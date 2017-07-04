Из Германии в Россию на тракторе: опыт 81-летнего пенсионера
В сюжете Norddeutscher Rundfunk, героем которого и стал пенсионер, говорится, что мужчина отличается духом авантюризма и любовью к длинным путешествиям по дорогам мира. Он решил отправиться в Санкт-Петербург на своем тракторе Роберте, проезжая по 120 км в день. Максимальная скорость трактора — не более 18 км/ч.
Лангнер прикрепил к своему трактору прицеп — небольшой дом на колесах, где обустроена спальня, душ и кухня.
Пенсионер выехал из родного города в Нижней Саксонии в конце мая и ко вторнику добрался до Санкт-Петербурга. В Калининграде путешественнику пришлось задержаться: у Роберта сломалось колесо, пришлось ждать доставку запасной части.
Во вторник Лангнер на Роберте планирует совершить круг почета у Таврического сада в центре Санкт-Петербурга.