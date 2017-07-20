Российские авиакомпании отменят бесплатный провоз багажа: что известно
Вопрос об отмене бесплатной услуги провоза багажа при авиаперевозках обсуждается с 2014 года. В окончательной редакции соответствующий закон был принят Госдумой 20 июля 2017 года. Как следует из текста, невозвратный тариф не будет в обязательном порядке включать провоз багажа: за него пассажиру потребуется доплатить.
Невозвратный тариф не предусматривает возможность сдать или обменять билет. Но исключения есть даже из этих правил. Согласно Воздушному кодексу, пассажир может вернуть деньги за невозвратный билет в случае «вынужденного отказа от перевозки в связи с болезнью пассажира или члена его семьи либо близкого родственника, совместно следующих с ним на воздушном судне, либо в связи со смертью члена его семьи или близкого родственника». Также пассажиру должны выплатить возмещение, если он отказался лететь из-за задержки рейса.
Право провозить багаж без доплат сохраняется лишь у путешественников, купивших возвратные авиабилеты. «Нормы устанавливаются перевозчиком и не могут быть менее десяти килограммов и (или) двух мест багажа на одного пассажира», — говорится в документе. Поправки также позволяют авиаперевозчику в одностороннем порядке расторгнуть договор с пассажиром, который отказывается оплачивать багаж. Со своей стороны авиакомпания обязана еще при покупке билета проинформировать пассажира о новых условиях перевозки вещей.
Следует обратить внимание, что новые правила не распространяются на провоз ручной клади: ее можно провозить бесплатно в пределах нормы, установленной авиакомпанией.
Закон вступает в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.
В числе первых его поддержал «Аэрофлот»: компания уже давно выступала против сохранения бесплатной нормы провоза багажа, притом для всех тарифов. По мнению перевозчика, данное предложение «не отвечает современным тенденциям развития мировой гражданской авиации, не учитывает интересов тех пассажиров, которые путешествуют без багажа, но при этом оплачивают его перевозку».
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