Путешествия

Грузия: перезагрузка

Один из обязательных тостов на настоящем грузинском застолье — «За хорошие воспоминания!». Опрос местных жителей и знатоков Грузии убедительно доказывает, что после поездки в эту незабываемую страну у вас появится не менее 17 поводов для такого тоста.
Ольга Яковина и Дмитрий Тельнов
26 июня 2017 в 15:58
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  • Грузия: перезагрузка
    Храм Метехи на берегу Куры в Тбилиси. Фото: Владимир Балуха

Пояснение от National Geographic

В весеннем номере журнала «National Geographic Traveler Россия» (апрель-май 2017) в материале «Грузия: перезагрузка» была опубликована карта Грузии без региона Абхазия. По правилам National Geographic, публикации карт, затрагивающих спорные территории (то есть территории, чей геополитический статус утвержден не всеми странами — членами ООН), должны содержать в себе комментарий, разъясняющий статус данной территории. При публикации данного материала журнал «National Geographic Traveler Россия» руководствовался законодательством Российской Федерации, но при этом должен был разместить соответствующее пояснение по спорным территориям.

Самое древнее вино в мире

Шалва Хецуриани, винодел, президент Грузинской ассоциации сомелье:

По мнению учёных, именно на территории Грузии 8000 лет назад человек впервые «одомашнил» лозу. Почти во всех странах Европы когда-то делали вина в глиняных ёмкостях, но только в Грузии эта традиция осталась в первозданном виде. Специальные сосуды квеври (или чури, как их называют в Западной Грузии) до сих пор есть не только на винодельнях, но и в каждом деревенском доме. ЮНЕСКО придало грузинскому методу создания вин в квеври статус нематериального наследия человечества. Узнать о нём больше можно в музее Квеври в Напареули. В Грузии вино — не просто гастрономический продукт, а часть идентичности. Вы найдёте здесь как архаичные вина, так и классические белые и красные сухие и полусладкие — и всё это, за редчайшим исключением, из автохтонных сортов винограда, а их в Грузии более 500! Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№59, апрель — май 2017).
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