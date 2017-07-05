Путешествия

Как неблагополучные районы Парижа и его окраины становятся культурными центрами

Научный городок на месте скотобойни и филармония в спальном районе — как меняется культурная жизнь в Париже.
Дарья Желнина
5 июля 2017 в 12:29
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  • Парижская филармония
    Парижская филармония
    Фото: William Beaucardet / Philharmonie de Paris

Академическая музыка за «МКАДом»

19-й округ Парижа. Спальный район, который когда-то считался не самым безопасным. Благоустройство этого места началось 30 с лишним лет назад. Тогда, в 1982 году, здесь появился чуть ли не самый большой парк в Париже Ла-Виллет, где спустя 4 года был построен музейный центр Городок науки и индустрии. Когда-то давно на территории новенького парка находился крытый рынок и скотобойни, но в 1970-х годах убивать скот в пределах города было запрещено, поэтому многие помещения были заброшены, а некоторые из них и вовсе разрушены. Именно на их месте по предложению архитектора Адриана Фансильбера расположились павильоны музейного центра. Сегодня это пятое по посещаемости культурное учреждение во Франции. На территории комплекса находится Музей науки и индустрии, сферический кинотеатр, планетарий, а также открытая для посещений подводная лодка «Аргонавт».

О прошлой жизни Ла-Виллет напоминает Гранд-аль — единственное уцелевшее здание крытого рынка, произведение металлической архитектуры XIX века, которое в двадцать первом веке превратилось в место проведения культурных мероприятий. Напротив него до сих пор стоит фонтан с нубийскими львами, созданный в 1811 году. Раньше фонтан был расположен на месте нынешней площади Республики, но в 1867 его перенесли в Ла-Виллет: это было место водопоя для животных. В XX веке предназначение его изменилось: рынок закрыли, скот вывезли в пригород Парижа, а сам фонтан был признан историческим памятником.

  • Вид на Гранд-аль и фонтан с нубийскими львами
    Вид на Гранд-аль и фонтан с нубийскими львами
    Фото: Sophie Chivet / lavillet.com

На этом благоустройство 19-го округа не закончилось. В 1991 году в квартал Ла-Виллет переехала Парижская консерватория, а чуть более 10 лет спустя, в 2015 году, на проспекте Жана Жореса, деятеля французского социалистического движения и борца с милитаризмом, открылась Парижская филармония. Мало кто верил, что парижская богема станет ездить сюда, и многие были уверены в провале проекта.

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