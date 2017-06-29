Схипхол идет навстречу пассажирам с минимумом багажа
Сегодня все больше людей предпочитают путешествовать с ручной кладью, не сдавая вещи в багаж, ради экономии или удобства, что увеличивает нагрузку на контрольно-пропускные пункты.
В пресс-релизе на сайте аэропорта отмечается, что в экспресс-коридор в том числе будут допускаться путешественники с сумками для ноутбуков или небольшими рюкзаками, но графическое изображение запрещает проход с рюкзаками любого размера.
В Схипхоле появится отдельный выход на контроль со знаком «Small bags only» (только с небольшими сумками), который будет работать только в часы пиковой нагрузки. Решение о том, кто сможет воспользоваться экспресс-коридором, будут принимать сотрудники аэропорта.
Схипхол запустит экспресс-коридор в тестовом режиме с 1 июля и завершит испытания 31 августа.
Согласно июньскому отчету ACI Europe, Схипхол стал крупнейшим в Европе аэропортом по количеству прямых рейсов. Десять лет назад Схипхол занимал шестое место в рейтинге, но выбился в лидеры, в том числе благодаря росту числа прямых рейсов в Европе, предлагаемых лоукостерами. Такие рейсы составляют 21% прямой перевозки аэропорта Амстердама.