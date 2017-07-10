  • Путь через желудок: каникулы в Латвии
    Фото: Мария Ковалева
  • Путь через желудок: каникулы в Латвии
    Фото: Наталья Афанасьева
  • Путь через желудок: каникулы в Латвии
    Фото: Роман Бабакин
  • Путь через желудок: каникулы в Латвии
    Фото: Ольга Говор
Путешествия

Путь через желудок: каникулы в Латвии

Прибалтика — новое место силы для гурманов и фуди. В нашей новой рубрике — три варианта гастрономического путешествия по Латвии, Литве и Эстонии для тех, кто изголодался по свежим впечатлениям: выбирайте тот, что вам по вкусу.
Ксения Наумова, Виктория Мелешко
10 июля 2017 в 18:26
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Таллин

Эстонцы говорят: «Мы едим то, что нам даёт природа». Большая часть территории страны — поля и леса, да ещё протяжённый балтийский берег, так что злаки и овощи, молоко и сыр, грибы и ягоды, рыба составляют немалую часть рациона. Продукты попадают на стол с грядки или лесной полянки, ну а зимой в ход идут всевозможные припасы: маринады, варенья. Всё это полностью отвечает принципам «новой северной кухни», так что Эстония привлекает всё больше гурманов и важных ресторанных критиков.

Простая и сытная, не перегруженная приправами эстонская кухня по сей день сохраняет крестьянские корни. Заметны в ней и соседские кулинарные традиции: российские, немецкие, скандинавские. Типичные эстонские блюда — закуски с малосольной или копчёной рыбой, салаты из корнеплодов, каши из смеси злаков и овощей, молочные супы, в которые добавляют всё на свете, включая рыбу и грибы. Кулинарная классика — сюльт (студень), веривёрст (кровяная колбаса), мульгикапсад (свинина, тушённая с кислой капустой и перловкой). На десерт — хлебные и фруктовые супы и кисели.

Многие эстонцы по старинке начинают день с камы — разведённого кислым молоком толокна, приготовленного из зерновых и бобовых.

Свои специалитеты есть и у эстонской столицы: таллинская килька, ромовый ликёр, а также марципан, который, по легенде, именно здесь и изобрели.

В сентябре по всей стране проходит месяц эстонской еды: фермерские рынки, фестиваль припасов, праздник хлеба и другие аппетитные события. Составить идеальный маршрут поможет сайт о кулинарных путешествиях по Эстонии, а также национальный гид 50 лучших ресторанов Flavours of Estonia.

  • Путь через желудок: каникулы в Латвии
    Фото: Мария Ковалева

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№59, апрель — май 2017).
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