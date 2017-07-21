Путешествия

Умирающий город: Чивита-ди-Баньореджо

Издалека Чивита напоминает сказочный дворец, зависший в воздухе, — полагают, что именно этими местами вдохновлялся Хаяо Миядзаки, создавая аниме «Небесный замок Лапута». Сегодня в Чивите живёт всего десять человек, а мэр сдаёт в аренду дом для всех желающих.
National Geographic Traveler
21 июля 2017 в 17:56
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  • Умирающий город: Чивита-ди-Баньореджо

В начале XX века писатель Бонавентура Текки назвал Чивиту «умирающим городом» (La città che muore), и с тех пор название закрепилось надолго. Виной всему необратимые природные процессы: древняя Чивита стоит на скале из туфа, под которой располагается глиняный слой. Ветра и дожди с годами разрушают непрочный грунт, вызывая­ эрозию. С середины XIX века город опустился на 25 метров, и этот процесс продолжается. Жители начали покидать Чивиту уже в XVI веке, когда первые оползни разрушили дома, стоявшие на уступах скалы. Сегодня здесь осталось всего десять постоянных жителей. Чтобы как-то остановить процесс эрозии, внутри скалы вырыли семь тоннелей на 16 метров в глубину, связав их между собой прочными канатами. Подробнее об этом можно узнать в местном геологическом музее.

В гостях у мэра

Чивита — пожалуй, единственный город в мире, где мэр сдаёт дом в аренду через сервис Airbnb. У особняка Casa d’Artista интересная история: с XVI века он принадлежал знатной семье Греко, а после землетрясения 1980 года оказался наполовину разрушен и так и остался стоять в запустении. Полгода назад компания Airbnb совместно с администрацией города взялись за реконструкцию особняка. Для работы над интерьерами пригласили итальянского дизайнера Франческо Симети. Теперь снять дом за €300 может любой желающий, а художникам, писателям и другим творческим людям его и вовсе готовы сдать за символические €10 за ночь. Другой интересный вариант проживания в Чивите — резиденция Corte della Maesta, которую можно арендовать на том же Airbnb. Дом принадлежит Паоло и Кристиане Крепет: 23 года назад они выкупили его у местного жителя, превратив в семейный отель на четыре комнаты.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№60, июнь — август 2017).
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