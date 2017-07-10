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Безвизовый режим введен между Россией и Самоа

Соглашение между Россией и Самоа о взаимной отмене визовых требований для граждан обоих государств вступило в силу 9 июля 2017 года.
National Geographic Россия
10 июля 2017 в 11:57
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  • Безвизовый режим введен между Россией и Самоа

«Данным Соглашением предусматривается, что граждане Российской Федерации и граждане Независимого Государства Самоа, не имеющие намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого договаривающегося государства, освобождаются от требования получения виз для въезда (пребывания, выезда, следования транзитом) на срок до 60 дней на территорию этого государства», — сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Ранее виза для въезжающих в Самоа россиян выдавалась на границе.

Самоа — островное государство в южной части Тихого океана. В 2016 году входящий в архипелаг остров Тау полностью перешел на солнечную энергию. Новая система, почти на 100% покрывающая нужды острова в электричестве, позволит сэкономить 414,5 тысячи литров дизельного топлива ежегодно. Мощность сети составляет 1,4 мегаватт; работы по установке более чем 5 тысяч панелей и 60 батарей Tesla Powerpack заняли около года. На полную зарядку потребуется 7 часов, а затем даже при отсутствии солнца в течение трех дней жители не останутся без электричества.

  • Безвизовый режим введен между Россией и Самоа
    Фото: Solarcity.com

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