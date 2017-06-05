  • Мохито без лайма: фоторепортаж из Кубы
    Фото: Александр Федоров
  • Мохито без лайма: фоторепортаж из Кубы
    Фото: Александр Федоров
  • Мохито без лайма: фоторепортаж из Кубы
    Фото: Александр Федоров
Путешествия

Мохито без лайма: фоторепортаж из Кубы

Когда умер Фидель Кастро, все начали делать прогнозы: как быстро падёт режим на Кубе, что произойдёт с туризмом, не растеряет ли Куба своего очарования. На деле оказалось, что механизм перемен был запущен почти десять лет назад. При этом многие кубинцы уверены — ситуация на острове Свободы навсегда останется прежней.
Текст: Елена Срапян Фото: Александр Федоров
5 июня 2017 в 19:37
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Дом в Гаване

— Никто не знает, что будет. Невозможно даже предположить, — резко обрывает разговор кубинец Пабло, наш новый приятель. По местным меркам Пабло — богема: он занимается искусством и несколько раз был в Европе. Это роднит нас: он тоже обращает больше внимания на новый для Кубы интернет, чем на очереди за куриными окорочками.

Мы сидим в кафе при музее Casa del Chocolate на Старой площади Гаваны и пьём холодный шоколад: для горячего слишком жарко даже вечером. Один стакан обходится нам в 1,35 кука — считать почти 1 к 1 с евро.

— Скажите, мы можем заплатить местными песо? — спрашиваю официантку.

— Да, конечно, как хотите. Нам всё равно.

На Кубе действуют две валюты: местные песо CUP и конвертируемые песо CUC. Считается, что первая валюта недоступна иностранцам, а вторая — кубинцам. Когда-то так и было, и это один из первых признаков ускользающей натуры, с которым сталкиваешься в Гаване 2017 года: сейчас обе валюты доступны всем, кто захочет ими обзавес­тись. Местные песо — для уличной еды и товаров для населения. Куки — для бытовой техники, шоколада и туфель со стразами.

  • Мохито без лайма: фоторепортаж из Кубы
    Фото: Александр Федоров

Вместе с ограничениями на обмен валюты постепенно уходит строжайшая сегрегация иностранцев и кубинцев, и наконец появляются возможности для погружения в местную жизнь.

— Это началось давно, задолго до смерти Фиделя, — задумчиво покачивается в кресле перед телевизором хозяйка нашей комнаты Ана. — Всё, что происходит сейчас, сделал Рауль. Главное, что появились предприятия por cuenta propia (вроде нашего ИП. — Прим. автора). Поэтому теперь хорошо­ живут не только высокие чиновники и те, у кого есть родственники за границей, — но и те, кто открыл своё дело.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№59, апрель — май 2017).
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