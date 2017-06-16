  • Первый дом Гауди станет музеем
    Фото: Xiquinho Silva/Flickr.com
  • Первый дом Гауди станет музеем
    Фото: Xiquinho Silva/Flickr.com
  • Первый дом Гауди станет музеем
    Фото: Alex Bikfalvi/Flickr.com
  • Первый дом Гауди станет музеем
    Фото: Brian Lamb/Flickr.com
  • Первый дом Гауди станет музеем
    Фото: ume-y/Flickr.com
  • Первый дом Гауди станет музеем
    Фото: Wikipedia
  • Первый дом Гауди станет музеем
    Фото: houseandgardenuk/Instagram
  • Первый дом Гауди станет музеем
    Фото: eightandoctober/Instagram
Путешествия

Первый дом Гауди станет музеем

В 1883 году одно из богатых семейств Каталонии обратилось к начинающему архитектору Антонио Гауди с заказом построить летнюю резиденцию. С тех пор этот памятник был практически закрыт для посещения посторонними, но в 2017 году ситуация изменится.
Анастасия Баринова
16 июня 2017 в 16:16
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Жилое здание «Дом Висенса» (кат. Casa Vicens) был возведен в 1883—1885 годах. Его автором является легендарный архитектор Антонио Гауди, в то время лишь окончивший институт и искавший свой собственный стиль. В эти же годы каталонский фабрикант керамической плитки Мануэль Висенс унаследовал участок земли в районе Gràcia, находившемся тогда за пределами Барселоны. Встреча главы семейства, захотевшего иметь летнюю резиденцию, с начинающим архитектором открыла новую главу в истории мирового зодчества.

Здание в форме правильного четырехугольника покрыто яркими узорами из кирпича и изразцов, но это лишь отчасти связано с пожеланиями заказчика, работавшего в сфере производства этих материалов. Гауди и сам активно интересовался испано-арабским стилем мудехар, для которого характерны подобные элементы декора. Кроме того, он смело соединил эти тенденции со стилем модерн и собственными идеями. Крайней изысканностью отличался и интерьер, где картины и скульптуры размещались на фоне причудливых орнаментов.

В начале и середине XX века новые владельцы особняка провели реконструкцию, после которой исчезла часть сада, ротонда, фонтан с каскадом и другие части архитектурного комплекса. Тем не менее в целом первоначальный замысел Гауди был сохранен. В 2005 году Дом Висенса вместе с другими работами мастера был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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