Введение курортного сбора в России окончательно одобрено
19 июля на сайте нижней палаты Федерального собрания РФ опубликован принятый в третьем чтении закон о введении курортного сбора. Вопрос обсуждается с 2016 года; с тех пор проект претерпел ряд изменений, и после согласований со всеми необходимыми инстанциями его положения закреплены окончательно.
Налог за пользование курортной инфраструктурой будет взиматься с 1 января 2018 года. Нововведение является экспериментальным; для проверки эффективности идеи были выбраны различные направления отдыха — как традиционно пляжные, так и природные, и горнолыжные. Это, в частности, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым.
Документ устанавливает минимальный тариф на уровне 50 рублей в сутки, максимальный — 100 рублей в сутки. Сбором будут облагаться только совершеннолетние путешественники, проживающие в объектах размещения более 24 часов. На отдыхающих в частном секторе, а также на ряд льготных категорий граждан, новый закон не распространяется.
На популярных курортах мира также взимается подобный сбор, но суммы сильно отличаются. Например, в Каталонии турист платит от 0,50 до 2,42 евро за ночь (34−165 рублей), в Малайзии — от $0,5 до $4,7 (30−278 рублей), в Португалии — 1 евро (68 рублей), в Греции — от 0,25 до 4 евро (17−273 рубля). Комментируя новый закон, представители российской туриндустрии отмечают, что «здравый смысл восторжествовал». Они напоминают, что на стадии обсуждения звучали цифры до 300 рублей в день.
Собранные средства планируется направить на развитие курортной инфраструктуры российских регионов. Эксперимент рассчитан на четыре года, а затем власти решат, стоит ли распространять практику на всю территорию страны.
Узнайте о сумме туристического сбора в Туркменистане.