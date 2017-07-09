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Успенский собор в Свияжске включен в Список объектов Всемирного наследия

В воскресенье, 9 июля, решением Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО архитектурный ансамбль Свияжского Успенского монастыря включен в Список Всемирного наследия, сообщает Правительство Республики Татарстан.
National Geographic Россия
9 июля 2017 в 20:12
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  • Успенский собор в Свияжске включен в Список объектов Всемирного наследия
    Фото: Пресс-служба Президента Республики Татарстан и Фонд «Возрождение»

До настоящего момента в Татарстане было два объекта, которые включены в Список ЮНЕСКО. Первый — Казанский Кремль, где расположены рядом православный собор и мусульманская мечеть. Второй — древний город Болгар, где официально был принят Ислам. Архитектурный ансамбль Свияжского Успенского монастыря стал третьим в Татарстане и 29-м в России объектом, включённым в Список ЮНЕСКО.

Двумя днями ранее Всемирным наследием был также признан природный объект «Ландшафты Даурии», расположенный на территории России и Монголии.

Успенский собор входит в ансамбль Успенского монастыря XVI—XIX вв.еков. Строительство собора осуществлялось с 1556 по 1560 годы псковскими мастерами под руководством архитектора Постника Яковлева. В интерьере собора сохранились фрески второй половины XVI — начала XVII века площадью 1080 кв. метров и иконостас с иконами XVI—XVII вв.еков.

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