Жесткое приземление глазами авиапассажира: видео
14 июля Boeing 737−800 авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Фуэртевентуры на Канарах в британский аэропорт Лидс-Брадфорд, испытал воздействие сильного бокового ветра. Один из пассажиров, снимавший процесс посадки лайнера, выронил камеру из рук. Рассказывая впоследствии свои ощущения, он сравнивает приземление с резким падением с высоты. Пассажиров в креслах метало из стороны в сторону даже несмотря на фиксацию ремнями безопасности, но, к счастью, травм никто не получил.
Комментируя ситуацию со своей стороны, представители Ryanair говорят о том, что ничего сенсационного не произошло: для посадки при сильном боковом ветре такая тряска является нормальной. Именно для этого существуют правила о необходимости применения ремней безопасности.
Кроме того, аэропорт Лидс-Брадфорд, построенный на высоте 208 метров, является самым высокорасположенным в стране и постоянно испытывает влияние сильных ветров. Однако за всю его историю, которая началась в 1931 году, здесь произошло лишь пять авиакатастроф, притом последняя — в 2005 году. Боковой ветер, хоть и создает неудобства, но не является необычным явлением, и пилоты умеют с ним справляться.
Посмотрите, как самолет приземлился на городскую улицу.