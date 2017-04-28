Главные события весны и лета
31 марта — 27 августа
Выставка Мартина Маржелы
Антверпен, Бельгия
Первая в истории выставка-ретроспектива Мартина Маржелы расскажет о творческом пути бельгийского дизайнера и продемонстрирует его работы для модного дома Hermès, который тот возглавлял с 1997 по 2003 год. Отличный повод не только окунуться в мир модного деконструктивизма, но и посетить Музей моды MoMu, который сразу после окончания выставки закроется на реконструкцию.
5−9 мая
Фестиваль реконструкции «Русборг»
Липецкая область, Россия
Рыцарский турнир, штурм крепости, битва за знамя, борьба на поясах — вот основные мероприятия фестиваля «Русборг», одного из крупнейших событий, посвящённых реконструкции эпохи раннего Средневековья (IX-XI вв.). В окрестности посёлка Елецкий по традиции съезжается больше тысячи участников из России, Белоруссии, Украины, Польши, которые разбивают походные лагеря славян, скандинавов и кочевников, возводят деревянные крепости, копают рвы, организуют кузнечные, гончарные и кожевенные мастерские.
13 мая — 24 июня
200-летие со дня смерти Джейн Остин
Хэмпшир, Великобритания
Идея праздновать годовщину со дня смерти кому-то может показаться странной, но для англичан это лишний повод отдать честь уважаемой соотечественнице. Основные события пройдут на родине Джейн Остин — в графстве Хэмпшир. На выставке «Таинственная мисс Остин» в Winchester Discovery Centre можно будет увидеть её личные письма, портреты, предметы гардероба и ранние издания книг. В Уинчестерском соборе, где похоронена Остин, будут проходить регулярные экскурсии. А в доме-музее в Чотэне, где она жила и работала последние восемь лет жизни, откроется сразу несколько новых экспозиций.