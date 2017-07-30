Путешествия

10 поездок на каникулы для взрослых и детей

National Geographic Traveler выбрал 10 направлений, куда стоит отправиться всей семьей.
Иван Васин и Дарья Петрягина
30 июля 2017 в 11:45
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  • 10 поездок на каникулы для взрослых и детей
    Фото: Tim Oram / age / EAST NEWS

Париж, Франция

Легендарный Диснейленд, празднующий в этом году 25-летие, входит в число главных детских достопримечательностей мира. Но если оставить в стороне Микки-Мауса и его друзей, в окрестностях Парижа можно отыскать немало других развлечений. К примеру, посвящённый знаменитому галлу парк «Астерикс» или экспериментальный «Футуроскоп», который позволит детям ненадолго переместиться в будущее. В самом Париже тоже найдётся много интересного для детей всех возрастов. Специальный детский маршрут (6−10 лет) с загадками, конкурсами и призами есть на Эйфелевой башне, а в центре современного искусства Жоржа Помпиду открыта Детская галерея, работы в которой интересно разглядывать всей семьёй. Здесь же юным путешественникам предложат пройти творческие мастер-классы продолжительностью от нескольких часов до четырёх дней.

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Фото: futuroscope.com

Что ещё посетить

Центр науки и инноваций — чтобы научиться вырабатывать электричество и вычислять свой вес на разных планетах.

Парк «Франция в миниатюре», где собраны миниатюрные копии французских достопримечательностей. Шато Бретей — сказочный заповедник в замке XVI века, в котором живут восковые Золушка, Кот в сапогах, Спящая красавица и другие герои из книжек Шарля Перро.

  • 10 поездок на каникулы для взрослых и детей
    Фото: Parc Astérix 2016

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№60, июнь — август 2017).
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