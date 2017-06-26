Грузия: перезагрузка
Пояснение от National Geographic
В весеннем номере журнала «National Geographic Traveler Россия» (апрель-май 2017) в материале «Грузия: перезагрузка» была опубликована карта Грузии без региона Абхазия. По правилам National Geographic, публикации карт, затрагивающих спорные территории (то есть территории, чей геополитический статус утвержден не всеми странами — членами ООН), должны содержать в себе комментарий, разъясняющий статус данной территории. При публикации данного материала журнал «National Geographic Traveler Россия» руководствовался законодательством Российской Федерации, но при этом должен был разместить соответствующее пояснение по спорным территориям.
Самое древнее вино в мире
Шалва Хецуриани, винодел, президент Грузинской ассоциации сомелье:
По мнению учёных, именно на территории Грузии 8000 лет назад человек впервые «одомашнил» лозу. Почти во всех странах Европы когда-то делали вина в глиняных ёмкостях, но только в Грузии эта традиция осталась в первозданном виде. Специальные сосуды квеври (или чури, как их называют в Западной Грузии) до сих пор есть не только на винодельнях, но и в каждом деревенском доме. ЮНЕСКО придало грузинскому методу создания вин в квеври статус нематериального наследия человечества. Узнать о нём больше можно в музее Квеври в Напареули. В Грузии вино — не просто гастрономический продукт, а часть идентичности. Вы найдёте здесь как архаичные вина, так и классические белые и красные сухие и полусладкие — и всё это, за редчайшим исключением, из автохтонных сортов винограда, а их в Грузии более 500! Читать далее
Главное направление для винных туров, конечно же, Кахетия. Помимо многочисленных виноделен здесь можно побывать в винном спа-отеле Kvareli Eden — кстати, за завтраком не пропустите фирменное буйволиное мацони в горшочках. Мои родственники не простят, если я не упомяну и другие жемчужины виноделия в Грузии — в частности, Имеретию. Здесь стоит съездить на виноградники в области Лечхуми и побывать на гастрономической дегустации в Кутаиси, где можно попробовать блюда из разных областей Грузии в сочетании с локальными винами. А остановиться при этом в историческом доме поэта Паоло Яшвили, где собирался в своё время весь цвет грузинской и русской литературы (бронь через компанию Marani Khetsuriani по предварительной договорённости).
Гастрономические подробности
Карла Капальбо, писатель, автор книги Tasting Georgia:
Тбилиси прекрасен. В нём множество отличных ресторанов. Мой любимый — Azarphesha (Ingorokva St., 2). Один из совладельцев, мой друг Луарсаб Тогонидзе, собрал впечатляющую коллекцию предметов старины — они украшают интерьер, но при этом нет ощущения, что ужинаешь в музее. Вообще же в Грузии обязательно стоит уделить внимание региональной кухне. Западная Грузия славится блюдами из кукурузы — не пропустите лепёшки чвиштари с сыром сулугуни, фирменное блюдо мегрельских ресторанов Diaroni в Зугдиди и «Носири» в Сенаки. Чвиштари служат прекрасным дополнением к жареным рёбрышкам, овощам с травами и пастой из грецкого ореха и лобио. В Сванетии с её красивейшими горными пейзажами и средневековыми башнями попробуйте кубдари — пряный пирог с мясом, этакая высокогорная альтернатива хачапури, его готовят только в этих местах.
Взятие крепости
Джон Вурдман, винодел, ресторатор:
Сигнахи — небольшой город-крепость на высоком холме в 120 километрах от Тбилиси. Впечатляющая архитектура, напоминающая городки юга Италии, панорамные виды, вкусная еда и вино делают его одним из самых желанных мест в Грузии. Я почти каждый вечер буду рад лично поприветствовать вас в нашем ресторане Pheasant’s Tears, где подают сезонные блюда местной кухни под музыкальное сопровождение от фольклорного ансамбля Zedashe. Помимо самого Сигнахи, стоит съездить и в расположенный неподалёку Бодбийский монастырь, где хранятся мощи просветительницы Грузии святой Нины. Зайдите на смотровую площадку, откуда открывается один из лучших видов на Алазанскую долину — а ещё на монастырский огород, который я считаю просто идеальным, жаль только, что вход туда посторонним (то есть не монахиням) запрещён. Любителям конных туров рекомендую ранчо Living Roots в живописном селе Кедели.
Серные бани
Дмитрий Тельнов, фотограф, радиоведущий:
В столице Грузии сердцем города служит район серных бань — Абанотубани. С этого места начался Тбилиси: его грузинское название Тифлис — от древнего «тфили», «тёплый». С тех пор утекло много термальной воды, Тбилиси успел засветиться и в хрониках времён Римской империи, и в путевых заметках Дюма-отца, и в стихах Пушкина, а серные источники продолжают снабжать город целебной водой. Посещение бань — обязательный пункт туристической программы. Это целый комплекс заведений на любой вкус и кошелёк. Любите уединение? Выбирайте бани «царские», «VIP»
Вид на Казбек
Валери Чехерия, основатель Adjara Group Hospitality:
Наш дизайнерский концепт-отель Kazbegi Rooms находится в одном из красивейших и наиболее интересных районов Грузии — Степанцминда, у нас его называют Казбеги. Да, это там, где Казбек, — вы можете любоваться им со знаменитой террасы отеля. Казбеги прекрасен в любое время года, здесь никогда не бывает скучно. Зимой можно наслаждаться панорамой заснеженных пиков и горными лыжами на расположенном неподалёку курорте Гудаури, лучшем в Грузии. Летом — загорать и восхищаться прекрасной дикой природой. Но лично мне больше всего нравится осень, когда Казбеги выглядит особенно красочно. Обязательная программа в Степанцминде — посетить Троицкую церковь в Гергети, прямо у подножия Казбека, побывать в высокогорном селении Джута и увидеть Гвелетский водопад. К этому могу добавить уникальное предложение для гостей нашего отеля — вертолётную экскурсию, которая позволяет посмотреть на Казбек с высоты птичьего полёта.
Череда событий
Мариам Кубусидзе, исполнительный директор Georgian Events:
В Грузии, и особенно в Тбилиси, всё время происходит много интересного. Из наиболее примечательных событий я советую Tbilisi Fashion Week в апреле и октябре — это отличная возможность познакомиться с местными марками и дизайнерами. Нельзя пропустить майский Фестиваль нового вина в парке Мтацминда: увидеть процесс производства вина по историческим и современным технологиям и попробовать продукцию крупных компаний и небольших частных производств. Много впечатлений подарит фотоконкурс Kolga Tbilisi Photo, который уже стал важной частью жизни города, — он тоже проходит в мае, площадками для выставок становятся музеи, отели и парки. На тбилисский Международный театральный фестиваль в октябре приезжает немало молодых и интересных трупп и режиссёров. Советую также посетить июльский фолк-фестиваль Art-Gene в Этнографическом музее, в программе — народные танцы и музыка, выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства из разных регионов Грузии. Важное событие в мире современного искусства — ноябрьский фестиваль Artisterium, крупнейший в Южно-Кавказском регионе. И ещё мы очень любим летний Black Sea Jazz Festival в Батуми, где выступают звёзды с мировыми именами — послушать их приезжает вся Грузия.
Танцы до утра
Нина Каландадзе, менеджер по маркетингу:
В Грузии сейчас настоящий бум электронной музыки. Если раньше в Тбилиси с клубами было сложно, то сейчас город уже начали называть «вторым Берлином». Самые горячие точки — Bassiani, Space Hall, Khidi, Gallery. Лучший звук — в Bassiani, это заведение европейского уровня, и каждый вечер, особенно по пятницам и субботам, туда мчится вся молодёжь города. Вернее, часам к десяти вечера все встречаются в любимых кафе «для разогрева» — Art Сafe Home, Cafe Moulin Electrique или Fabrika, а в клубах самый разгар веселья наступает часа в три, когда начинают играть хедлайнеры. Вечеринки продолжаются до самого утра: ночная жизнь в Тбилиси — действительно ночная.
Затерянный мир
Нугзар Идоидзе, этнолог, историк:
Тушетия очень отличается от других горных районов Грузии своеобразными традициями. Это древняя пастушеская культура с необычной мифологией и космогонией, с пантеоном божеств, близких к шумерским. Интересно, что местные традиции сохранились практически в неприкосновенном виде. Тушетия была и до сих пор остаётся весьма труднодоступной: чтобы добраться сюда, нужно преодолеть Абано, самый высокий и сложный перевал Грузии, даже на современном транспорте это реально только летом. Зимой же Тушетия превращается в настоящий затерянный мир. Здешние сёла со знаменитыми домами-башнями делятся на верхнюю и нижнюю половину: первую, расположенную высоко в горах, использовали только летом, на зиму спускались вместе со стадами вниз, и уклад этот не менялся с глубокой древности до 60-х, когда советские власти решили переселять горцев на равнины. Тушетинские сёла стали приходить в упадок — и вот только сейчас их потихоньку начинают восстанавливать. Об истории края можно узнать в основанном мной краеведческом музее в Кесело — это комплекс отреставрированных домов-башен в Верхнем Омало, историческом центре Тушетии. В одной из башен сегодня располагается гостиница. Помимо Омало, обязательно нужно увидеть поселения Шенако и Дартло, где снимали «Мимино», а также Гомецарское и Пирикитское ущелья. В Тушетии есть 11 разработанных маршрутов для пеших и конных походов. А приезжать лучше в канун колоритного праздника Атнигеноба, который отмечают через 100 дней после Пасхи: тогда помимо наших уникальных солёных сыров, которые не найти больше нигде, вы сможете попробовать и тушетинское пиво — его варят только на праздники.
Головокружительный трекинг
Уча Гуния, гид, основатель компании Extreme Georgia:
Скалистые горы, ясные озёра, древние дома-башни — всё это Сванетия, один из самых красивых уголков Грузии. Здешние пейзажи суровы, но выглядят необычайно живописно. В Сванетии расположены высочайшие вершины Главного Кавказского хребта: Джангитау, Шхара, Тетнульд, пик Шота Руставели, Ушба и Лайла, так что более впечатляющей горной панорамы вы не найдёте. Большой плюс Сванетии — транспортная доступность: сюда ведёт отличная новая дорога. Самое крупное и развитое в плане инфраструктуры поселение — Местиа, тут находятся лучшие отели и гестхаусы (особой роскоши не ждите, но везде будет чисто и уютно) и рестораны местной кухни (особенно рекомендую «Сансет» на Seti Square и «Лайла»). Здесь же и самые интересные музеи: ультрасовременный этнографический и дом-музей семьи Маргиани с сохранившейся средневековой обстановкой и старинными предметами быта. В Сванетии непременно стоит увидеть красивые поселения Бечо, Мазери и Ушгули, которое славится церковью XII века и потрясающим видом на Шхару. Лучше всего путешествовать верхом — конные туры предлагают повсеместно, либо отправиться в трекинг — самый простой трёхчасовой маршрут ведёт из Местиа к красивейшим озёрам Корульди. Зимой или весной можно осматривать окрестности на лыжах: Сванетия сегодня главное направление для ски-туров по Грузии. Здесь два перспективных горнолыжных курорта: обновлённый Хацвали и новенький Тетнульд, где катаются до конца мая. За организацией ски-тура можно обратиться в горнолыжную школу Anton Ski School Gudauri.
Модные адреса в Тбилиси
Манана Арабули, дизайнер, креативный директор Zango Studio:
Среди самых актуальных тбилисских ресторанов, примечательных не только кухней, но и дизайном, я могу выделить несколько. Небольшое вегетарианское Leila Cafe (Erekle 2 St., 18) — бывший магазин сладостей, инкрустированный зеркалами и лепниной, по утрам здесь можно вкусно поесть под звон колоколов старейшей тбилисской церкви Анчисхати. Shavi Lomi, то есть «Чёрный лев» (Z. Kvlividze St., 28), названный в честь картины Пиросмани, недавно переехал в собственный дом с садом в десяти минутах от Сухого моста. Tea House Near Opera (R. Lagidze St., 2) напоминает тбилисский дворик: бельё под потолком, старые деревянные детали архитектуры и голубое небо с ласточками. Один из самых модных адресов в Тбилиси сегодня — Fabrika, бывшая швейная фабрика «Нино», которая превратилась в первый в Тбилиси арт-кластер и самый большой хостел в Европе. Здесь есть магазины-мастерские, кафе, бары, общее рабочее пространство Impact Hub и Creative Education Studio, где можно выучиться на диджея, звукорежиссёра или дизайнера. Айдентику «Фабрике» придумало наше агентство, у нас тут мастерская и книжный магазин Black Dog Shop с арт-книгами и огромной коллекцией советских плакатов.
Пещерный город
Анна Демчикова, тревел-журналист:
Пещерный город Уплисцихе первого тысячелетия до н. э. читаешь как книгу: жилые дома, колодцы, храмы и водостоки — карабкаясь по лестницам, высеченным в скале, легко представить повседневные маршруты грузинских иберов. Архитектура поражает изощрённостью: в винохранилище — выемки для кувшинов, в аптеке — ячейки для лекарственных трав, в зале царицы Тамары — балки и арки, в одном из храмов есть даже кессонированный потолок! В Одноколонном зале потрясающая акустика и дырка для света в потолке. А в Ежевичном и правда растёт ежевика. Из жертвенника открывается вид на излучину Куры и руины средневекового поселения, худосочные коровы щиплют в долине ковыль. Некоторые пещеры доступны только ящерицам, а вот по секретному туннелю можно спуститься к реке. На вершине такой ветер, что у меня улетели очки, пока я наблюдала за стекающими с гор стадами. Внизу есть сувенирный магазин, но после прогулки под палящим солнцем актуальнее сочные фрукты из Гори: Уплисцихе находится всего в 10 километрах от родины Сталина, туристы едут ради музея, а меня поразили бескрайние фруктовые сады на окраине города. Ещё приятнее освежиться перед отъездом в быстрой Куре, наблюдая, как местные прыгают с моста в лучах заката.
Лёгкость на подъём
Эленэ Инаури, менеджер по туризму Lilat Travel:
Чтобы покорить грузинские вершины, нужны серьёзное альпснаряжение и хорошая физическая форма, а вот подняться прямо над ними может любой. Самый простой способ — авиаэкскурсия на одномоторной Cessna (vanillasky.ge), с борта которой можно рассмотреть во всех подробностях и Тбилиси, и самый известный пик Грузии — Казбек, и нежно любимый сноубордистами Гудаури. Романтики могут пролететь тем же маршрутом на воздушном шаре или воспарить на нём над Алазанской долиной, простирающейся более чем на 100 километров у подножия Главного Кавказского хребта (skytravel.ge). Снежные шапки пятитысячников с этой точки — один из самых любимых фотографами видов Грузии. Ну а если в полёте вам непременно нужно слышать шум ветра, выбирайте параглайдинг. Информацию о местах, где можно совершить такой полёт, дадут в Федерации парапланеризма Грузии (Politkovskaya St., 9).
Замок у озера
Георгий Чубинишвили, генеральный директор M-Group:
Если бы я был туристом в Грузии, меня бы в первую очередь интересовали еда и вино. Поэтому наш Kvareli Lake Resort & Spa находится в Кахетии, в Алазанской долине — лучшего места для любителей вина на всём Кавказе не сыскать. Любое из бессчётных окрестных винных хозяйств, повинуясь законам грузинского гостеприимства, готово распахнуть свои двери. Что же касается еды, то перед открытием отеля наши исследователи объехали всю Грузию и собрали у долгожителей старинные рецепты — в общей сложности 500 штук. 160 из них теперь можно попробовать в ресторане отеля. Ценители пищи духовной здесь тоже не заскучают. Вблизи отеля, например, расположен самый древний монастырь Грузии — Некреси. С ним тоже связана гастрономическая легенда: во времена мусульманского нашествия монахи пригнали в монастырь стадо свиней и таким образом спасли реликвии от разграбления. Поэтому к каждому празднику в монастыре готовят шашлык из свинины — он восхитителен. Недалеко расположен и замок Греми — единственное строение, уцелевшее после сражения с армией шаха Аббаса в древности. Это визитная карточка Кахетии, его изображение вы найдёте на большинстве открыток в сувенирных лавках.
Солнечный край
Виктория Шария, директор по развитию бизнеса «ГРАТА ДМС»:
В последние годы Батуми сильно изменился и расширился. Местные жители делят его на две части: Старый и Новый город — с современной архитектурой, красивой ночной подсветкой и отличной туристической инфраструктурой. Здесь много отелей, ресторанов, баров и дискотек, обустроенные пляжи и все возможности для крупных мероприятий и фестивалей: джаз, электронная музыка, классика — в Батуми всё время что-то происходит, город стал настоящим развлекательным хабом для всего Южно-Кавказского региона. Хотя мне, если честно, больше нравится Старый город — милый, двухэтажный, где балконы оплетает виноград, а во двориках мужчины играют в домино.
Батуми нельзя назвать курортным городом, и если хочется именно пляжного отдыха, то лучше поступить как местные — остановиться не в Батуми, а в одном из соседних посёлков. Больше всего любимы те, что ближе к границе с Турцией, — Сарпи, Гонио и Квариати или же Цихисдзири и Чакви у въезда в Батуми со стороны Кобулети. Там самые чистые пляжи и множество бутиковых отелей и семейных гестхаусов, где можно снять апартаменты. Мы с моей семьёй обычно ездим в местечко Чакви в 25 километрах от Батуми, в прекрасный отельный комплекс Dreamland Oasis, утопающий в зелени мандаринов и эвкалиптов, окружённый чайными плантациями. Отсюда близко и удобно ездить в горы.
Аджария уникальна сочетанием морского отдыха и гор, у подножия которых стоит Батуми. Канатная дорога «Арго» поднимает к ним прямо из города, через десять минут можно уже сидеть на террасе горного ресторана и любоваться видом. Непременно попробуйте местную кухню. Помимо хачапури-лодочки стоит заказать борано (что-то вроде омлета с кукурузной мукой и молодым сыром) и синори («лазанья» из теста и солёного творога на горячей сковороде-кеци), жареную барабульку, камбалу, горную форель. Одно из лучших мест для знакомства с аджарской кухней — Megrul-Lazuri (Tbilisi Avenue, 16) у пляжа «Зелёный мыс». Там же расположен Батумский ботанический сад, второй по величине в Европе. Можно погулять по его ступенчатым террасам, а потом отправиться в ресторан. Лучшие места — в прохладном тенистом дворике у журчащей речки.
Дикие приключения
Ираклий Сутидзе, художник:
Настоятельно советую погостить на северных склонах Главного Кавказского хребта, у истоков реки Аргун. Регион под названием Хевсуретия полон изумительных ландшафтов, красивых снежных вершин и интересных архитектурных памятников. Места эти совсем дикие, заповедные, туризм только начинает развиваться. В Шатили — большой средневековый комплекс с петроглифами на стенах, построенный на берегу Аргуна, уже может предложить приемлемые условия для любителей горного туризма. Отсюда стартуют конные походы: в Хевсуретии есть несколько интересных маршрутов, включая переход в Тушетию. Можно увидеть Муцо — неприступную жилую крепость на высоте 1800 метров, живописные деревни с развалинами и высокими башнями. Хевсуретия также хороша для экотуризма, пеших походов, горной рыбалки.
Круг почёта
Нана Джорджадзе, кинорежиссёр, автор фильма об истории грузинского виноделия «Нулевой меридиан вина»:
Грузия — маленькая страна, её можно объехать за сутки. Но здесь столько интересного, что впечатлений хватит на всю жизнь. Путешествие, конечно, надо начинать в Тбилиси. Первым делом поехать в Мцхету, древнюю столицу Грузии. Там находится Светицховели, церковь XI века с поразительной росписью — можно разглядеть загадочные летательные аппараты, похожие на следы инопланетного вторжения. Церковь на холме — Джвари, один из первых христианских храмов и всё, что осталось от монастыря, описанного в лермонтовском «Мцыри». Обители больше нет, но ошеломительный вид на Куру, Арагви и Мцхету остался — во второй половине дня контровый свет делает его волшебным. Оттуда отправляйтесь на юг, в Самце-Джавахетию (в Грузии её называют Месхет-Джавахети). Тут совсем другая природа: пустынные степи, полосатые пригорки из разноцветной глины, самое большое в Грузии озеро Паравани, древние крепости и пещерные монастыри. Самый большой называется Вардзиа, он вырублен в скалах в XII веке — с катакомбами, залами, коридорами, лестницами. Это мистическое место с глубоким подтекстом, и путешествие сюда оставляет глубокое впечатление, отдохнуть от которого можно в Аджарии, в моём любимейшем Батуми: доехать до края земли и прыгнуть в море, смывая усталость и грустные мысли. Этот путь занимает не так много времени, но, если вы хотите в полной мере насладиться Грузией, закладывайте не меньше двух недель.
Грузинское искусство
Кетеван Кордзахия, арт-критик, директор TBC Art Gallery и Art Caucasus Foundation:
Знакомство с многовековой грузинской культурой никого не оставит равнодушным. Здесь вы можете увидеть столько всего: от артефактов античных времён до уникальной средневековой архитектуры и настенных росписей. Обязательно побывайте в Национальной галерее и в Музее искусств в Тбилиси, чтобы увидеть малую пластику и грузинскую перегородчатую эмаль, богатейшую коллекцию каджарских портретов и самое большое собрание работ Пиросмани.
Если вас интересует современное искусство, обратите внимание на частные галереи — вы найдёте много таких в Тбилиси, гуляя по улочкам старого города. Не пропустите уютный Музей народного и прикладного искусства на улице Шалвы Дадиани и Музей шёлка, где часто выставляются современные авторы. Стоит съездить на Арт-виллу «Гарикула» в регионе Картли, неподалёку от города Каспи. Это центр современного искусства, где живут и работают в коммуне художники со всего мира. Лучше всего подгадать поездку под ежегодный фестиваль Fest I Nova имени братьев Зданевич (кстати, автор идеи мероприятия — прямой потомок этих знаменитых художников и искусствоведов, открывших миру Пиросмани).
Ну а напоследок обязательно прогуляйтесь по тбилисскому блошиному рынку у Сухого моста в Старом городе — там тоже порой можно найти настоящие произведения искусства или по крайней мере накупить интересных сувениров на память.