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Иран утвердил безвизовый режим для туристических групп из России
Совет министров Ирана принял решение об отмене виз для туристических групп из России.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров страны.
Безвизовый режим введен для России и Португалии, при этом визы отменены «на условиях взаимности».
В конце марта Россия и Иран подписали в Москве соглашение о безвизовых групповых туристических поездках граждан двух стран. Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов предложил расширить практику применения механизма групповых безвизовых поездок по примеру с Китаем для таких стран, как Индия, Иран и Вьетнам.
По данным Росстата, Россию в 2016 году посетили 67 тыс. граждан Ирана, что на 89% больше, чем годом ранее. Турпоток из России в Иран составил 9,1 тыс. человек, при этом за год он вырос более чем на 50%.