В России открылся офис по туризму Бахрейна
По словам председателя Управления по туризму Бахрейна и председатель авиакомпании Gulf Air Зайеда бин Рашида Аль-Зайяни, в качестве первого шага в этом направлении было принято решение упростить для россиян получение визы. Россияне могут получить визу в Бахрейн непосредственно в аэропорту прилета за 5 минут. Ее стоимость — $12. «Также мы увеличили число рейсов между Манамой (столица Бахрейна) и Москвой. Сейчас Gulf Air летает четыре раза в неделю, в будущем мы хотим сделать полеты ежедневными», — добавил чиновник.
Согласно данным министерства промышленности, торговли и туризма Бахрейна, в 2016 году страна приняла более 12,3 млн туристов, из них большая часть пришлась на гостей из стран Персидского залива, в первую очередь — из Саудовской Аравии.
Министр рассказал также о том, чем Бахрейн может быть интересен россиянам, отметив, что в отличие от соседних стран Персидского залива, история Королевства насчитывает 5 тысяч лет, и именно здесь можно увидеть уникальные достопримечательности, которых нет в других странах Ближнего Востока.
«У нас очень хорошие рынки, возможности для шопинга, чистое теплое море, а солнце в Бахрейне светит круглый год. Местные жители относятся к туристам так, как будто они приехали лично к ним в гости», — рассказал министр. Он добавил, что Бахрейн отличается от других стран Ближнего Востока еще и тем, что здесь не запрещен алкоголь, туристы могут купаться в море в любой одежде, в которой им удобно. «У нас светское общество, все люди живут мирно», — добавил он.