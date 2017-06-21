Загранпаспорта в очередной раз подорожают
В начале июня комиссия правительственных экспертов одобрила предложение МВД РФ по увеличению госпошлины за такие услуги, как выдача водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств, паспортов транспортных средств, а также загранпаспортов нового образца. В МВД поясняют, что с изменением «рыночных обстоятельств» требуется и корректировка стоимости услуг. В частности, с каждым годом дороже обходится производство бланков, выполненных с учетом всех требований безопасности. Нельзя экономить и на защите электронных данных, содержащих персональную информацию граждан.
Текущие расходы на оформление документов уже давно не компенсируются госпошлиной, поэтому еще в конце прошлого года был предложен проект о повышении платы за эти услуги. На рассмотрение правительства он был вынесен в конце весенней сессии Госдумы, получив предварительное одобрение.
Тем, кто планировал поменять свой загранпаспорт или оформить второй дополнительный, затягивать с этим не стоит. Обсуждения по новому законопроекту будут продолжены, и в положительном решении никто не сомневается. В результате уже до конца 2017 года за водительское удостоверение нового образца придется платить 3 000 рублей — на 1 000 больше, чем сейчас. Госпошлина за оформление десятилетнего биометрического загранпаспорта вырастет до 5 000 рублей (3 500 рублей — в настоящее время).
Эксперты уверены, что на желании граждан путешествовать это не отразится. «Людям, которые отправляются на заграничный отдых, вполне по карману заплатить пять тысяч рублей за новый паспорт. Тем более, что это долгосрочная инвестиция: ведь срок действия биометрического паспорта — 10 лет», — напоминают туроператоры.
Узнайте, как росла госпошлина на важные для туристов документы за последнее время.