  • Курортный сбор в России начнут взимать с 2018 года
    Алтайский край станет одной из площадок для проведения эксперимента с курортным сбором. Фото: Сухоребриков Павел Юрьевич
  • Курортный сбор в России начнут взимать с 2018 года
    Фото: Владимир Колесников
Путешествия

Курортный сбор в России начнут взимать с 2018 года

С 2016 года в России обсуждается вопрос о введении курортного сбора в наиболее популярных местах отдыха. Теперь законопроект одобрен; дополнительная плата с туристов будет взиматься с 1 января 2018 года.
Анастасия Баринова
28 апреля 2017 в 16:59
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На заседании правительства РФ был одобрен проект закона «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае».

Документ предусматривает проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года «эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях». С учетом особенности каждой местности планируется опробовать различные механизмы курортного сбора, а затем будут подведены итоги программы. Если она будет признана удачной, сбор введут на постоянной основе по всей России, если нет — от него откажутся повсеместно.

В соответствии с законопроектом, за регионами остается право вводить или не вводить курортный сбор на своей территории. Кроме того, субъекты РФ сами устанавливают размер сбора; законопроектом определен только его максимальный уровень: 100 рублей в день. Сбор взимается любым объектом размещения: от санатория до частных апартаментов, сдающихся на легальной основе; сумма просто включается в счет за проживание. От оплаты освобождаются дети до 18 лет, ветераны, инвалиды и другие льготные категории граждан.

Туристические направления, обозначенные в документе, по-разному относятся к нововведению: так, власти Кубани считают предложенную сумму сбора необременительной и не ожидают падения турпотока, в то время как Севастополь не выразил желания участвовать в эксперименте.

Против нововведения выступали и представители туриндустрии, напоминая, что оно увеличит общую стоимость отдыха. Тем не менее законопроект прошел согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и получил положительное заключение.

Законодатели напоминают, что собранные средства будут иметь целевое назначение: поступая в Фонд развития курортной инфраструктуры, они затем будут «возвращаться» в виде работ по благоустройству и модернизации зон отдыха.

Узнайте историю введения курортного сбора в России.

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