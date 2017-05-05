Судьба чартеров в Турцию решена
Российские авиаперевозчики получили подтверждение Росавиации о том, что чартерное авиасообщение с турецкими курортами будет возобновлено. Об этом журналистам сообщил источник в одной из чартерных авиакомпаний. Эту же информацию подтвердил вице-премьер Аркадий Дворкович.
Напомним, накануне наступления летнего сезона-2017 российские авиакомпании получили телеграмму Росавиации, в которой рекомендовалось «учитывать при планировании чартерных программ возможность приостановки чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической ситуацией в Турецкой Республике». После этого спрос на отдых в этой стране ненадолго снизился, но к концу апреля путешественники снова начали проявлять к направлению интерес.
Авиакомпании, со своей стороны, собирались перевозить туристов на регулярных рейсах. Теперь же ситуация нормализовалась: с постановкой на маршрут чартеров туристические компании смогут формировать удобные недорогие турпакеты. Вместе с тем, по сообщению тех же источников в авиационной отрасли, возможность открытия чартерных перевозок распространяется на все курорты Турции, кроме Анталии.
При этом Турция очень ждет гостей из России: недавно был увеличен срок их безвизового пребывания.