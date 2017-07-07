Путешествия

Как спасти отпуск, если что-то пошло не так

Даже опытные путешественники порой сталкиваются с неприятными ситуациями, в которых самое важное — знать свои права и не бояться их отстаивать. Итак, что делать, если…
Наталья Морозова Иллюстрации: Елена Перфилова
7 июля 2017 в 13:11
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  • Как спасти отпуск, если что-то пошло не так

http://russiatourism.ru/operators/…вас не сажают в самолёт из-за овербукинга

Систему овербукинга придумали американцы после того, как у пассажиров появилась возможность возвращать билеты без штрафа: чтобы не возить­ пустые кресла, если кто-то соскочит в последний момент, жадные авиакомпании стали продавать больше билетов, чем мест на рейсе. Поэтому в США этот вопрос урегулирован наилучшим образом. Согласно Code of Federal Regulations, Title 14, Part 250, пассажир может получить компенсацию в размере 200% от стоимости билета в одну сторону, если из-за овербукинга он добирается до места назначения с опозданием более часа, и 400% - если позже на два часа и более (предел суммы — $1300).

В Европе овербукинг узаконен правилами IATA, но пассажиры имеют право на компенсацию. Обычно в таких случаях компании ищут добровольцев, готовых лететь на час-два позже за доплату, предлагая этот вариант прямо на регистрации.

В России овербукинг не узаконен, но и не запрещён. Когда это случается, компании обычно объясняют свои махинации сбоем в программе. Неудачливым пассажирам компания предлагает лететь следующим рейсом, в сложных случаях сажает на борт конкурента или предлагает апгрейд до бизнеса. В качестве компенсации предоставляют разве что бонусные мили, добиться денег практически невозможно — только через суд, причём обычно не в первой инстанции, а в апелляции. Куда больше шансов имеют граждане других государств: так, в 2012 году парижский суд встал на сторону француза, которого не посадили на рейс «Аэрофлота», предложив за все страдания лишь кофе с бутербродом. С тех пор «Аэрофлот» пытается протащить в Воздушный кодекс поправки, разрешающие овербукинг в России. Пока безрезультатно. Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№60, июнь — август 2017).
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