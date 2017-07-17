  • Жесткое приземление глазами авиапассажира: видео
    Фото: Pixabay.com
  • Жесткое приземление глазами авиапассажира: видео
    Аэропорт Лидс-Брадфорд Фото: Mtaylor848/Wikipedia
Путешествия

Жесткое приземление глазами авиапассажира: видео

Самолет авиакомпании Ryanair в условиях бокового ветра совершил крайне жесткую посадку. Никто из пассажиров не пострадал, однако видео, снимавшееся в процессе приземления, наглядно демонстрирует важность использования ремней безопасности.
Анастасия Баринова
17 июля 2017 в 17:13
5

14 июля Boeing 737−800 авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Фуэртевентуры на Канарах в британский аэропорт Лидс-Брадфорд, испытал воздействие сильного бокового ветра. Один из пассажиров, снимавший процесс посадки лайнера, выронил камеру из рук. Рассказывая впоследствии свои ощущения, он сравнивает приземление с резким падением с высоты. Пассажиров в креслах метало из стороны в сторону даже несмотря на фиксацию ремнями безопасности, но, к счастью, травм никто не получил.

Комментируя ситуацию со своей стороны, представители Ryanair говорят о том, что ничего сенсационного не произошло: для посадки при сильном боковом ветре такая тряска является нормальной. Именно для этого существуют правила о необходимости применения ремней безопасности.

Кроме того, аэропорт Лидс-Брадфорд, построенный на высоте 208 метров, является самым высокорасположенным в стране и постоянно испытывает влияние сильных ветров. Однако за всю его историю, которая началась в 1931 году, здесь произошло лишь пять авиакатастроф, притом последняя — в 2005 году. Боковой ветер, хоть и создает неудобства, но не является необычным явлением, и пилоты умеют с ним справляться.

Посмотрите, как самолет приземлился на городскую улицу.

Тоже интересно

В Сан-Франциско предотвратили крупнейшую в мире авиакатастрофу

Обсудить
СМИ2
Ученые усомнились в теории эволюции после находки на Алтае
Ученые усомнились в теории эволюции после находки на Алтае
Тоже интересно
Команда самолета приняла роды на высоте 13 км
Команда самолета приняла роды на высоте 13 км
Самое фотогеничное ралли: «Шелковый путь»
Самое фотогеничное ралли: «Шелковый путь»