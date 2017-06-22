Мир без границ: безвизовые страны, в которые можно улететь прямо сейчас
Страны, куда можно приехать по российскому паспорту
Белоруссия
Белоруссию сложно воспринимать как заграницу. Даже с формальной точки зрения: для поездки сюда не нужен загранпаспорт. Если самые крупные города — Минск и Брест — уже изучены вами от и до, обратите внимание на менее очевидные достопримечательности. В Витебске посетите дом-музей Марка Шагала, в Беловежской Пуще устройте сафари на зубров и загляните в резиденцию Деда Мороза, в Несвижском и Мирском замках — узнайте о том, как жили польско-литовские князья. Последнее время страна активно развивает агротуризм: искать агроусадьбы и фермы лучше всего на официальном портале республики или на сайте agro-usadba.by.
Казахстан
В начале июня Астана примет у себя трёхмесячную Всемирную выставку Экспо-2017, тема которой — «Энергия будущего». И пока миллионы посетителей со всего мира не устремились в обе — северную и южную — казахские столицы, можно увидеть Казахстан уже готовым к приёму большого количества гостей, но ещё с не занятыми на 100% отелями и ресторанами. Начать лучше с Алматы, рядом с которой громоздится хребет Заилийского Алатау и находится всесезонный горный курорт Чимбулак. Весна — идеальное время для посещения грандиозного Чарынского каньона и озера Балхаш. Ну а потом — вперёд в будущее, в Астану, где буквально посреди степи возводят небоскрёбы, разбивают парки и реализуют дерзкие проекты именитых архитекторов.
Армения Читать далее
Один из секретов очарования Армении — её компактность: чуть ли не все достопримечательности страны можно осмотреть, базируясь в столице и делая оттуда радиальные вылазки. Тем более что въезд по внутренним паспортам действует лишь в аэропортах Звартноц (Ереван) и Ширак (Гюмри). Но куда приятнее — после посещения ереванского хранилища древних рукописей Матенадаран и комплекса лестниц и фонтанов Каскад — колесить по Армении, останавливаясь на ночь в небольших городках и сёлах, и никуда не спешить. Помимо монастырей Татев, Хор Вирап и Ахпат, озера Севан и Эчмиадзина с потрясающим кафедральным собором спешите видеть сюрреалистический скульптурный комплекс «Сардарапат», дегустировать вина в деревушке Арени и отдыхать на минеральных источниках Джермука.
Недавние прибавления в списке безвизовых стран
Боливия
При упоминании Боливии на память приходят фотографии зеркальной поверхности солончака Уюни — без этого озера не обходится, кажется, ни один рейтинг самых впечатляющих достопримечательностей планеты. Собственно, ради него большинство путешественников и приезжает в Боливию. С октября 2016 года для этого больше не нужна виза. Знакомство со страной обычно начинается с самого крупного города — Ла-Паса, где интерес представляют этнические районы, населённые индейцами аймара. В официальной столице — Сукре — прогуляйтесь по историческому центру, внесённому в список ЮНЕСКО как образец колониального барокко, в Потоси — поднимитесь на Серебряную гору (4800 м) и спуститесь в одну из штолен, после чего отправляйтесь к солончаку Уюни и дальше, на границу с Перу, где расположилось одно из самых высокогорных озер мира — Титикака.
ОАЭ
Много лет подряд Эмираты показывают миру, как должна выглядеть страна нового времени: небоскрёбы, искусственные острова, филиалы мировых музеев и парки развлечений, которые могут потягаться даже с Диснейлендами. Если вы всё ещё сомневаетесь, планировать ли поездку, вот новый аргумент: с 1 февраля этого года визу в ОАЭ ставят бесплатно прямо в аэропорту. Каждый эмират — как отдельный мир. Дубай — это пляжи, огромные торговые моллы с прилагающимися к ним развлечениями, самая высокая в мире башня Бурдж-Халифа, аквапарк Wild Wadi и легендарный семизвездочный отель-парус Burj Al Arab Jumeirah; Абу-Даби — мечеть шейха Зайда, трассы «Формулы-1» и парк дикой природы на острове Сир-Бани-Яс; а Рас-эль-Хайма — всё те же пляжи, поездки на джипах по пустыне и первый в стране парк виа феррата.
ЮАР
ЮАР — одно из последних прибавлений в списке стран, открытых для россиян: въезжать сюда без визы можно с 30 марта. Самое известное место в стране — национальный парк Крюгера, по площади сравнимый с Израилем, где обитает вся «большая пятёрка»: львы, носороги, слоны, буйволы и леопарды. Помимо сафари, в обязательную программу путешествия по стране входит хайкинг к Столовой горе, посещение мыса Доброй Надежды и городка Саймонстаун, где можно увидеть забавных пингвинов, дегустации на виноградниках Стелленбоса и прогулки по красочному кварталу Кейптауна — Бо-Каап, основанному переселенцами из Малайзии. Самые отчаянные могут отправиться и в трекинг к Драконовым горам, склоны которых покрыты тропическими лесами с вечнозелёными деревьями.
Безвизовые страны, в которых можно остаться на пару недель, а то и месяцев
Аргентина
Аргентину часто относят к направлениям, куда стоит отправиться в «путешествие всей жизни». Край света, страна ледников и пампасов, родина смелых гаучо и страстного танго — ясно, что ехать сюда надо надолго. С этим, к счастью, проблем нет: гостям из России дают возможность путешествовать без визы до 90 дней. И если на три месяца в Аргентину скорее отправятся отчаянные бэкпекеры и искатели приключений, то всем остальным вполне хватит пары-тройки недель: прогуляться по историческим кварталам Буэнос-Айреса, увидеть сбор винограда в долине Мендоса, съесть настоящий аргентинский стейк, проехать по знаменитой трассе 40, посмотреть на розовых фламинго на озёрах Патагонии и забраться на ледник Перито-Морено — третий в мире по величине запас пресной воды.
Таиланд
Таиланд — любимое место зимовки дауншифтеров. И дело не только в низких ценах, хорошей погоде, свежих фруктах и тёплом океане, но и в облегчённых правилах въезда в страну, которые позволяют находиться здесь без визы до 30 дней. На курортах Пхукета или Самуи русскую речь порой можно услышать чаще, чем тайскую, поэтому, если хочется настоящего уединения, стоит выбирать менее исследованные туристами варианты: острова Ланта, Самет или Пханган. Если же ваша цель — изучить культурное наследие страны и погрузиться в её повседневную жизнь, отправляйтесь на север — в провинцию Чиангмай. Здесь нет пляжей, зато много древних храмов и деревень, где живут колоритные племена каренов с длинными шеями. Недавно в копилку достопримечательностей Чиангмая добавился новый музей современного искусства MAIIAM.
Черногория
Республика из года в год входит в число самых популярных летних направлений среди российских путешественников. Оно и понятно: это одна из немногих морских стран Европы, которую можно посетить без визы, причём с мая прошлого года срок пребывания продлили до 90 дней. Размеры Черногории позволяют объехать всю её на машине за пару дней. И если столица страны, Подгорица, удивит не столько достопримечательностями, сколько сытными и недорогими ресторанами, то расположенный неподалёку заповедник Дурмитор — это царство потрясающих по красоте пейзажей: скалистые горы, зелёные леса, самый глубокий в Европе каньон реки Тара. Сделайте остановку в Которе, чтобы осмотреть то, что осталось от старинного венецианского города, посетите Цетинье, прежнюю столицу Черногории, а затем снимите виллу где-нибудь на побережье и просто насладитесь уединением и природной красотой.
Страны с безвизовым транзитом
Китай
Аэропорты Китая — удобная пересадочная точка для тех, кто летит в Юго-Восточную Азию и Океанию. Шанхай же и вовсе входит в пятёрку крупнейших авиатранспортных узлов мира. Для туристов из России перелёт через Китай — ещё и отличная возможность посмотреть страну без необходимости оформлять визу. Те, кто летит через Шанхай, Ханчжоу и Нанкин, получают возможность пробыть в стране целых 144 часа — а это почти неделя, за время которой можно устроить настоящий тур по Китаю. Чуть меньше повезёт пассажирам, летящим через Гуанчжоу, Гуйлинь, Далянь, Куньмин, Пекин, Сиань, Сямынь, Харбин, Чэнду, Чунцин и Шэньян, — у них в запасе всего 72 часа. Остальным придётся довольствоваться лишь сутками. Исключение — аэропорты Фучжоу и Яньцзи, в которых безвизовый транзит запрещён вообще. И остров Хайнань, на котором можно обойтись без визы, если вы путешествуете в составе туристической группы.
Бруней
Не каждый с первого раза скажет, где находится Бруней, — спрятанная на северной оконечности острова Борнео, эта страна редко становится направлением для самостоятельного путешествия. Чаще всего её посещают вместе с соседней Малайзией или же в рамках транзита — тем более что в последнем случае виза не нужна на срок до 72 часов. Самый большой интерес представляет столица — Бандар-Сери-Бегаван, с роскошной резиденцией султана, которая считается самым большим жилым дворцом в мире, и кварталом Кампунг-Айер, где собраны три десятка традиционных свайных деревень. Если останется время, стоит отправиться в национальный парк Улу-Тебуронг в восточной части страны: в его девственных тропических лесах обитают забавные обезьяны-носачи.
Сингапур
Сингапурский аэропорт Чанги — один из крупнейших в мире. Это настоящий город в городе с собственным кинотеатром, магазинами, ресторанами, бассейном и садом, расположившимся на крыше одного из терминалов. Времена, когда Сингапур был всего лишь удобной пересадочной точкой на пути в Юго-Восточную Азию или Австралию, давно прошли. Город определённо заслуживает того, чтобы задержаться подольше, тем более что правила позволяют транзитным пассажирам находиться здесь без визы до 96 часов. Для этого достаточно предъявить билеты и выписку из банка или оплаченную бронь в отеле. А пассажиры, летящие рейсами Singapore Airlines, могут отправиться на бесплатную экскурсию по городу: культурно-исторический Heritage Tour или вечерний City Sights Tour. Нужно лишь зарегистрироваться не менее чем за час до начала экскурсии, подойдя к стойке регистрации Free Singapore Tours в Терминалах 2 или 3.
Неочевидные направления для безвизового отпуска
Албания
Албания так редко попадает в наше поле зрения, что о существовании этого балканского государства мало кто помнит. Между тем её власти уже который год разрешают россиянам въезжать в страну без визы и оставаться на три месяца — но только летом и ранней осенью (окончательное решение принимается в мае). Это делается в расчёте на туристов, ориентированных на пляжный отдых — на курортах Дуррес, Саранда и Влёра. Но в Албании столько интереснейших достопримечательностей, что до моря можно просто не доехать. Например, стоит посетить Берат с его старинными церквями и мечетями, крепость Розафа близ Шкодера, монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в Арденице и озёра национального парка Люра.
Лаос
«Случайные люди к нам не ездят», — утверждают лаосцы, и они абсолютно правы. Слишком уж сильны позиции (пляжные и не только) соседей и главных конкурентов этой страны по Юго-Восточной Азии: Таиланда, Вьетнама и Камбоджи. Доступ в Лаос даётся на две недели — вполне достаточно для того, чтобы устроить себе чилаут во Вьентьяне и Ванг-Вьенге, посетить удивительный Луангпхабанг с его буддийскими храмами и монастырями, прогуляться по мистической Долине погребальных урн и даже побывать на меконгском архипелаге Си-Фан-Дон («Четыре тысячи островов»), где можно увидеть редчайших речных иравадийских дельфинов.
Монголия
Монголия — это дикие степи, кочевники, лошади Пржевальского, юрты, кумыс и Чингисхан, который здесь до сих пор — царь, бог и национальная святыня. Подавляющая часть территории отдана на откуп природе — здесь проложено всего 1000 километров дорог. И, в общем, на то, чтобы увидеть всё, можно смело отводить разрешённый безвизовый месяц целиком. Рядом с Улан-Батором находится национальный парк Горхи-Тэрэлж с любопытными скальными формациями. Священное озеро Хубсугул называют «младшим братом Байкала». Но именно ландшафты Гоби с горными оазисами, поющими песками и кладбищем динозавров стали символом страны.