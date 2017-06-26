  • Иран утвердил безвизовый режим для туристических групп из России
    Насир-аль-Мульк, или «Розовая» мечеть. Иран, Шираз.
  • Иран утвердил безвизовый режим для туристических групп из России
    Фото: Михаил Макеев
Путешествия

Иран утвердил безвизовый режим для туристических групп из России

Совет министров Ирана принял решение об отмене виз для туристических групп из России.
Интерфакс
26 июня 2017 в 12:36
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Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров страны.

Безвизовый режим введен для России и Португалии, при этом визы отменены «на условиях взаимности».

В конце марта Россия и Иран подписали в Москве соглашение о безвизовых групповых туристических поездках граждан двух стран. Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов предложил расширить практику применения механизма групповых безвизовых поездок по примеру с Китаем для таких стран, как Индия, Иран и Вьетнам.

По данным Росстата, Россию в 2016 году посетили 67 тыс. граждан Ирана, что на 89% больше, чем годом ранее. Турпоток из России в Иран составил 9,1 тыс. человек, при этом за год он вырос более чем на 50%.

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