Мохито без лайма: фоторепортаж из Кубы
Дом в Гаване
— Никто не знает, что будет. Невозможно даже предположить, — резко обрывает разговор кубинец Пабло, наш новый приятель. По местным меркам Пабло — богема: он занимается искусством и несколько раз был в Европе. Это роднит нас: он тоже обращает больше внимания на новый для Кубы интернет, чем на очереди за куриными окорочками.
Мы сидим в кафе при музее Casa del Chocolate на Старой площади Гаваны и пьём холодный шоколад: для горячего слишком жарко даже вечером. Один стакан обходится нам в 1,35 кука — считать почти 1 к 1 с евро.
— Скажите, мы можем заплатить местными песо? — спрашиваю официантку.
— Да, конечно, как хотите. Нам всё равно.
На Кубе действуют две валюты: местные песо CUP и конвертируемые песо CUC. Считается, что первая валюта недоступна иностранцам, а вторая — кубинцам. Когда-то так и было, и это один из первых признаков ускользающей натуры, с которым сталкиваешься в Гаване 2017 года: сейчас обе валюты доступны всем, кто захочет ими обзавестись. Местные песо — для уличной еды и товаров для населения. Куки — для бытовой техники, шоколада и туфель со стразами.
Вместе с ограничениями на обмен валюты постепенно уходит строжайшая сегрегация иностранцев и кубинцев, и наконец появляются возможности для погружения в местную жизнь.
— Это началось давно, задолго до смерти Фиделя, — задумчиво покачивается в кресле перед телевизором хозяйка нашей комнаты Ана. — Всё, что происходит сейчас, сделал Рауль. Главное, что появились предприятия por cuenta propia (вроде нашего ИП. — Прим. автора). Поэтому теперь хорошо живут не только высокие чиновники и те, у кого есть родственники за границей, — но и те, кто открыл своё дело.
Ане за 60, она работает заведующей терапевтическим отделением больницы. Государство платит ей стандартные $20 в месяц, не считая продуктовых карточек, положенных на Кубе каждому. Комната, которую Ана сдаёт нам, приносит совсем немного — она стоит всего $15 в день, находится в нетуристическом районе, и далеко не всегда у Аны есть постояльцы. Её, а теперь и наш, быт очень простой: воду для купания мы кипятим даже не в кастрюле, а в старых двухлитровых консервных банках, полных известкового налёта. Там же варим универсальный кубинский перекус: яйца, которые стоят рублей 60 за картонку.
Это наш выбор: мы хотели полного погружения в кубинскую повседневность. Относительный комфорт в Гаване будет стоить дороже, около $30 за комнату в старом городе, в двух шагах от всех достопримечательностей. Такие квартиры или комнаты обычно простые и уютные, со всем необходимым. Раньше Куба была доступна только тем, кто хочет поселиться в дорогом отеле, но в 2010 году всё изменилось: действующий президент Рауль Кастро заявил, что экономику страны срочно нужно реанимировать, и правительство обнародовало список из 170 видов предпринимательства, отныне разрешённых на Кубе. Среди них была сдача жилья туристам.
Этот и другие шаги властей дали толчок переменам, которые происходят с Кубой в последние годы. Сейчас здесь действует закон конца 80-х в СССР: всё нельзя, но если очень хочется, то можно.
Чёткие па
С Пабло и его подругой Марией мы познакомились, когда бродили вокруг Университета искусств (ISA) в далёком от центра районе Плайя. Университет привлёк наше внимание не просто так: разбросанные по бывшему полю для гольфа футуристичные корпуса выполнены в форме больших куполов. Правда, до конца их так и не достроили, и сейчас студенты живут и занимаются в простых пятиэтажках в советском стиле.
Мы с ребятами столкнулись не у заброшенных построек, а на газоне у забора из сетки-рабицы. Куба всю историю ревностно охраняет свой главный козырь — это образование вообще и в сфере искусств в частности. Поэтому вход на территорию учебных заведений посторонним строго запрещён. И тут снова проявляется ветер перемен: мы не дожидаемся, а ребята всё-таки проходят на территорию ISA вместе с туристической группой.
Сцена повторяется в театре Марти, когда мы хотим попасть на финальный прогон балетной школы: нас соединяют с группой туристов из Испании. Оказалось, на Кубе появилось специальное государственное агентство Paradiso, которое организует культурный туризм. $15 — и ты попадаешь хоть в ISA, хоть в Национальную школу балета на бульваре Прадо. Позже инициативу подхватили частные школы и классы.
- Через час приедут туристы, у нас будет выступление, посмотрите, — выдыхает после тренировки наш товарищ Густаво, танцор традиционных кубинских танцев. В его группе, которая делит здание со школой балета Лауры Алонсо, около двадцати человек, самому старшему лет 60. Когда привозят пару туристов — кажется, из Японии, — те выглядят шокированными: в нетуристическом районе, в по-кубински обшарпанном здании с галереями они видят не только картины с барышнями в балетных пачках, но и группу кубинцев всех возрастов и цветов кожи, которые уже минут через десять затягивают иностранцев в пляс.
Раньше танцы можно было увидеть только в знаменитом кабаре «Тропикана» или на официальных представлениях театров. Теперь можно почти всё, главное — заранее подумать об этом и списаться с нужными людьми.
Дороги свободы
Перед поездкой все друзья хвалили лучший мохито в мире. Мы честно старались и экспериментировали, пока не стало понятно: мохито на Кубе просто ужасен.
- Я не хочу ничего говорить о политике, совсем. Желательно никогда. Мы же на Кубе, тут всё ясно: социализм или смерть. Вы хотели мохито — так давайте пить мохито, не нужно говорить о политике. Я бы сводил вас в место для кубинцев, но мы не пьём коктейли: только пиво или ром. Чаще ром: в нашей жизни нужно что-то покрепче.
Приносят три высоких стакана прозрачного коктейля с мятой и льдом, я отпиваю — сразу становится понятно, что на Кубе действительно любят покрепче. И без сахара. И без лайма. Одного стакана достаточно, чтобы уложить меня, трёх — чтобы сбить с ног моих спутников. В кафе на набережной Малекон нас привёл сын нашей хозяйки Хосе: говорит, что лучший мохито в городе именно здесь. Мои русские друзья хвалили бар отеля «Насьональ» — оказалось, что лаймов нет и у них тоже. Ещё несколько попыток — и мы переходим на пина коладу: в сливках две трети стакана рома теряются быстрее.
- Сходите на площадь, это в двух шагах: удивительно, но там отличные коктейли за полтора кука, — напутствуют наши русские друзья, которых мы случайно встретили в Тринидаде.
Тринидад — город-музей, обязательный для туриста на Кубе. Так же, как и сотни других европейцев, мы приехали сюда побродить по мощёным улочкам и посмотреть на панораму города с колокольни собора. Вокруг много людей — путешествия по всему Острову свободы уже прочно вошли в туристическую жизнь, никто и не помнит времена, когда доехать из Гаваны до Сантьяго было просто невозможно.
Если ты готов тратить деньги, путешествия по Кубе становятся вполне удобными. Шикарный ретроавтомобиль стоит порядка 150 куков в день, но чаще всего для больших расстояний выбирают современные седаны, которые без проблем имеют право закупать прокатные конторы. Стоимость аренды такой машины намного ниже, 50−70 куков в сутки.
Наш совет: если хотите застать Кубу со старых фотографий, поезжайте сейчас. Cuba libre уже удобна, но ещё существует.
Автобусы Viazul ездят по всем кубинским городам, строго придерживаются расписания и стоят приемлемо: так, за дорогу от Гаваны до Тринидада вы заплатите 25 куков, до Варадеро — 10 куков. При этом стоимость обычного автобуса Omnibus Nacional, такого же по условиям, как Viazul, на то же расстояние до Тринидада — меньше восьми с половиной куков. Но купить билет нельзя: всё, что могут сделать продавцы билетов на вокзалах, если у вас нет кубинского удостоверения личности, — отправить вас к станции Viazul.
Интересное появляется там, где заканчивается традиционная сегрегация и начинается бизнес por cuenta propia. По всей Кубе официально курсируют автобусы-камьоны: старые грузовики, кузов которых переварен под пассажирский салон. Камьоны бывают разные: какие-то не отличаются от обычных автобусов, потому что в кузов поставили нормальные сиденья, а некоторые представляют собой просто грузовик с лавками, и тут уже важно держаться крепче. Зато и ценник более чем скромный: например, дорога до города Пинар-дель-Рио, что на западе острова, обходится меньше чем в два кука. Камьон до Сантьяго-де-Куба стоит 12 куков, но и ехать туда нужно почти 900 километров.
- Как ты думаешь, это что: курица, мясо, рыба? — Я задумчиво жую очередной бутерброд с чем-то солёным, сидя на лавке в забитом людьми камьоне. Умереть с голоду во время такого путешествия нельзя, но и нормально поесть — тоже: булка с чем-нибудь — стандартный перекус кубинца.
- Свинина, — на чистом русском поясняет брюнетка слева, обнимая сына лет пяти. На наши вытянутые лица она реагирует просто: — Моя мама — русская. Но я родилась здесь.
Наполовину русских на Кубе много: сказались тесные отношения между странами. И это только добавляет чего-то родного в постоянную игру «узнай советскую действительность, в которой ты никогда не жил».
Стабильность
- Я не верю, что ситуация на Кубе может измениться. Тоталитаризм — он и есть тоталитаризм, и мы живём так, как живём, всю жизнь, — охотно отвечает на наши вопросы пожилой столяр Эрнесто Хуарес, который разговорился с нами около своей веранды в Ведадо. Это фешенебельный район Гаваны: гуляя между посольствами и министерствами, сложно поверить, что вокруг обычная Куба, где нет ничего вкуснее курицы с рисом. Впрочем, в невалютных ресторанах Ведадо выбор тот же — почти никакого.
В противовес валютным развлечениям для туристов и возможностям, которые открылись с уходом Фиделя с поста президента, всю остальную жизнь кубинцев характеризует полное отсутствие выбора. Одежду, необходимые в обиходе предметы, бытовую химию — всё на Кубе приходится conseguir, доставать, выискивать, выбивать, покупать из-под полы. Это сформировало отношение людей: несмотря на то что в последние годы на Кубе изменилось многое, они как будто ничего не замечают — их быт остался тем же. Поэтому на вопрос о Кубе без Фиделя многие отвечают одинаково: как бы людям ни хотелось перемен, всё останется по-прежнему.
- Мне очень нравится тема Кубы без Фиделя. Потому что для неё можно брать любые снимки: двух-, трёх-, пятилетней давности. Разницы не будет никакой, — смеётся Нельсон Рамирес де Ареяно, директор государственной фототеки Кубы. Во многом он, увы, прав: очереди за продуктами остались теми же, что и в середине 90-х годов.
При этом оттепель началась задолго до 25 ноября 2016 года. Не зря у хорошо знакомых с российской политикой кубинцев сложилась привычка постоянно вспоминать долгие горбачёвские реформы. Но каким будет результат и что начнёт происходить со страной после того, как в 2018 году Рауль Кастро уйдёт с поста президента, — большой вопрос для всего мира.
Александр Федоров и Елена Срапян вместе путешествуют по Латинской Америке и делятся впечатлениями на канале Bad Planet в Telegram.
Координаты
ВИЗА Для поездок сроком до 30 дней виза не нужна.
КАК ДОБРАТЬСЯ Прямые рейсы из Москвы в Гавану выполняет «Аэрофлот», билеты — от 37 000 руб.
ОТЕЛИ
Conde de Villanueva, Гавана
Отель в двух шагах от Старой площади Гаваны, сохранивший колониальную атмосферу. Здание отреставрировали, восстановив все детали.
Iberostar Grand Hotel, Тринидад
Колониальный особняк построен в XIX веке. В отеле 36 номеров, патио и ресторан. Детей до 15 лет не принимают.
Mansión Xanadú, Варадеро
Расположен в особняке разбогатевшего на продаже пороха промышленника Ирене Дюпона де Немура. Один из лучших ресторанов на побережье, собственное гольф-поле и всего 8 номеров.
Hotel Tryp Cayo Coco, Кайо-Коко
Семейный отель на лучшем пляже Кубы. На территории бассейны, несколько баров, рестораны. При отеле работает русская кайт-школа.
Снять жильё у местных жителей можно через сайт casaparticular.com
ЕДА Куба славится лобстерами, которых тут можно найти по цене от 12 куков за штуку. Хороши и остальные морепродукты: не пропустите кубинский коктейль из креветок или жареные креветки в чесноке. «Мальта» — традиционный безалкогольный напиток из сахарного тростника. Третья и очень вкусная составляющая в рационе кубинца после чёрного риса с курицей — юкка. Представляет собой корень тропической маниоки, который обжаривают с чесноком и луком или варят и превращают в пюре.
ЭКСКУРСИИ
Сантерия и другие религии на Кубе. Такая экскурсия начинается с посещения тематического музея, продолжается встречей с бабалео (исполнителем обрядов сантерии) и распитием ритуального рома Aguardiente под священным для сантерии деревом сейба.
Ночная жизнь Гаваны. Сколько бы ни пели в старом центре города «Гуантанамеру», реальная народная музыка Кубы сегодня — это реггетон. Вы можете сначала пообщаться с начинающими кубинскими музыкантами, а потом устроить тур по клубам Гаваны, где тверка больше, чем коктейлей с ромом.
Кубинская реальная жизнь. Главная экзотика Кубы — в её повседневности: из-за дефицита и правительственных ограничений здесь сложился уникальный быт, который просто так и не разглядишь, пока тебя кто-то не проводит и не переведёт всё, о чём говорят простые кубинцы.
ЛУЧШИЕ ПЛЯЖИ
Кайо-Коко — однозначный фаворит, остров на острове: с побережья Кубы туда ведёт автомобильная дамба, так что добраться легко. Если вы на машине, рекомендуем проехать по всему острову: Кайо-Гильермо, Кайо-Санта-Мария и Кайо-Романа тоже неплохи.
Варадеро — 20-километровая коса с действительно выдающимся пляжем. Но уединения здесь ждать не приходится: 90% отелей острова расположены именно на пляжах Варадеро.
Санта-Мария — ближайший хороший пляж в Гаване. Тут прозрачная вода, мелкий песок и расслабленная атмосфера. Намного лучше, чем на том же тринидадском Анконе, и всего полчаса на автобусе от ж/д вокзала Гаваны.