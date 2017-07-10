Туркменистан ввел туристический сбор
Налог с иностранных граждан в Туркменистане начнут взимать с 1 августа 2017 года. Размер сбора составит два доллара США за каждые сутки проживания. Средства будут поступать на счет государственного комитета по туризму.
Самым популярным и перспективным курортом Туркменистана считается Аваза на побережье Каспийского моря. В этой туристической зоне планируется строительство 60 отелей, гольф-центра, площадки для картинга, планетария, дельфинария, яхт-клуба, парка аттракционов и конгресс-центра. Сейчас Аваза может принять одновременно около трех с половиной тысяч человек.
По данным за 2012 год (более актуальной информации Nat-geo.ru найти не удалось), чаще других Туркмению посещали туристы из Ирана (3,8 тысячи человек), Германии (1,1 тысячи) и США (531).
В России курортный сбор с туристов начнут взимать с 1 января 2018 года. Площадками для эксперимента выступят четыре региона страны. В отличие от туристического сбора, утвержденного в Таджикистане, курортный сбор подразумевает взимание налога не только с иностранных, но и с внутренних туристов.