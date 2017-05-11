  • Отмена виз для Украины одобрена советом ЕС
    Фото: Pixabay.com
  • Отмена виз для Украины одобрена советом ЕС
    Фото: Zinneke/Wikipedia
Путешествия

Отмена виз для Украины одобрена советом ЕС

На заседании Совета ЕС, прошедшем 11 мая, было одобрено введение безвизового режима для граждан Украины.
Анастасия Баринова
11 мая 2017 в 13:08
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С 2008 года Евросоюз и Украина ведут переговоры о введении безвизового режима. В 2015 году Еврокомиссия объявила, что Украина выполнила все необходимые пункты плана подготовки, а в начале нынешнего года законопроект был одобрен большинством голосов депутатов Европарламента.

Однако для того, чтобы нововведение вступило в силу, требуется соблюдение ряда процедур, в том числе одобрение со стороны Совета Европы. Это произошло на заседании 11 мая, а затем документ должны подписать председатель Европарламента Антонио Таяни и Джозеф Мускат, премьер-министр Мальты, председательствующей в ЕС.

Через 20 дней после того, как документ будет опубликован в «Официальном журнале ЕС», безвизовый режим для граждан Украины вступит в силу. Ориентировочно, это произойдет уже в июне 2017 года.

Безвизовым режимом смогут воспользоваться граждане Украины, совершающие поездки в страны ЕС (кроме Великобритании и Ирландии) с деловыми, туристическими и личными целями. В Шенгенской зоне визовыми для них останутся не входящие в ЕС Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария. При въезде путешественникам потребуется лишь биометрический паспорт. Пограничник имеет право спросить о цели поездки, но наличие приглашений, брони отеля и других документов, которые обычно подаются при запросе на визу, обязательным не является. Находиться в ЕС без визы граждане Украины смогут до 90 дней в течение полугодия.

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