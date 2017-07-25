Стал известен размер курортного сбора в регионах России
На прошлой неделе Госдума в третьем чтении приняла законопроект о курортном сборе. Взимать деньги с туристов будут с 1 мая 2018 года и до конца декабря 2022 года в Крыму, в Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях. Максимальная сумма налога на 2018 год не должна превышать 50 рублей. Закон рассматривает только официально зарегистрированные объекты размещения и не распространяется на частный сектор.
Первым регионом, назвавшим свои тарифы, стал Алтайский край. Здесь дополнительную плату в размере 30 рублей в сутки будут взимать только на территории города-курорта федерального значения Белокуриха. За год, по экспертной оценке, с учетом прибытия 200 тысяч туристов, курорт может собрать 50 млн рублей.
Официальные представители туриндустрии Крыма пока не озвучили точную сумму; предположительно, речь будет идти о 25−35 рублях в сутки, а за 5 лет действия сбора регион планирует получить до 16 млрд рублей. При этом в эксперименте не будет участвовать Севастополь: там посчитали, что будущие поборы в условиях конкуренции с Турцией не пойдут на пользу городу. Власти Крыма также напоминают, что закон начнет действовать только в следующем сезоне: это важно помнить, поскольку уже сейчас здесь появились мошенники, пытающиеся обложить туристов «новым налогом».
В Краснодарском крае, который был одним из инициаторов курортного сбора, пока продолжаются обсуждения. Размеры ставок колеблются на уровне 20−30 рублей в сутки, притом Сочи готов стать курортом «с нулевым тарифом».
По максимальному ценнику — от 30 до 50 рублей — планирует пойти лишь Ставропольский край, но только на популярном курорте Кавказские Минеральные Воды. Сюда на отдых приезжает очень много льготных категорий граждан, освобожденных от туристического сбора, потому на плечи остальных гостей ляжет «двойная» нагрузка.
Вместе с тем, как подчеркивают туроператоры, закон о курортном сборе может быть снова пересмотрен: Совет Федерации планирует осенью внести в документ новые поправки.