двум осликам, пахнет экстрактом роз, душистым деревом и специями. Тут ходят в джеллабах — длинных кафтанах с капюшонами, в ремесленных артелях красят и дубят кожи, мастерят «лампы Аладдина» и остроносые туфли без задника — бабуши, а на рынке Рахба Кедима продают экзотические снадобья и магические эликсиры. Наконец, на плывущей в чаду жаровен «площади отрубленных голов» — Джемаа-эль-Фна — каждый вечер проходят представления танцоров, музыкантов, заклинателей змей, сказителей и строителей живых пирамид, поглазеть на которые жители Марракеша собираются ещё со Средневековья. Кстати, из корзины воздушного шара видны не только кварталы «красного города», но и пики Высокого Атласа.
Что ещё посетить
Сады Anima, где помимо кактусов можно увидеть много забавных скульптур и инсталляций. Крупнейшее в стране медресе (кораническая школа) Бен Юсефа помогает понять, что такое марокканский стиль в архитектуре, и увидеть, как в XVI веке жили и учились школяры. Аквапарк Oasiria — настоящий оазис в жару.
Информация
Марокко — безвизовая страна на срок до трёх месяцев. Национальный перевозчик — Royal Air Maroc — летает в Марракеш с пересадкой в Касабланке. Жить лучше в отеле Royal Mansour с большим детским клубом, где юных путешественников учат готовить местные блюда и говорить на арабском языке, а ещё устраивают для них квесты по территории.
Самуй, Таиланд
Самуй — образцовый тропический остров, так что солнце, воздух и вода — лучшие друзья семей, приезжающих сюда на пляжный отдых. Но если вашему чаду наскучит строить замки из песка, гоняться за крабами и играть в боулинг кокосами, здесь всегда можно найти и другие развлечения. Во-первых, тут есть несколько аквапарков — например, Coco Splash Adventure & WaterPark и Pink Elephant. Во-вторых, все, кому не дают покоя лавры Тарзана, могут полетать над джунглями и водопадами на двухкилометровом стремительном — до 80 км/ч — зиплайне. А в-третьих, Самуй — родина необычного футбол-гольфа, гибридного вида спорта, в котором в лунки на поле нужно в кратчайшее время загнать не шар для гольфа, а футбольный мяч. Ну и не стоит забывать про главный символ острова — храм Большого Будды с позолоченной 12-метровой статуей просветлённого принца Гаутамы, которая может стать идеальным наглядным пособием для первого знакомства с буддийской культурой.
Что ещё посетить
Национальный морской парк Ангтхонг из 42 покрытых зеленью островов. По некоторым можно прогуляться, у других — поплавать с маской и трубкой.
Квест Escape Break с четырьмя тематическими играми.
Картинг и аэротрубу EasyKart.
Информация
Таиланд — безвизовая страна на срок до 30 дней. Самый удобный вариант перелёта до острова Самуй — рейсы Thai Airways через Бангкок. Для семейного отдыха отлично подходит отель Four Seasons Koh Samui — помимо детского клуба в нём есть ринг, на котором учат тайскому боксу, и кинотеатр под открытым небом. Заказать организованное путешествие на Самуй можно через туроператора Anex Tour.
Люцерн, Швейцария
Туристический слоган Люцерна — «Город, озеро и горы». Здесь действительно есть всё, что мы привыкли ассоциировать со Швейцарией. Прекрасный средневековый город с мостами, крепостной стеной Музегг и башнями, три из которых открыты для посещения. Люцернское озеро (или озеро четырёх лесных кантонов), по нему до сих пор бегают пять старинных колёсных пароходов, а теперь ещё и новая яхта MS2017. Гора Титлис, куда можно подняться на вращающейся вокруг своей оси кабине канатной дороги, гора Пилатус, по которой проложена самая крутая в мире зубчатая железная дорога, и «королева гор» Риги, с её вершины открывается фантастический вид на всю Центральную Швейцарию. Но, пожалуй, главная достопримечательность — самый посещаемый в стране Музей транспорта, где представлено более 3000 железнодорожных, автомобильных и водных экспонатов. И такое транспортное средство, как маунтинбайк, определённо стоит испытать в деле во время поездок по размеченным горным тропам.
Что ещё посетить
Ледниковый сад — музей природы, где можно увидеть древние скальные породы, гроты и окаменелости и преодолеть зеркальный лабиринт. Рядом находится памятник умирающему льву, который Марк Твен называл самым печальным изваянием в мире. Городской квест Foxtrail — оригинальный способ всей семьёй открыть для себя закоулки города. Художественная коллекция Розенгарт — возможность приобщить детей к прекрасному, а именно картинам Моне, Шагала и Пикассо.
Информация
Шенгенскую визу можно оформить в визовом центре или визовом отделе посольства Швейцарии в Москве. До Люцерна легко добраться из Цюриха на поезде или автомобиле — менее чем за час. Прямые рейсы в Цюрих выполняет SWISS. Остановиться лучше непосредственно на озере — например, в Schweizerhof Luzern, где когда-то жил Лев Толстой.
Копенгаген, Дания
Начинать знакомство с датской столицей можно по-разному. Поздороваться с Русалочкой, памятник которой уже более сотни лет украшает набережную Копенгагена. Прокатиться на аттракционах в парке Тиволи, одном из старейших в Дании. Узнать историю жизни Ганса Христиана Андерсена в его доме-музее (Radhuspladsen, 57), чтобы потом гадать, где жили Кай и Герда и по каким улицам разгуливал голый король. Прокатиться на кораблике (stromma.dk) по каналам в исторической части города. Или просто взять напрокат велосипед с тележкой для детей (на них здесь катается, кажется, каждый второй) и устроить семейный велозаезд. Но рано или поздно вам всё же придётся покинуть пределы Копенгагена, чтобы посетить расположенный в 260 километрах от него «Леголенд». Это целый город, сложенный из кирпичиков «Лего», с сотней аттракционов на любой возраст. Среди самых популярных — Miniland, где в масштабе 1:20 воспроизведены Тауэр, Тадж-Махал и другие мировые достопримечательности. А также Toyota Driving School, который позволяет управлять автомобилем и даже сдать экзамен, чтобы получить водительские права.
Что ещё посетить
Парк развлечений «Баккен» — как альтернативу «Леголенду»; Музей рекордов Гиннесса — чтобы узнать забавные факты о достижениях со всего мира; Королевская резиденция Фредериксборг с замком в стиле Ренессанс, озером и обширным парком.
Информация
Виза шенгенская, оформить её можно в визовом центре Дании или консульском отделе посольства страны. Прямые рейсы из Москвы в Копенгаген выполняет «Аэрофлот», удобные пересадочные есть у Air Baltic. Для проживания выбирайте бутик-отель Nimb в парке Тиволи: просторные номера, детское меню и билеты в парк без очереди прилагаются.
Калининград, Россия
Благодаря мягкому климату, хвойным лесам и целебному морскому воздуху Калининградская область всегда считалась российской здравницей, что подтверждает обилие пансионатов и санаториев, раскиданных по всему побережью Балтики. Поправив здоровье и отдав должное неброским красотам местной природы — прежде всего Куршской косе с блуждающими дюнами, «танцующим лесом» и орнитологической станцией, — стоит посвятить несколько дней и славному Кёнигсбергу. Вряд ли детям будет интересна могила Канта у Кафедрального собора, но Музей янтаря, где можно при помощи лупы рассмотреть инклюзы (ископаемые останки насекомых), точно вызовет восторг. На руинах Королевского замка проводят реконструкции рыцарских турниров, в Музее Мирового океана открыта единственная в России Набережная исторического флота, у которой пришвартованы корабли и подводные лодки. А в Калининградской областной филармонии, расположенной в бывшей кирхе Святого Семейства, регулярно проходят семейные концерты.
Что ещё посетить
Городской зоопарк — один из старейших в России. Парк культуры и отдыха «Юность» с картингом, аттракционами и верёвочным парком. Музей кошек «Мурариум» в Зеленоградске — он находится в 40-метровой водонапорной башне.
Информация
Прямые рейсы в Калининград есть, например, у «Аэрофлота», UTair и S7. Остановиться можно в отеле с аквакомплексом Kaiserhof, входящем в состав проекта Рыбная деревня.
Черногория
Если можно было бы придумать целую страну, идеально подходящую для путешествий с ребёнком, ею стала бы Черногория. Во-первых, климат: мягкий, с большим количеством солнечных дней и отсутствием неприятных сюрпризов. Во-вторых, природа: кипарисы, можжевельники, пушистые сосны, глянцевые магнолии — всё это на фоне прозрачного лазурного моря и виднеющихся вдали горных хребтов. В-третьих, отсутствие языкового барьера: местные жители либо говорят по-русски, либо как минимум его понимают, да и сербский кажется знакомым русскому уху. Наконец, удивительное гостеприимство черногорцев и их любовь к детям: при виде малыша здесь расплываются в улыбках все — от встречных прохожих до пограничников в аэропорту. Список можно продолжать бесконечно: это и небольшие расстояния, которые исключают изнурительные поездки в душном автомобиле, и простая и понятная кухня, с обилием свежих фруктов и овощей. Важно только не ошибиться с выбором курорта. Шумной Будве стоит предпочесть Петровац с его мелкогалечными пляжами или Игало, где помимо длинной песчаной отмели, в которой хорошо плескаться детям, есть целебные грязи.
Что ещё посетить
Монастырь Острог, вырезанный в скалах на высоте 900 метров. Скадарское озеро, где водятся пеликаны, чайки и цапли. Национальный парк Дурмитор — здесь находится крупнейший в Европе каньон реки Тары.
Информация
Для путешествия на срок до 30 дней виза не нужна. Добираться до пляжных курортов удобнее всего из Тивата, куда летают «Аэрофлот», S7 и Montenegro Airlines. В высокий сезон (июнь — август) организуются чартерные рейсы в тот же Тиват или Подгорицу. Для проживания выбирайте отель Mediteran в Бечичи, на территории которого есть аквапарк.
Дорога сказок Германия
«Бременские музыканты», «Рапунцель», «Спящая красавица», «Госпожа Метелица» — изучать сказки братьев Гримм лучше всего на их родине, в Германии. Самые знаменитые в мире сказочники родились в Ханау, а большую часть своих произведений написали в Касселе. Говорят, правда, что из трёх сотен сказок братья придумали только одну, а все остальные взяли из местных легенд. Сегодня через места, где жили сами братья Гримм и их герои, проложен целый маршрут — Дорога сказок длиной почти 600 километров. Лучше всего приезжать сюда летом: во время каникул во всех городках проходят бесплатные театрализованные представления, где перед гостями оживают знакомые персонажи. В Бремене — те самые осёл, собака, кот и петух, в Хамельне — крысолов, который увёл за собой под звуки флейты всех детей, в Трендельбурге — длинноволосая красавица Рапунцель. Но даже если попасть на представления не получится, скучно здесь точно не будет, ведь почти каждый городок — это памятник той или иной сказке. В Сабабурге вам покажут замок Спящей красавицы, в Бад-Зоден-Аллендорфе экскурсию проведёт Госпожа Метелица, в деревушке Полле есть шанс встретиться с настоящей Красной Шапочкой, а площадь Гёттингена украшает скульптура девочки с гусём.
Что ещё посетить
Музей Братьев Гримм в Касселе, чтобы увидеть первое издание «Детских и семейных сказок», выпущенное в 1812 году. Фарфоровая мануфактура в Фюрстенберге, где можно научиться самому расписывать чашки и блюдца. Музей сказок в Бад-Эйнхаузене.
Информация
Дорога сказок начинается в Бремене и заканчивается в Ханау. Добираться удобнее всего через Франкфурт: ежедневные рейсы есть у Lufthansa и «Аэрофлота». По маршруту лучше путешествовать на арендованной машине, останавливаясь в тематических отелях: Dornröschenschloss Sababurg или Burg Trendelburg.
Лондон, Великобритания
На улицах Лондона искал преступников легендарный Шерлок Холмс, боролся с тёмной магией Гарри Поттер и спасался от преследования шайки карманников Оливер Твист. Это здесь находится вокзал, где потерялся мишка Паддингтон, и парк, в котором познакомился с феями Питер Пэн. Сложно придумать город, вызывающий у детей столько эмоций, — ведь здесь на каждом шагу буквально оживают сказки. Даже пресловутый Биг-Бен и гвардейцы в меховых шапках у Букингемского дворца и те словно сошли с иллюстраций к школьным учебникам по английскому языку. Но чтобы путешествие запомнилось ребёнку надолго, стоит всё же выехать за пределы города. В первую очередь — ради павильонов студии Warner Brothers в Ливсдене, где собраны декорации, костюмы, макеты и чертежи, использовавшиеся для съёмок фильмов о Гарри Поттере. В этом году мир отмечает 20-летие выхода первой книги Джоан Роулинг о юном волшебнике, и к уже полюбившимся поклонникам фильма декорациям Большого зала Хогвартса, кабинета Дамблдора и Косого переулка добавилась также экспозиция, посвящённая Запретному лесу. На посещение студии стоит закладывать целый день: чтобы успеть выпить сливочного пива, прокатиться на Хогвартс-экспрессе, посмотреть, как актёрам накладывали грим и заставляли их летать на метле, купить мантию в цветах любимого факультета и сыграть в волшебные шахматы.
А затем с лёгкой душой отправиться в один из парков развлечений, в обилии собранных вокруг столицы: огромный «Леголенд», экстремальный Thorpe Park или Chessington World of Adventures, где помимо аттракционов есть большой зоопарк и океанариум.
Что ещё посетить
Тур на жёлтом автобусе-амфибии, который частично проходит по воде, — восторг гарантирован и детям, и взрослым.
Музей науки, где все экспонаты можно трогать руками, а в некоторые даже играть.
Оксфорд — здесь снимали всё того же «Гарри Поттера», а Льюис Кэрролл написал «Алису в Стране чудес».
Информация
Полугодовая виза в Великобританию обойдётся вам в $119, оформить её можно в визовых центрах страны. Добраться до Лондона можно прямыми рейсами «Аэрофлота» и British Airways. Остановиться лучше всего в Brown’s Hotel — детям при заселении дарят плюшевого мишку и «Книгу джунглей», устраивают для них мастер-классы и игры.
Стокгольм, Швеция
В Стокгольме стараются сделать всё, чтобы детям было комфортно. В городе есть целый остров Юргорден, отведённый под семейные развлечения, а по количеству интерактивных музеев он может посоревноваться с главными мировыми столицами. В музее корабля «Васа» можно увидеть поднятый с морского дна галеон 1628 года, в открывшемся после зимней реконструкции Музее музыки и сценического искусства — услышать этнические мелодии со всего света и попробовать извлечь звуки из самых необычных инструментов, а в этнографическом комплексе «Скансен» — познакомиться с устройством домов, собранных со всей Швеции. Впрочем, Стокгольм хорош и сам по себе: пряничные домики Гамла Стана, черепичные крыши, за которыми будто бы скрывается Карлсон, смена караула у Королевского дворца — всё это притягивает детские взгляды и заставляет ахать от восторга. Чтобы довершить впечатление, отправляйтесь в сказочный парк «Юнибаккен», чтобы побывать в гостях у всех героев скандинавских сказок — от смешных Муми-троллей до Пеппи Длинныйчулок и Эмиля из Лённеберги. В течение этого года в парке будет проходить выставка по книжкам детской писательницы Линдгрен, только не Астрид, а Барбру.
Что ещё посетить
Музей Tom Tits Experiment в Сёдертелье, который в игровой форме рассказывает об устройстве всего на свете. Круиз по островам Стокгольмского архипелага на небольшом теплоходе. Новый музей викингов Vikingaliv — с 3D-аттракционом «Сага Рагнфрид» и постоянной исторической экспозицией.
Информация
Шенгенскую визу можно оформить в визовом центре или визовом отделе посольства Швеции в Москве. Прямые рейсы из Москвы в Стокгольм выполняет «Аэрофлот», а с 30 мая — и Singapore Airlines. Остановиться можно в отеле знаменитой скандинавской сети Scandic Sergel Plaza — здесь есть большая игровая комната, постоянно работают аниматоры и можно взять напрокат коляску.