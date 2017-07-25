Провоз ручной клади в самолетах становится проблематичным
Недавно в России был принят закон, позволяющий авиакомпаниям взимать за багаж дополнительную плату. Новое предложение Минтранса России фактически продолжает эту идею: теперь многие необходимые на борту вещи исключены из списка разрешенных к бесплатной перевозке.
В настоящее время сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа и без взимания платы пассажир имеет право брать в салон самолета следующее: дамскую сумочку или портфель; папку для бумаг; зонт; трость; букет цветов; верхнюю одежду; печатные издания для чтения в полете; детское питание для ребенка во время полета; телефон сотовой связи; фотоаппарат; видеокамеру; портативный компьютер; костюм в портпледе; детскую люльку при перевозке ребенка; костыли, складную коляску допустимых габаритов.
Ведомство предлагает ограничить этот перечень следующими предметами: дамская сумочка или портфель; детское питание для ребенка во время полета; костюм в портпледе; детская люлька при перевозке ребенка; костыли, складная коляска. Таким образом, из списка допущенных к провозу без дополнительной платы вещей исключаются сотовые телефоны, фотоаппараты, верхняя одежда, зонты и ряд других предметов.
Но если папка для бумаг или букет цветов не являются большой «потерей», то запрет на бесплатный провоз ноутбука или телефона доставит пассажирам множество проблем. Эти вещи берут в поездку практически все путешественники, но сдавать в багаж их нельзя: риск повреждения или кражи слишком велик. Верхняя одежда, которую турист просто перебросил через руку, тоже может стать «платной».
В случае принятия законопроекта в формулировках, предложенных Минтрансом, авиабилет автоматически подорожает: пассажиры будут вынуждены доплачивать за право не сдавать дорогостоящую технику в багаж. Ни одна авиакомпания мира, в том числе в сегменте лоукост, не ограничивает ручную кладь настолько сильно.
В нынешней редакции правил существует норма бесплатного провоза багажа в 10 кг без деления на ручную кладь и сдаваемый багаж. Новый проект Минтранса регулирует вес ручной клади: он «не может быть менее, чем пять килограмм на одного пассажира». Отдельные авиаперевозчики могут по своему усмотрению предоставить увеличенные бесплатные нормы, но пойдут ли они на это — неизвестно.