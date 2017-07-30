  • Мода на модерн: путеводитель по Барселоне
    В тесных улочках Готического квартала легко потеряться. Фото: Julien Garcia / age / EAST NEWS
  • Мода на модерн: путеводитель по Барселоне
    Фото: Konrad Zelazowski / age / EAST NEWS
  • Мода на модерн: путеводитель по Барселоне
    Фото: Radostina / GETTY IMAGES
Путешествия

Мода на модерн: путеводитель по Барселоне

Барселона — одно из тех мест, куда хочется возвращаться снова и снова. Но что делать, если все переулки Готического квартала уже пройдены, все бары на Барселонете изучены, а Монтжуик исхожен вдоль и поперёк? Мы спросили местных жителей и частых гостей про их любимые и секретные уголки города.
Дарья Петрягина и Яна Левкович
30 июля 2017 в 10:46
4

Найти бесплатного гида

Александра Соващенко, автор проекта «Бесплатные экскурсии Барселона»

Улочки старой Барселоны настолько хаотичны, что иногда знаковое место найти не так просто. Не с первого раза вы обнаружите вход на площадь San Felipe Neri — тихий уголок старого города, где снимали одну из сцен «Парфюмера» и клип Evanescence, или римские колонны храма Августа, датируемые I веком н.э., которые скрываются во внутреннем дворе дома по улице Paradis. Ни один путеводитель не сообщит вам, что магазин декора по улице Banys Nous обязан интерьером средневековым общественным купальням, а колонны и арки сохранены почти в первозданном виде. Мой совет — обязательно берите гида! Тем более что сделать это не так уж и сложно: в Барселоне распространена практика free tours, или экскурсий за чаевые, где в конце­ вы можете вознаградить гида по своему усмотрению. Маршруты­ бесплатных прогулок предлагают около десяти агентств — как правило, они проходят на анг­лийском и испанском языках, но можно найти и на русском.

Погрузиться в ночную жизнь

Хуан Игнасио Гармeндиа, мeнeджep по продажам Telefonica

Читать далее

Тоже интересно

Как спасти отпуск, если что-то пошло не так

Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№60, июнь — август 2017).
Обсудить
СМИ2
Самая большая змея в мире попала на видео
Самая большая змея в мире попала на видео
Тоже интересно
Умирающий город: Чивита-ди-Баньореджо
Умирающий город: Чивита-ди-Баньореджо
Как видели 2017 год художники СССР середины XX века
Как видели 2017 год художники СССР середины XX века