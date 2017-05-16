Курортный сбор добрался до Греции
Курортный сбор будет действовать в июле и августе, то есть в пиковые месяцы летнего сезона, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Изначально греческие власти планировали начать взимать налог с 1 января 2018 года, однако против этого выступили представители туристического бизнеса: по их мнению, такая мера подорвала бы конкурентоспособность местных курортов.
Сумма налога будет зависеть от категории объекта размещения и составит от 0,25 до 4 евро за ночь. Налог будет удерживаться со всех путешественников, проживающих в лицензированных объектах размещения: отелях, гостевых домах, апартаментах и меблированных комнатах.
В 2016 году Грецию посетили почти 900 000 российских туристов, что на треть выше показателя 2015 года.
Президент Всегреческой Ассоциации отельеров Яннис Рицос заявил, что сезон 2017 года побьет предыдущие рекорды по загрузке отелей. По его словам, только в летние месяцы в Греции ожидается на миллион больше иностранных туристов, чем было год назад.