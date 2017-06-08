В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС работает отель
26 апреля 1986 года произошло разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, что привело к катастрофическим последствиям. Загрязнению подверглась территория площадью более 200 тыс. кв.км, а вокруг станции была создана 30-километровая зона отчуждения. Закрытый объект сразу же стал привлекать любителей экстрима, и со временем украинская администрация решила проводить экскурсии официально.
В настоящее время посетителям Чернобыльской зоны доступно несколько маршрутов, и все они пролегают по безопасным участкам. Заявку на тур следует подавать в отдел приема посетителей госпредприятия «Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения» (ГП «ЦОТИЗ»).
Недавно к списку услуг добавилась и возможность остановиться в районе Чернобыля с ночевкой: на странице ГП «ЦОТИЗ» появилось сообщение об открытии в зоне отчуждения комфортабельного хостела. Он создан на базе бывшего общежития «Полесье» («Полісся») по адресу: м. Чорнобиль, вул. Кірова, 34В.
Несмотря на то, что объект отнесен к категории хостелов, его, скорее, можно назвать полноценным отелем. Объект размещения вместимостью 100 человек имеет одно- и двухместные номера. В них есть плазменный телевизор, душевая кабина, туалет, удобная мебель и бесплатный доступ в интернет. Забронировать номер через привычные системы бронирования нельзя: гостиница принадлежит госпредприятию «Чернобыльский спецкомбинат», заявки принимаются по телефону +380459351665.
Посмотрите, какие животные обитают в зоне отчуждения.