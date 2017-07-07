Куда поехать на уикенд: 4 совета
Экоотдых
Таруса
В Тарусу приезжали за вдохновением многие писатели: Белла Ахмадулина, Николай Заболоцкий, Константин Паустовский. Но самый большой вклад в популяризацию города внесла Марина Цветаева: тарусские закаты над Окой она не раз вспоминала в дневниках. Сегодня познакомиться с жизнью семьи поэтессы и увидеть фотографии того времени можно в музее семьи Цветаевых. Удивительным образом Таруса смогла сохранить атмосферу уездного города, куда до сих пор приятно приезжать в поисках вдохновения. Лучший отель в этих краях — Welna Eco Spa Resort. Приставка «эко» в названии появилась не случайно: здесь с уважением относятся к окружающей среде, выращивают органические травы и овощи на собственном огороде, разводят коз, лошадей и пони, а большинство деревянных предметов интерьера и мебели в номерах — работа местных мастеров. В спа-центре (крыша которого, к слову, покрыта настоящей травой) можно отдохнуть в одном из бассейнов, позаниматься йогой или пройти курс оздоровительных процедур. В недавно построенной мастерской для детей проводят уроки рисования и лепки из глины, устраивают театральные постановки и игры.
Гастрономия
Зальцбург
Если с классическими достопримечательностями Зальцбурга вроде крепости Хоэнзальцбург или фонтанов-шутих во дворце Хелльбрунн вы уже знакомы, попробуйте открыть город заново через его гастрономию. В Музее самолётов Hangar-7, построенном основателем компании Red Bull, зайдите в прославленный ресторан Ikarus. В кафе М32 при Музее современного искусства Зальцбурга полюбуйтесь панорамными видами на город и закажите традиционный десерт нокерльн. В самом старом ресторане Центральной Европы St. Peter Stiftskeller устройте себе Mozart Dinner Concert — и в дополнение к ужину вам подадут арии из знаменитых опер гения в живом исполнении. А в мишленовском Carpe Diem оцените необычные гурманские закуски в вафельных рожках. Сэкономить в поездке поможет Salzburg Card — она даёт скидки в музеях и на общественном транспорте.
Ж/д путешествие
Тула
Тула идеальна для путешествия на выходные: пару часов на экспрессе «Центральной пассажирской компании» — и вы на месте. Славу оружейной столицы Тула носит не случайно, и именно с Музея оружия имеет смысл начинать знакомство с городом. В недавно построенном здании в форме огромного шлема-шишака расположилась обширная экспозиция — от древних клинков до образцов современной военной техники. Приятно радует и прогулка по отреставрированному Кремлю: блестящий на солнце Успенский собор, ремесленные мастерские и окружающий зубчатые стены городской сад. Детей можно сводить в музеи самоваров и пряника, а если останется время, стоит съездить в Ясную Поляну: вдохновиться видами и познакомиться с наследием Толстого.
Семейный отдых
Валенсия
Чтобы доказать, что Валенсия — это не только пляжи и музеи «Города науки и искусств», здесь запустили семь однодневных экскурсий по окрестностям стоимостью €40 для взрослых и €15 для детей. Путешественники могут пройти по стопам герцогов Борджиа в городке Гандия. Послушать духовые оркестры в Лирии и понять, почему её считают музыкальной столицей провинции. Услышать пиратские истории в музее Кульеры. Побывать на дегустациях колбасок, которые производят в Рекене. Увидеть, как проходит праздник «Мавры и Христиане» в Онтеньенте. Или просто восхититься гористыми пейзажами Бокайренте.