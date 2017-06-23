  • Дальше, выше, удивительнее: новый маршрут по Алтайскому краю
    Фото: Валентин Смирнов
  • Дальше, выше, удивительнее: новый маршрут по Алтайскому краю
    Фото: Валентин Смирнов
  • Дальше, выше, удивительнее: новый маршрут по Алтайскому краю
    Фото: Валентин Смирнов
  • Дальше, выше, удивительнее: новый маршрут по Алтайскому краю
    Фото: Валентин Смирнов
  • Дальше, выше, удивительнее: новый маршрут по Алтайскому краю
    Фото: Валентин Смирнов
Путешествия

Дальше, выше, удивительнее: новый маршрут по Алтайскому краю

Лучший подарок для Алтайского края в честь его 80-летия — новый туристический маршрут, вобравший в себя все сливки одного из ярчайших мест нашей страны.
National Geographic Россия
23 июня 2017 в 17:16
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Маршрут разработан командой местных энтузиастов. Путешественники-экстремалы, несколько журналистов, бизнесмены и два депутата не просто его придумали — они первыми по нему и пройдут. Экспедиция приурочена сразу к двум масштабным юбилеям: 100-летию заповедной системы России и 80-летию самого Алтайского края. Большая часть маршрута будет пролегать по Тигирекскому заповеднику.

Проложить путь, по которому в дальнейшем сможет пройти любой гость Алтайского края, предстоит группе из 15 человек, руководить которой будет Алексей Круглов — чемпион мира по спортивному автотуризму и двукратный чемпион Сибири по автоспорту. Идею посвятить новый маршрут 80-летию региона предложил один из членов команды, депутат Государственной Думы от Алтайского края Александр Прокопьев.

Участникам экспедиции предстоят спуски в пещеры, сплавы по реке, подъемы по не тающим даже в июле снежным завалам и многое другое.

Что, где, когда
24 июня: кордон Тигирекский;
25 июня: пещеры Страшная, Логово Гиены и Ящур, гора Шляпная;
26 июня: отроги Тигирекского хребта, реки Амелиха, Бабтий ключ, Бол.Тигирек, хребет Тигирекский, обзор вершины Тигирек и горы Луковая;
27−28 июня: Листвяжная грива — отрог Тигирекского хребта (высота птичьего полета, брод через реку Малый Тигирек, выходы гранитных останцев, Тигирекский амфитеатр, гора Разработанная;
29 июня: гора Семипещерная, некатегорийный сплав по реки Иня;
30 июня: кордон Тигирекский — Барнаул (420 км).

  • Дальше, выше, удивительнее: новый маршрут по Алтайскому краю
    Фото: Валентин Смирнов

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