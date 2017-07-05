Как неблагополучные районы Парижа и его окраины становятся культурными центрами
Академическая музыка за «МКАДом»
19-й округ Парижа. Спальный район, который когда-то считался не самым безопасным. Благоустройство этого места началось 30 с лишним лет назад. Тогда, в 1982 году, здесь появился чуть ли не самый большой парк в Париже Ла-Виллет, где спустя 4 года был построен музейный центр Городок науки и индустрии. Когда-то давно на территории новенького парка находился крытый рынок и скотобойни, но в 1970-х годах убивать скот в пределах города было запрещено, поэтому многие помещения были заброшены, а некоторые из них и вовсе разрушены. Именно на их месте по предложению архитектора Адриана Фансильбера расположились павильоны музейного центра. Сегодня это пятое по посещаемости культурное учреждение во Франции. На территории комплекса находится Музей науки и индустрии, сферический кинотеатр, планетарий, а также открытая для посещений подводная лодка «Аргонавт».
О прошлой жизни Ла-Виллет напоминает Гранд-аль — единственное уцелевшее здание крытого рынка, произведение металлической архитектуры XIX века, которое в двадцать первом веке превратилось в место проведения культурных мероприятий. Напротив него до сих пор стоит фонтан с нубийскими львами, созданный в 1811 году. Раньше фонтан был расположен на месте нынешней площади Республики, но в 1867 его перенесли в Ла-Виллет: это было место водопоя для животных. В XX веке предназначение его изменилось: рынок закрыли, скот вывезли в пригород Парижа, а сам фонтан был признан историческим памятником.
На этом благоустройство 19-го округа не закончилось. В 1991 году в квартал Ла-Виллет переехала Парижская консерватория, а чуть более 10 лет спустя, в 2015 году, на проспекте Жана Жореса, деятеля французского социалистического движения и борца с милитаризмом, открылась Парижская филармония. Мало кто верил, что парижская богема станет ездить сюда, и многие были уверены в провале проекта.
Расположение, как может показаться на первый взгляд, действительно было выбрано не совсем удачно. Здание филармонии находится у парижской окружной дороги Перифирик, которую можно сравнить со МКАДом. А сам парк Ла-Виллет территориально расположен примерно также, как московский Битцевский, которому бы явно пошли на пользу преобразования, случившиеся с парижским собратом. Так почему же выбранное для такого культурного учреждения место не так уж и плохо? Главная задача заключалась как раз в том, чтобы перемешать парижан: познакомить интеллектуалов из центра с теми, кто живет на окраинах города, и наоборот. Помимо концертов симфонической музыки здесь устраивают фестивали джаза и регги, по выходным проводят мероприятия для семей, устраивают мастер-классы для детей и лекции для подростков. Такой подход позволил всего за два года добиться, казалось бы, невозможного. Средний возраст посетителей филармонии — 50 лет, что на 10 лет меньше чем в любом другом европейском культурном учреждении такого рода. При этом многие приобретают абонементы на год.
Художники выбирают Сен-Дени
Во Франции, да и в других странах, Сен-Дени пользуется не самой лучшей репутацией, но и именно в этой расположенной в 9 километрах от Парижа коммуне в 2010 году было образовано культурное пространство Le 6b. Идея создания «креативного пространства» (lieu de création artistique et de diffusion) принадлежала архитектору Жульену Беллеру. Его стараниями заброшенное офисное здание, больше похожее на студенческую общагу, приютило молодых артистов, для которых аренда студии в Париже была просто не по карману. Хотя сегодня оболочка здания мало изменилась, внутри все в буквальном смысле пестрит яркими красками. На стенах граффити и рисунки работающих здесь художников и детей, живущих неподалеку. Само здание расположилось на берегу канала, поэтому на заднем дворе есть пляж, где организуют мероприятия для жителей квартала. В самом здании несколько комнат были преобразованы в большой зал, где работающие здесь художники могут выставлять свои работы.
Но идея Беллера заключалась не только в том, чтобы дать возможность творческой молодежи снимать дешевые студии для работы. Он верит, что культурный центр может оказать благотворное влияние на климат в Сен-Дени и изменить его репутацию.
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В марте 2017 года в Париже состоялось открытие Культурного сезона во Франции. Подробную информацию о всех мероприятиях и расписание можно найти на официальном сайте проекта.