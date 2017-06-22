Путешествия

Мир без границ: безвизовые страны, в которые можно улететь прямо сейчас

Шутка про то, что жизнь удалась, если в пятницу вы идёте ужинать и берёте с собой загранпаспорт, актуальна, только если знать, куда по этому паспорту можно въехать. Мы составили список самых интересных безвизовых стран, в которые можно отправиться хоть сегодня вечером.
Дарья Петрягина и Иван Васин
22 июня 2017 в 19:41
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  • Мир без границ: безвизовые страны, в которые можно улететь прямо сейчас
    Фото: Iain Masterton / GETTY IMAGES

Страны, куда можно приехать по российскому паспорту

Белоруссия

Белоруссию сложно воспринимать как заграницу. Даже с формальной точки зрения: для поездки сюда не нужен загранпаспорт. Если самые крупные города — Минск и Брест — уже изучены вами от и до, обратите внимание на менее очевидные достопримечательности. В Витебске посетите дом-музей Марка Шагала, в Беловежской Пуще устройте сафари на зубров и загляните в резиденцию Деда Мороза, в Несвижском и Мирском замках — узнайте о том, как жили польско-литовские князья. Последнее время страна активно развивает агротуризм: искать агроусадьбы и фермы лучше всего на официальном портале республики или на сайте agro-usadba.by.

  • Мир без границ: безвизовые страны, в которые можно улететь прямо сейчас
    Фото: Владимир Балуха

Казахстан

В начале июня Астана примет у себя трёхмесячную Всемирную выставку Экспо-2017, тема которой — «Энергия будущего». И пока миллионы посетителей со всего мира не устремились в обе — северную и южную — казахские столицы, можно увидеть Казахстан уже готовым к приёму большого количества гостей, но ещё с не занятыми на 100% отелями и ресторанами. Начать лучше с Алматы, рядом с которой громоздится хребет Заилийского Алатау и находится всесезонный горный курорт Чимбулак. Весна — идеальное время для посещения грандиозного Чарынского каньона и озера Балхаш. Ну а потом — вперёд в будущее, в Астану, где буквально посреди степи возводят небоскрёбы, разбивают парки и реализуют дерзкие проекты именитых архитекторов.

  • Мир без границ: безвизовые страны, в которые можно улететь прямо сейчас
    Фото: GUIZIOU Franck; MORANDI Tuul et Bruno / hemis.fr / EAST NEWS

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№59, апрель — май 2017).
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