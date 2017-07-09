Успенский собор в Свияжске включен в Список объектов Всемирного наследия
До настоящего момента в Татарстане было два объекта, которые включены в Список ЮНЕСКО. Первый — Казанский Кремль, где расположены рядом православный собор и мусульманская мечеть. Второй — древний город Болгар, где официально был принят Ислам. Архитектурный ансамбль Свияжского Успенского монастыря стал третьим в Татарстане и 29-м в России объектом, включённым в Список ЮНЕСКО.
Двумя днями ранее Всемирным наследием был также признан природный объект «Ландшафты Даурии», расположенный на территории России и Монголии.
Успенский собор входит в ансамбль Успенского монастыря