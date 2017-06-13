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Кижи, Карелия. Фото: Эдуард Гордеев
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Северное сияние на озере Тироярви. Северная Карелия. Фото: Сергей Луканкин
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Остров Есусарет. Ладожское озеро, Карелия. Фото: Сергей Дегтярёв
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Архипелаг Кузова, Карелия. Фото: Сергей Яковлев
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Семья бурых медведей. Карелия, Россия. Фото: Константин Шатенев
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Ладожское озеро зимой. Карелия, Россия Фото: Фёдор Лашков
270 миллионов для Карелии
Об этом рассказал руководитель Ростуризма Олег Сафонов. По словам чиновника, деньги будут направлены на создание инженерной инфраструктуры туристических объектов в республике. Кроме того, как предполагает руководитель Ростуризма, в рамках софинансирования частный бизнес может инвестировать в туристическую отрасль Карелии до 1,2 млрд рублей.
Сафонов также отметил, что в 2016 году республика получила на эти цели 58 миллионов рублей, а в 2017 году — 130 миллионов.
Как сообщает «Интерфакс», предполагается, что акцент будет сделан на развитие автотуризма; в частности, на создание системы автокемпингов, что должно повысить привлекательность республики в глазах европейских туристов.
По официальным данным, в 2016 году Карелию посетили около 760 тысяч организованных туристов и экскурсантов. Самыми популярными местами стали горный парк «Рускеала» − около 300 тысяч посетителей, заповедник «Кивач» − 120 тысяч, музей-заповедник «Кижи» в навигационный период посетило 168 тысяч человек.