Процедура получения визы в США усложнилась
На протяжении последних лет США, в среднем, отказывали в визе каждому десятому соискателю из России. Так, в 2016 году визу не получили 9,3% россиян, в 2015 — 10,2%, в 2014 — 7%. Но это далеко не самый высокий показатель: по сравнению с соискателями из Литвы (22,4% отказов), Великобритании и Северной Ирландии (по 20,4%) или Китая (12,4%), консульская статистика даже свидетельствует о симпатии к российским туристам.
Рассматривая заявление на визу, американские чиновники в первую очередь обращали свое внимание на соответствие цели путешествия и возможностей соискателя; отказы, в основном, получали те, чей план учебной или туристической поездки выглядел иммиграционным.
С изменением политической ситуации, и, в частности, с приходом нового президента Дональда Трампа, изменились и критерии к въезжающим.
В новом бланке содержатся такие пункты, как адреса электронной почты, номера телефонов, которые использовались в течение пяти лет, а также ники в социальных сетях. Вспоминать факты биографии придется за 15 минувших лет; они включают не только места работы и жительства, но и все посещенные страны.
Эта идея с самого начала вызвала широкую волну критики: помимо очередного витка вторжения в частную жизнь, противники нововведения подчеркивают неминуемый рост сроков обработки визовых заявок. Тем не менее, 23 мая Административно-бюджетное управление США утвердило новый регламент.
Документ опубликован на сайте посольства США в Турции, однако, как сообщает Reuters, новые правила распространяются на все страны, гражданам которых нужна виза в США. На первой стадии расширенная анкета будет предлагаться только тем соискателям, которые покажутся «подозрительными», но не исключено, что в дальнейшем она станет обязательной для всех.
Узнайте, как попасть в США без визы.