  • Куда поехать на уикенд: 4 совета
    Таруса
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    В Ясной поляне Фото: Соколкова Татьяна Валерьевна
Путешествия

Куда поехать на уикенд: 4 совета

National Geogprahic Traveler рассказывает о городах, в которые можно съездить на выходные.
National Geographic Traveler
7 июля 2017 в 14:50
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Экоотдых

Таруса

В Тарусу приезжали за вдохновением многие писатели: Белла Ахмадулина, Николай Заболоцкий, Константин Паустовский. Но самый большой вклад в популяризацию города внесла Марина Цветаева: тарусские закаты над Окой она не раз вспоминала в дневниках. Сегодня познакомиться с жизнью семьи поэтессы и увидеть фотографии того времени можно в музее семьи Цветаевых. Удивительным образом Таруса смогла сохранить атмосферу уездного города, куда до сих пор приятно приезжать в поисках вдохновения. Лучший отель в этих краях — Welna Eco Spa Resort. Приставка «эко» в названии появилась не случайно: здесь с уважением относятся к окружающей среде, выращивают органические травы и овощи на собственном огороде, разводят коз, лошадей и пони, а большинство деревянных предметов интерьера и мебели в номерах — работа местных мастеров. В спа-центре (крыша которого, к слову, покрыта настоящей травой) можно отдохнуть в одном из бассейнов, позаниматься йогой или пройти курс оздоровительных процедур. В недавно построенной мастерской для детей проводят уроки рисования и лепки из глины, устраивают театральные постановки и игры.

Гастрономия

Зальцбург

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№60, июнь — август 2017).
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