Мода на модерн: путеводитель по Барселоне
Найти бесплатного гида
Александра Соващенко, автор проекта «Бесплатные экскурсии Барселона»
Улочки старой Барселоны настолько хаотичны, что иногда знаковое место найти не так просто. Не с первого раза вы обнаружите вход на площадь San Felipe Neri — тихий уголок старого города, где снимали одну из сцен «Парфюмера» и клип Evanescence, или римские колонны храма Августа, датируемые I веком н.э., которые скрываются во внутреннем дворе дома по улице Paradis. Ни один путеводитель не сообщит вам, что магазин декора по улице Banys Nous обязан интерьером средневековым общественным купальням, а колонны и арки сохранены почти в первозданном виде. Мой совет — обязательно берите гида! Тем более что сделать это не так уж и сложно: в Барселоне распространена практика free tours, или экскурсий за чаевые, где в конце вы можете вознаградить гида по своему усмотрению. Маршруты бесплатных прогулок предлагают около десяти агентств — как правило, они проходят на английском и испанском языках, но можно найти и на русском.
Погрузиться в ночную жизнь
Хуан Игнасио Гармeндиа, мeнeджep по продажам Telefonica
Ночная жизнь в Барселоне начинается за полночь. Приходить в клуб раньше не имеет смысла: он будет либо пуст, либо закрыт. Испанцы садятся ужинать в десять вечера, а в клуб идут ближе к двум. В популярных ночных клубах за вход платить не нужно. Промоутеры у заведений раздают флаеры, которые позволяют пройти бесплатно до двух часов ночи. У каждого клуба есть одна или несколько групп в Фейсбуке. В них можно найти промоутеров или внести своё имя в список на бесплатный вход. Девушкам везёт ещё больше — обычно их сразу пускают в VIP-зону и дарят бутылку шампанского. Лучшие дни для вечеринок — будни с понедельника по четверг. В пятницу и субботу на пляжной зоне находиться невозможно — одна только очередь к бару займёт 45 минут! Отели W Barcelona и Hilton летом открывают террасы для дневных вечеринок. Самая популярная Wet Deck Party проходит каждое воскресенье с 18:00.
Заблудиться в лабиринте
Саша Тишков, продюсер
Барселона — маленький город, и все новые места мгновенно становятся популярными. Так случилось с бункером Эль-Кармель (Carrer de Mario Labarnia). Его построили в разгар гражданской войны, в 1937 году здесь стояли зенитные орудия. Теперь тут музей и смотровая площадка, с которой открывается вид на всю Барселону. Ещё одно не самое очевидное место — парк «Лабиринт Орта» (Passeig dels Castanyers, 1). Его называют местной Альгамброй: изящная вилла, окружённая лабиринтом из кипарисов. В округе Санс советую зайти в Индустриальный парк (Carrer de Muntadas, 37). Он расположен на территории бывшей текстильной фабрики, и вместо тенистых аллей здесь торжество современного искусства: скульптуры из железа и бетона, искусственное озеро, фонтаны. А буквально пару месяцев назад в Барселоне открыли сады Хулио Муньоса Рамонета (Carrer de Muntaner, 282). В пяти минутах от них находится Animal Coffee Bar (Carrer de l’Avenir, 44) — зайдите сюда за кофе. Кстати, вы удивитесь, но лучший кофе в Барселоне я пробовал в… магазине велосипедов Orbea Campus Barcelona (orbeacampusbcn.com).
Увидеть фламенко
Патрик Дeвулф, закупщик it-продуктов
Посмотреть испанское фламенко без толп туристов можно в музыкальном клубе 23 Robadors. Шоу там идёт по субботам, вход стоит €4 (в других местах — от €10). Лучше приходить заранее, чтобы занять стол, иначе весь спектакль придётся смотреть стоя. Рядом с клубом находится самый старый барселонский бар Marsella (Carrer de Sant Pau, 65), который принимает гостей с 1820 года. Даже Хемингуэй и Бодлер бывали его клиентами!
Фото: SPANI Arnaud / hemis.fr / EAST NEWS
Пройти квест
Мария Ходыкина, директор и совладелец квест-рума Lock-Clock в Барселоне
В последний год за Барселоной закрепилось звание европейской столицы квестов. Может быть, это всё дух города, полного инноваций и развлечений, но факт остаётся фактом — за год здесь открылось больше сотни комнат различной тематики. Есть классические квесты про мафию и машину времени, есть ужастики, есть адаптированные для детей — в перерыве между музеями и пляжами вы найдёте чем заняться. Мы недавно открыли квест-музей про Антонио Гауди и весёлую комнату After-Party — о том, что бывает после вечеринок. Есть и городские квесты в форме приложения, благодаря которому вы не только играете, но и гуляете по городу. Один из таких проектов — UnPuzzle — создан русской девочкой-экскурсоводом, там есть несколько маршрутов, во время которых вы отвечаете на вопросы и выполняете задания. Мой совет — не бойтесь сходить с маршрутов и заворачивать за угол. Барселона — это город игры и сюрпризов, здесь всегда можно устроить собственный квест.
Утонуть в шоколаде
Наталия Сальгадо Фунес, иллюстратор
Витрина Chok Barcelona — рай для любителей десертов. Чего здесь только нет, даже жареный картофель из шоколада. Здание кондитерской построено в эпоху модернизма. Я не уверена, есть ли там табличка-указатель на маршрут модерна, но думаю, что да. Chok Barcelona — это экспериментальная кухня. Здесь можно также купить кронуты (пончики из теста для круассанов) или брауни с солёной карамелью и фисташковым кремом.
Посмотреть на звёзды
Анна Пражина, основатель агентства Barcelocations
Всем друзьям, которые приезжают в Барселону, я советую подняться на Тибидабо, но не днём, а ночью. Тогда можно попасть в модернистскую обсерваторию Фабра начала XX века и посмотреть на Луну, Сатурн или Юпитер в гигантский телескоп 1904 года, который и сейчас работает как новенький. Обсерваторию видно и снизу, из города — здание со сферическим куполом стоит прямо под парком развлечений Тибидабо. Планировать визит нужно заранее, на сайте обсерватории можно узнать расписание ближайших просмотров — в определённые дни, в зависимости от расположения Земли и звёзд, лучше видно тот или иной небесный объект. Мы с сыном смотрели на Юпитер и спутники — телескоп стоит под гигантским куполом, посетители по очереди поднимаются к нему по деревянным скрипучим ступенькам приставной лестницы. С балкона обсерватории открывается, пожалуй, лучший вид на ночной город. Обсерватория Фабра — четвёртая из самых старых действующих обсерваторий в мире, её построил именитый каталонский архитектор Жузеп Думенек-и-Эстапа, тут по-прежнему ведут научную деятельность, в основном исследуют астероиды и кометы. В обсерваторию можно попасть и днём: по воскресеньям проводят экскурсии для всех желающих, на которые не надо записываться, но это не так интересно, как ночью. А с июня по октябрь на открытой террасе у входа в обсерваторию устраивают гастрономические «ужины со звёздами». Они тоже заканчиваются наблюдением звёзд в телескоп.
Войти в закрытые двери
Яна Левкович, маркeтолог
На выходных в сeрeдинe октября в Барсeлонe проходит фестиваль 48h Open House. Это два дня открытых двeрeй, когда можно попасть внутрь зданий, вход в которыe запрeщён в обычноe врeмя. В фeстивалe участвуют болee 150 домов в Барсeлонe и сосeдних городах. На каждом объeктe работают волонтёры, которыe рассказывают историю его строительства. Двeри открывают памятники архитeктуры, фабрики и дажe частныe дома. Именно так я побывала в рубкe управления волшeбным фонтаном на площади Испании и забралась на макушку Триумфальной арки. Eсли вы eдeтe в Барсeлону в концe сeнтября, постарайтeсь попасть на главный праздник города — Ла Мерсе. Дeнь святой Мeрсe — покровитeльницы Барсeлоны — в 2017-м празднуют с 22 по 25 сeнтября. На улицах проводят огнeнныe парады и строят живыe башни из людей. Провожают праздник пиротeхничeским шоу под аккомпанемент музыкального фонтана на площади Испании.
Попробовать лучшую орчату
Эдуардо Рохас Каррисоса, системный администратор
Долгое время Sirvent был магазином с турронами (десерт из мёда, сахара, яичного белка и жареного миндаля) и мороженым. Им владела одна семья, представители которой готовили всё сами. Со временем дело заглохло и магазин начал приходить в упадок. Пару лет назад потомки открыли рядом гастробар Sirvent, восстановили оригинальные дедовские рецепты и вновь стали продавать мороженое, туррон и другие сладости. Все они великолепны! Новое место работает и как ресторан. Но лучше всего у них получаются мороженое, «лече меренгада» (молочный коктейль из яичного желтка и корицы) и орчата (напиток из миндаля). Вкуснее орчаты, чем в Sirvent, не найти нигде в Барселоне.
Поесть на славу
Мария Топольская, основатель агентства TOP Signature
У меня есть парочка секретных мест в Барселоне. Первое — Cafe Jaime Beriestain. Попадая сюда, задаёшься вопросом, что это: цветочная лавка, мебельный магазин, коктейль-бар или модный ресторан? Дизайнеру Хайме Бериэстайну удалось совместить в одном месте всё и сразу, но на качество кухни это никак не повлияло. Второй в списке — Media Manga (Aribau, 13), ресторанчик, который маскируется под обычную таверну, но на деле готов предложить настоящие гастрономические шедевры. А за лучшими видами я иду на террасу бара La Dolce Vitae в отеле Majestic: здесь можно не только попробовать авторские коктейли, но и позагорать у бассейна, любуясь мозаиками, созданными художником Филиппом Стантоном. Кстати, в ресторане отеля в выходные подают самые вкусные бранчи в городе: за €65 вы попробуете блюда от шеф-повара Нанду Джубани в сопровождении вин.
Познакомиться с наследием Гауди
Чаро Санхуан, куратор выставки «Антонио Гауди. Барселона» в ММОМА
Дом Висенс — первое здание, которое Антонио Гауди построил в Барселоне в 1883—1885 годах. На протяжении почти полутора веков дом находился в частном владении и был закрыт для посещения. Но неизменно привлекал поклонников архитектуры: это здание из необработанного камня и цветных керамических плиток считают прародителем каталонского модернизма, за что ЮНЕСКО внесло его в список Всемирного наследия. В 2014 году власти Барселоны выкупили дом и затеяли реконструкцию стоимостью четыре миллиона евро. Работа оказалась непростой: владельцы сильно изменили внутренний облик здания, и восстанавливать его приходилось по редким чертежам и наброскам. Этой осенью дом Висенс наконец открывается для публики: внутри разместится музей и выставочное пространство.
Фото: Julian Castle/ArcaidImages / GETTY IMAGES
Поужинать по-каталонски
Жозеп Фонтдевила, социальный работник
В левом Эшампле есть ресторан Semproniana, где готовят блюда каталонской кухни. Им владеет Ада Парельяда - представительница знаменитой семьи рестораторов. Её предки открыли первый ресторан каталонской кухни более 200 лет назад. Раньше здание Semproniana было издательством, о чём до сих пор напоминают интерьеры, правда, на полках теперь хранятся не книги, а вино. Мы с женой приходим сюда отметить особые даты.
Войти в «Зону Альта»
Елена Сыроватченко, главный редактор журнала «Твой город Барселона»
Мои любимые места в Барселоне находятся в отдалении от Старого города и прилегающих к нему районов. Одно из них — округ Саррия-Сан-Жервази. Это часть так называемой «Зоны Альта» — той части города, где живут обеспеченные барселонцы. Здесь красиво и спокойно, много старых особняков с затейливыми модернистскими фасадами, тихих площадей или религиозных школ, здания которых заставляют вспомнить альма-матер Гарри Поттера. Уверена, особенно здесь понравится поклонникам писателя Карлоса Руиса Сафона — в этом уголке Барселоны «прописаны» многие герои его романов. Недавно, гуляя по Саррия-Сан-Жервази, я открыла для себя ещё одно удивительное место — парк Оринета (Carrer de Montevideo, 45). Он находится в трёх минутах ходьбы от женского монастыря Педральбес. Может, это не самый красивый парк каталонской столицы, зато здесь есть маленькая железная дорога, по которой курсирует прогулочный паровозик, и чудесная детская площадка с аттракционами, похожими на большие дымковские игрушки. Здесь же мне довелось увидеть настоящего кабана, который жевал недоеденные кем-то бутерброды. Людей в этот момент в парке было достаточно, но кроме меня на эту живописную картину никто даже не обратил внимания.
Собрать модные места
Анетта Чмилeвска, фуд-блогер
Я люблю заведение El Nacional. Рестораном его назвать сложно: скорее, это некое пространство, где собраны корнеры с едой на любой вкус. Мне особенно нравится уголок с тапас. Для бранча я выбираю Brunch&Cake, а когда хочется типичной испанской еды, иду в La Flauta (Carrer d’Aribau, 23). Для веганов не придумать лучше места, чем Flax&Kale (Carrer dels Tallers, 74B). Ещё мне нравится ресторан La Barceloneta в порту. Место недешёвое, зато из его окон открываются панорамные виды на море.
Встать за штурвал
Сергей Московских, основатель гоночного клуба Barcelona Racing Yacht Club
Барселона — город, приезжая в который сразу чувствуешь его связь с морем. Всем, кто интересуется яхтенным спортом, я советую в первую очередь подняться на Монтжуик, чтобы с высоты понаблюдать за слаженной работой порта. А потом посетить Морской музей — по воскресеньям после 15:00 это можно сделать бесплатно. Почти каждые выходные в полдень в Барселоне стартуют местные регаты. Если хотите посмотреть на них, пройдите по молу в порту Олимпик до конца и найдите спуск к морю — там расположены ступеньки Escullera de Poblenou, с которых отлично наблюдать за морем. Два старейших яхт-клуба Барселоны — это Real Club Nautico de Barcelona и Reial Club Maritim. В обоих есть рестораны с прекрасным видом на яхты и город. Если хотите выйти в море, можно забронировать двухчасовую прогулку в Classic Sail Barcelona — это обойдётся в €40 с человека. А чтобы провести время более активно, приходите в Barcelona Racing Yacht Club: мы учим с нуля управлять парусами. Тренировка стоит от €40 до €150.
Заглянуть на рынок
Эзра Синар, турагент и переводчик
Моё любимое место в Барселоне — это сады Греческого театра (Jardins del Teatre Grec). Мне доставляет огромное удовольствие просто сидеть у маленького бассейна и смотреть на закат. Также я большой поклонник госпиталяСан-Пау: каждый раз поражаюсь, как этот шедевр архитектуры служил обычной больницей. Ещё я люблю гулять по рынкам. В Эшампле есть рынок Сан-Антони (Carrer del Comte d’Urgell, 1): в конце этого года он должен открыться после масштабной реконструкции. Само здание, построенное ещё в 1882 году, — образцовый пример архитектуры времён модернизма, а в ходе работ здесь также нашли остатки римского поселения, экспонаты из которого обещают выставить в небольшом музее прямо на территории рынка.
Попасть на фестиваль
Екатерина Самсонкина, руководитель центра испанского языка Espalabra
Летом в Барселоне проходит много интересных событий, которые никак нельзя пропустить. Любителям кино понравится фестиваль фильмов под открытым небом Sala Montjuїc в крепости на одноимённой горе и Cinema Lliure a la Platja на пляже Сан-Себастиа. Кинопоказы проходят весь июль — не забудьте взять с собой подстилку и что-нибудь перекусить. Ценители музыки летом обычно встречаются в саду Университета Барселоны, где по вечерам проходят концерты каталонских музыкантов. А насладиться современным джазом, кавой и творением великого Гауди можно с июня по сентябрь на джазовых вечерах на крыше дома La Pedrera. Если хотите просто погулять по улочкам и затеряться среди местных, отправляйтесь в район Грасиа. Там с 15 по 21 августа проходит народный праздник Festa Major de Gracia. Соседи наряжают улицы и соревнуются, чья самая красивая. Всё это сопровождается многочисленными концертами и безудержным весельем.
Устроить шопинг
Клара Де Надаль Триас, фэшн-журналист, создатель сайтов muymia.com и boringbazaar.com, автор тура Trendy Barcelona на Airbnb
Жить в Барселоне — всё равно что в маленьком Нью-Йорке: та же динамика, космополитизм и такое же большое количество туристов. Кроме солнца и моря, Барна, как мы её называем, предлагает отличные возможности для шопинга. Популярное определение для местных марок — glocal. Оно образовалось от двух понятий: global, то есть глобальный, международный, и local, то есть местный, основанный на каталонских традициях. За купальниками и нижним бельём отправляйтесь в TCN, за солнцезащитными очками и оправами — в Wilde Store, сшитые вручную эспадрильи ищите в La Manual Alpargatera, а дизайнерские аксессуары — в La Basilica Galeria. Мужчинам я бы посоветовала заглянуть в The Outpost и Wer-Haus — в последнем можно не только подобрать себе что-то из одежды, но и выпить отличный кофе. Ну а девушки точно смогут обновить гардероб в магазинах Gema Sach, Teresa Helbig, Anine Bing или Lydia Delgado.
Выехать за город
Майкой Урдадо, архитектор
Я предлагаю не сидеть в Барселоне, а отправиться на каталонское побережье, в город Сан-Поль-де-Мар. Дорога на поезде Renfe (линия R2) займёт час — идеально для короткого путешествия. Туристы редко доезжают сюда, поэтому на пляже вас не окружат толпы отдыхающих. Сан-Поль-де-Мар отлично подходит для семейного отдыха. Здесь нет больших отелей, зато есть много каталонских ресторанов, где за €10−15 подают меню дня. Природа — главная достопримечательность города. Я рекомендую забраться на прибрежные скалы. С них открывается вид на всё побережье, и получаются прекрасные фотографии. Весной прошлого года в Сан-Поль-де-Мар отметила свадьбу популярная в Испании блогер Дульсеида — так что стоит поторопиться насладиться местной неспешностью, пока сюда не устремились толпы её поклонников.
Попробовать тапас
Анжел Паскуаль, бренд-шеф ресторана «Север-Юг»
В последние годы самые интересные гастрономические открытия связаны с районом Барселонеты. Когда я приезжаю в Барселону, то отправляюсь именно туда. Например, в El Vaso de Oro — типичный тапас-бар с широким ассортиментом крафтового пива. Здесь огромный выбор тапас и очень большие порции, а в меню всегда есть свежая рыба. Другой тапас-бар — Paco Meralgo — находится в сердце района Эшампле и работает в основном для местных. Последний мой фаворит — ресторан Kaiku на пляже Барселонеты. Он специализируется на блюдах из риса и всегда удивляет неожиданными сочетаниями продуктов. Мой совет: не открывайте меню, а просто доверьтесь выбору официанта.
ЦЕНЫ
€15 — вход в собор Святого Семейства
€1 — бутылка воды в уличном ларьке
€40 — ужин на двоих в ресторане
€2,5 — нарезка фруктов в стакане на рынке
€70 — билет на футбольный матч на стадионе Camp Nou
€2,15 — одна поездка на метро или автобусе
€6 — аренда велосипеда на два часа
от €150 — стоимость суточной аренды квартиры в центральном районе города
€6−9 — цена 100 граммов хамона на рынке
€45 — проезд на такси из аэропорта в центр города
€8 — вход в парк Гуэль
КООРДИНАТЫ
Как добраться Прямые рейсы в Барселону из Москвы выполняют «Аэрофлот», S7, Ural Airlines и Vueling. Сезонные чартеры есть также у Nordavia. Среднее время в пути — 4,5 часа. Билеты в летний период обойдутся от 17 000 руб.
Виза Оформить можно в визовых центрах или визовом отделе консульства страны. Стоимость туристической визы — 2260 руб. (без учёта сервисного сбора), срок оформления — от пяти дней.
Сезон Высокий сезон в Барселоне приходится на тёплое время года, с мая по октябрь. В это время город полон туристов со всех концов света. Гораздо лучше приезжать весной или осенью, а в конце сентября есть шанс попасть на городской праздник Ла Мерсе.
Транспорт В Барселоне хорошо развит общественный транспорт — автобусы и метро. Одна поездка обойдётся в €2,15, карточка Т-10 на десять поездок — €9,95. Если вы собираетесь задержаться в городе хотя бы на пару дней, можно оформить карту Hola BCN!. Она даёт право безлимитного проезда на всех типах городского транспорта, включая фуникулёр на гору Монтжуик. Карта выдаётся на срок от двух до пяти дней и стоит от €14,50 до €33,70 соответственно. Из аэропорта до центра города можно добраться на метро (линия L9 Sud, €4,50 в одну сторону), на автобусе Aerobus (€5,90 в одну сторону), который доставит вас прямо на площадь Каталонии, или на поезде R2 Nord Renfe (€4,10 в одну сторону). Он останавливается на вокзале Estacio Sants и станции Passeig de Gràcia. Такси в Барселоне не очень дорогое: десятиминутная поездка в среднем обойдётся в €15. Главное — выбирать официальное такси чёрно-жёлтого цвета (Uber, GetTaxi и другие подобные сервисы здесь запрещены). Ночью по городу курсируют ночные автобусы (обозначены буквой N), для проезда в которых подойдёт обычная транспортная карта.
Еда Первое, что нужно сделать в Барселоне, — это «пойти за тапас» (ir de tapas). Тапас могут служить отличной альтернативой вечернему застолью: можно просто переходить из бара в бар, заказывая по бокалу вина, к которому вам будут подавать хитрые маленькие закуски. Ещё один гастрономический символ города — паэлья. Точнее, одна из её разновидностей фидеуа (fideuas), которую готовят из тонкой лапши. И, конечно, рыба и морепродукты — в портовом городе кощунственно обходить их вниманием. За самыми вкусными и свежими блюдами отправляйтесь на рынок — можно на ту же Бокерию, вокруг которой разбросаны ресторанчики, где рыбу готовят прямо при вас. Либо посетите одно из заведений сети La Paradeta. Лучшее мороженое делают в скромной лавочке DelaCrem, а хороший кофе варят в Satan’s Coffee Corner.
Жильё Дороже всего жить в районе бульвара Рамбла, Готического квартала и площади Каталонии. Пятизвёздочный отель обойдётся в среднем в €300, четырёхзвёздочный — в €150, а цены на хостелы стартуют от €40. Среди отелей среднего ценового сегмента можно выделить Hotel Praktik Garden (от €59) и Hotel 1898 (от €160). Не забывайте про вариант аренду квартиры — посмотреть варианты можно на сайтах вроде Airbnb.ru. Также в окрестностях Барселоны расположено несколько кемпингов. Самые известные — Camping Barcelona и Tres Estrellas.
Сувениры Чаще всего из Барселоны везут съедобные сувениры: хамон, чоризо, оливковое масло, сыры из коровьего и овечьего молока, туррон. Ещё одним интересным подарком станут эспадрильи — традиционные каталонские сандалии на плоской плетёной подошве. Вообще, Барселона — один из лучших городов для шопинга. Здесь есть специальный Barcelona Shopping Line — автобусный маршрут, который проходит через главные магазины города. В получасе езды от Барселоны находится аутлет La Roca Village. Такс-фри можно оформить при единовременной покупке от €90, а распродажи длятся с января по март и с июля по август.