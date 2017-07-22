Путешествия

Ода к радости: репортаж с острова долгожителей

Префектура Окинава — место до того странное и удивительное, что и самим японцам кажется настоящей экзотикой. Люди же из другого мира здесь и вовсе чувствуют себя так, словно оказались на вечеринке у Безумного Шляпника. А какими ещё могут быть острова, где смыслом жизни считается радость?
Ольга Яковина
22 июля 2017 в 16:53
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  • Ода к радости: репортаж с острова долгожителей
    Фото: SHIGEYUKI UENISHI / GETTI IMAGES

Тепло, теплее, ещё теплее

Забудьте все свои представления о Японии. Вместо садов камней на Окинаве — пляжи и пальмы, вместо небоскрёбов в неоновой подсветке — черепичные крыши с фигурами полульвов-полудраконов шиса, вместо бледных офисных клерков — бодрые старички-долгожители в пёстрых рубашках, ну а вместо суши — свиные уши. Какой-то остроумец подметил, что больше всего Окинава похожа на внебрачного потомка Таиланда и Гавайев, воспитанного японцами.

С исторической точки зрения всё примерно так и есть. Строго говоря, Окинава — это и не Япония вовсе, а Рюкю — так называлось расположенное на этом архипелаге древнее королевство. Правители Рюкю были ставленниками китайских императоров, но при этом обладали полным суверенитетом, вели торговлю­ со всей Азией, процветали и прекрасно себя чувствовали — до тех пор, пока в конце XIX века острова не аннексировала Япония. Став частью империи, Окинава сразу оказалась глухой провинцией у моря. И по сей день остаётся самой отсталой и бедной японской префектурой.

Но при этом и самой тёплой. Архипелаг расположен на той же широте, что и Багамы. Сакура здесь зацветает уже в январе, температура не опускается ниже 15−20 градусов, а пляжи, покрытые золотистым песком, заслуженно считаются лучшими в регионе. Местные жители — загорелые и улыбчивые, они говорят на собственном языке и отличаются самой высокой в мире продолжительностью жизни: согласно статистике, в России на сто тысяч населения приходится менее пяти столетних людей, в США — около 20, на Окинаве же их более 60. Что-то такое содержится в здешнем воздухе, что заставляет жить долго и счастливо. Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№60, июнь — август 2017).
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