  • Судьба чартеров в Турцию решена
    Фото: Cristian Bortes/Flickr.com
  • Судьба чартеров в Турцию решена
    Фото: Cristian Bortes/Flickr.com
  • Судьба чартеров в Турцию решена
    Фото: Cristian Bortes/Flickr.com
  • Судьба чартеров в Турцию решена
    Фото: Cristian Bortes/Flickr.com
Путешествия

Судьба чартеров в Турцию решена

Росавиация отзовет уведомление о возможном ограничении чартеров в Турцию. Об этом сообщили источники в правительстве и в авиакомпаниях.
Анастасия Баринова
5 мая 2017 в 17:50
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Российские авиаперевозчики получили подтверждение Росавиации о том, что чартерное авиасообщение с турецкими курортами будет возобновлено. Об этом журналистам сообщил источник в одной из чартерных авиакомпаний. Эту же информацию подтвердил вице-премьер Аркадий Дворкович.

Напомним, накануне наступления летнего сезона-2017 российские авиакомпании получили телеграмму Росавиации, в которой рекомендовалось «учитывать при планировании чартерных программ возможность приостановки чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической ситуацией в Турецкой Республике». После этого спрос на отдых в этой стране ненадолго снизился, но к концу апреля путешественники снова начали проявлять к направлению интерес.

Авиакомпании, со своей стороны, собирались перевозить туристов на регулярных рейсах. Теперь же ситуация нормализовалась: с постановкой на маршрут чартеров туристические компании смогут формировать удобные недорогие турпакеты. Вместе с тем, по сообщению тех же источников в авиационной отрасли, возможность открытия чартерных перевозок распространяется на все курорты Турции, кроме Анталии.

При этом Турция очень ждет гостей из России: недавно был увеличен срок их безвизового пребывания.

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