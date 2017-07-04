Путешествия

Из Германии в Россию на тракторе: опыт 81-летнего пенсионера

81-летний немецкий путешественник Винфрид Лангнер приехал в Санкт-Петербург на тракторе, преодолев около 2000 километров более чем за месяц.
Интерфакс
4 июля 2017 в 12:36
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  • Из Германии в Россию на тракторе: опыт 81-летнего пенсионера
    Фото: shz.de/YouTube

В сюжете Norddeutscher Rundfunk, героем которого и стал пенсионер, говорится, что мужчина отличается духом авантюризма и любовью к длинным путешествиям по дорогам мира. Он решил отправиться в Санкт-Петербург на своем тракторе Роберте, проезжая по 120 км в день. Максимальная скорость трактора — не более 18 км/ч.

Лангнер прикрепил к своему трактору прицеп — небольшой дом на колесах, где обустроена спальня, душ и кухня.

Пенсионер выехал из родного города в Нижней Саксонии в конце мая и ко вторнику добрался до Санкт-Петербурга. В Калининграде путешественнику пришлось задержаться: у Роберта сломалось колесо, пришлось ждать доставку запасной части.

Во вторник Лангнер на Роберте планирует совершить круг почета у Таврического сада в центре Санкт-Петербурга.

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