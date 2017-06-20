Испания осталась лидером в рейтинге лучших пляжей мира
Ежегодно к наступлению летнего сезона представители Фонда экологического образования (Foundation for Environmental Education) выбирают лучшие пляжи и причалы, соответствующие высоким мировым стандартам. Места оцениваются с точки зрения безопасности, комфорта и сервиса: в курортной зоне обязательно должны быть созданы условия для людей с ограниченными возможностями, спасательные посты, медицинские пункты, туалеты, кабинки для переодевания и урны для мусора.
Награждение победителей проводится в зависимости от региона: в ноябре «Голубые флаги» получают пляжи Карибского бассейна, Новой Зеландии, Бразилии и Южной Африки, а в начале лета становятся известны лучшие пляжи Европы, Туниса, Канады, Марокко и Японии.
Из года в год на первом месте находится Испания. В 2015 и 2016 годах лучшими были признаны 578 местных пляжей и около 100 причалов для яхт. В этом году статистика практически такая же: 579 пляжей и 100 пристаней. Флаги развеваются не только по всей береговой линии и на островах, но и в центре страны — например, в муниципалитете Орельяна-ла-Вьеха (Orellana la Vieja)
На втором месте в этом году — Греция (485 пляжей), а Франция, занимавшая это место в прошлом сезоне, «потеряла» 10 пляжей, и теперь гарантированно качественный отдых здесь предлагают 390 курортных зон. Однако с учетом 102 лучших пристаней общее число «Голубых флагов» у Франции — 492, что выводит ее на третье место.
В десятке лидеров — Турция (454), Италия (342), Португалия (320), Дания (225), Нидерланды (61), Германия (41) и Хорватия (99 пляжей). Среди других стран летнего отдыха, популярных у российских туристов — Кипр (63 пляжа), Израиль (47) и Черногория (24). В России уже второй год подряд награду получает пляж «Шахта Анна» в поселке Янтарный под Калининградом, а Массандровский пляж в Ялте является многолетним обладателем «Голубого флага».
С полным списком и описанием наиболее качественных курортов мира можно познакомиться на сайте премии.
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