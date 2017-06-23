Лондонский отель нанял на работу метеоролога
Лондон славится своей переменчивой погодой, и многим людям постоянно приходится менять планы из-за внезапно выпавшего дождя или неожиданной волны тепла. Но постояльцам отеля London Marriott Hotel County Hall делать этого не придется: здесь к числу сотрудников добавился профессиональный метеоролог — 42-летняя Кирсти Маккейб (Kirsty McCabe), работающая на телеканале Sky News. В ее задачу входит составлять общие или, по запросу, персональные рекомендации в зависимости от погодных условий.
Благодаря миссис Макккейб никто не отправится на пикник, чтобы спустя час оказаться залитым дождем; никто не поднимется на обзорные площадки, чтобы увидеть лишь густое полотно тумана, и так далее. В плохую погоду туристам будут рекомендовать походы в музеи, на концерты и другие мероприятия в закрытых помещениях, а в хорошую — парки, аттракционы и прочие развлечения на открытом воздухе.
Получить советы можно будет круглосуточно, но пока в тестовом режиме — до ноября. И хотя должность штатного метеоролога при отеле — первая в мире, это не первый пример, когда владельцы средств размещения включают погоду в линейку своего сервиса. В 2012 году другая британская гостиница вычитала из стоимости номера по 10 фунтов стерлингов (на тот момент около 500 рублей) за каждый день, когда шли дожди. Эту же практику повторило несколько отелей Италии в 2014 году, причем тогда речь уже шла о 10−20%-ной скидке от стоимости номера.
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