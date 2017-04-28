Путешествия

Главные события весны и лета

Рыцарские турниры, 200-летие со дня смерти Джейн Остин и выставка бельгийского дизайнера Мартина Маржелы — редакция National Geographic Traveler выбрала лучшие события весны и лета.
National Geographic Traveler
28 апреля 2017 в 19:34
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  • Главные события весны и лета
    Фото: Русборг

31 марта — 27 августа
Выставка Мартина Маржелы
Антверпен, Бельгия

Первая в истории выставка-ретроспектива Мартина Маржелы расскажет о творческом пути бельгийского дизайнера и продемонстрирует его работы для модного дома Hermès, который тот возглавлял с 1997 по 2003 год. Отличный повод не только окунуться в мир модного деконструктивизма, но и посетить Музей моды MoMu, который сразу после окончания выставки закроется на реконструкцию.

5−9 мая
Фестиваль реконструкции «Русборг»
Липецкая область, Россия

Рыцарский турнир, штурм крепости, битва за знамя, борьба на поясах — вот основные мероприятия фестиваля «Русборг», одного из крупнейших событий, посвящённых реконструкции эпохи раннего Средневековья (IX-XI вв.). В окрестности посёлка Елецкий по традиции съезжается больше тысячи участников из России, Белоруссии, Украины, Польши, которые разбивают походные лагеря славян, скандинавов и кочевников, возводят деревянные крепости, копают рвы, организуют кузнечные, гончарные и кожевенные мастерские.

13 мая — 24 июня
200-летие со дня смерти Джейн Остин
Хэмпшир, Великобритания

Идея праздновать годовщину со дня смерти кому-то может показаться странной, но для англичан это лишний повод отдать честь уважаемой соотечественнице. Основные события пройдут на родине Джейн Остин — в графстве Хэмпшир. На выставке «Таинственная мисс Остин» в Winchester Discovery Centre можно будет увидеть её личные письма, портреты, предметы гардероба и ранние издания книг. В Уинчестерском соборе, где похоронена Остин, будут проходить регулярные экскурсии. А в доме-музее в Чотэне, где она жила и работала последние восемь лет жизни, откроется сразу несколько новых экспозиций.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№59, апрель — май 2017).
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