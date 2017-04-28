Курортный сбор в России начнут взимать с 2018 года
На заседании правительства РФ был одобрен проект закона «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае».
Документ предусматривает проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года «эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях». С учетом особенности каждой местности планируется опробовать различные механизмы курортного сбора, а затем будут подведены итоги программы. Если она будет признана удачной, сбор введут на постоянной основе по всей России, если нет — от него откажутся повсеместно.
В соответствии с законопроектом, за регионами остается право вводить или не вводить курортный сбор на своей территории. Кроме того, субъекты РФ сами устанавливают размер сбора; законопроектом определен только его максимальный уровень: 100 рублей в день. Сбор взимается любым объектом размещения: от санатория до частных апартаментов, сдающихся на легальной основе; сумма просто включается в счет за проживание. От оплаты освобождаются дети до 18 лет, ветераны, инвалиды и другие льготные категории граждан.
Туристические направления, обозначенные в документе, по-разному относятся к нововведению: так, власти Кубани считают предложенную сумму сбора необременительной и не ожидают падения турпотока, в то время как Севастополь не выразил желания участвовать в эксперименте.
Против нововведения выступали и представители туриндустрии, напоминая, что оно увеличит общую стоимость отдыха. Тем не менее законопроект прошел согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и получил положительное заключение.
Законодатели напоминают, что собранные средства будут иметь целевое назначение: поступая в Фонд развития курортной инфраструктуры, они затем будут «возвращаться» в виде работ по благоустройству и модернизации зон отдыха.