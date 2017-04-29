Право руля: аренда автомобиля за границей
Что для этого нужно?
Чтобы арендовать автомобиль за границей, нужны всего два документа: водительское удостоверение и кредитная карта. При этом ваш возраст должен быть не меньше 18 лет (в некоторых странах — 21 год), а стаж вождения — насчитывать минимум 12 месяцев.
Принимать и сдавать машину не обязательно в одном и том же месте, вы вполне можете сделать это в другом городе и даже в другой стране, однако цена аренды при этом возрастёт.
Просчитывая время возврата, оставьте себе запас времени: если опоздаете на 15 минут, вас могут заставить оплатить следующие сутки проката.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, сразу добавляйте к стоимости аренды затраты на топливо, залог, платные трассы и парковку. Проверьте, включены ли налоги в бронь. Если нет — готовьтесь прибавить ещё до 40% к итоговой цене.
Ни в коем случае не оставляйте паспорт в качестве залога, иначе подарите второй стороне сильный аргумент при малейшем споре. Крупные компании этого и не попросят, но мелкие могут удерживать паспорт, пока вы не выплатите полную сумму.
Зачем получать международные права?
Все государства мира можно условно разделить на три группы. В первую входят страны, подписавшие Венскую конвенцию, во вторую — страны, подписавшие Женевскую конвенцию, в третью — те, кто отказался вообще что-либо подписывать.
Для последних ваши права как карточка на память, а чтобы получить право сесть за руль, придётся обзавестись местным водительским удостоверением. Сделать это непросто: процесс может включать в себя даже экзамены. К счастью, таких стран немного. В «группе риска» островные государства, например, Тувалу, а также многие азиатские — например, Китай и Вьетнам.
В странах, подписавших Венскую конвенцию (Австрия, Великобритания, Германия, Израиль, Таиланд и др.), действуют российские права нового образца — то есть те, что были получены или продлены после 2014 года.
Если вы сдавали на вождение раньше, придётся оформить международное водительское удостоверение (МВУ). Оно же понадобится при аренде автомобиля в странах, подписавших Женевскую конвенцию (Австралия, Кипр, Канада, США, Новая Зеландия, Нидерланды и др.).
Интернет пестрит историями о том, что даже в странах, где международные права необходимы, их не обязательно предъявлять. Отчасти это так — прокатные конторы чаще всего действительно не требуют МВУ при оформлении договора (исключение — компания Hertz), но если вы, не дай бог, попадёте в аварию, без международного удостоверения не обойтись.
МВУ — это книжечка с переводом. Она действует три года и только в паре с национальными правами. Чтобы получить международное удостоверение, сдавать экзамены или проходить дополнительный медосмотр не нужно: достаточно просто прийти в ГИБДД и оплатить госпошлину в 1600 рублей. Или заполнить заявление на сайте gosuslugi.ru — в этом случае пошлина составит 1120 рублей.
Где арендовать машину?
Лучше всего выбирать крупные международные компании по прокату автомобилей: Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt. Бронируйте онлайн: стоимость аренды у них меньше, а вы будете уверены, что нужный автомобиль есть в наличии. Обязательно сохраняйте ваучер о брони и оплате — это первое, что вас попросят предъявить в прокатной компании. У мелких контор цены обычно не намного ниже, а вот риск столкнуться с обманом и недобросовестной работой выше.
Как сэкономить?
Есть несколько правил, которые нужно знать каждому: чем больше срок аренды, тем ниже цена за сутки; забирать машину за городом дешевле, чем на вокзале или в аэропорту.
Забронировав машину заранее, вы также снижаете цену. Обязательно проверьте, не предлагает ли прокатная компания бонусы держателям определённых карт (например, членской карты IAPA). Не поленитесь поискать акции и сравнить цены, в чём вам помогут брокерские компании, например, rentalcars.com, и сайты-агрегаторы: expedia.com, travelocity.com, priceline.com.
Фирма предложит вам дополнительные услуги: систему спутниковой навигации, кондиционер, DVD-плеер, детское кресло, крепления для перевозки лыж. Если вам это не нужно, смело отказывайтесь и сокращайте расходы. Кстати, за каждого дополнительного водителя тоже обычно приходится доплачивать.
На что обращать внимание?
Обязательно проверьте состояние машины: сфотографируйте царапины и повреждения и, самое главное, проверьте, занесены ли они в акт передачи автомобиля арендатору.
Случается, что в прокатной конторе не оказывается той машины, которую вы забронировали. Тогда вам обязаны предоставить автомобиль того же класса с тем же типом трансмиссии или машину более высокого класса по той же цене. На первый взгляд повышение класса звучит заманчиво, но подумайте о расходе топлива: скорее всего, уже на первой заправке вы вспомните о том, что скромность украшает.
Не помешает проверить, какое количество топлива указано в договоре и сколько находится в баке по факту. Обращайте внимание на требования к возврату машины: сколько горючего должно быть в баке на момент сдачи, прописан ли допустимый максимальный пробег.
Какая нужна страховка?
В стоимость проката обычно входит базовая страховка. Что она собой представляет? На вашей карточке заморозят определённую сумму, размер которой варьируется в зависимости от страны и класса автомобиля (обычно 500−2000 евро). Это и есть франшиза (CDW), которая уменьшает вашу ответственность на тот случай, если вы повредили машину. Более этой суммы прокатная компания требовать не вправе, даже если урон значительно выше.
Исключение — если водитель попал в ДТП из-за собственной небрежности, например, говорил по телефону или не заметил запрещающий знак.
Полная страховка, или Super CDW, гарантированно освободит вас от ответственности, но стоить будет дороже. Обычно она не распространяется на самые частые повреждения, куда включают разбитые стёкла и проколотые шины, а также не страхует от угона.
За отдельную плату вам могут предложить дополнительную страховку от угона (TP), возмещение ущерба при несчастном случае (PAI) и страхование гражданской ответственности перед третьими лицами (TPL).
Как действовать при ДТП?
Первым делом вызовите полицию. Затем оповестите о случившемся прокатную фирму и страховую компанию, если вы прибегали к её услугам. Не поддавайтесь на уловки полицейского или второго участника ДТП «по-быстрому решить вопрос». Не подписывайте документы, смысл которых вам неясен. Признание вины может повлечь за собой визовый карантин. Если вы не понимаете, что от вас требует дорожная полиция, смело запрашивайте официального переводчика.
Не помешает заранее проверить, что в стране считается ложным вызовом полиции, за который следует штраф. Например, в Австрии за ложный вызов принимают происшествие, в котором нет пострадавших, а вина одного из водителей очевидна.
Как оплачивать штрафы?
В Европе к нарушениям относятся со всей строгостью: за несколько неоплаченных квитанций есть риск получить запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на пять лет.
Штрафные квитанции приходят по адресу проживания. Не затягивайте с оплатой: за просрочку придётся заплатить сверху. Погасить штраф можно в банке по реквизитам, указанным в квитанции, либо на сайте полиции или администрации страны, используя вашу банковскую карту. Имейте в виду, что прокатные конторы берут комиссию за обработку штрафа (в Европе эта сумма составляет около 30 евро).
Если вам прислали чужой штраф (что тоже случается), звоните в прокатную контору и настойчиво требуйте опровержения. Хорошо, если у вас останутся подтверждения того, что в это время вы были в другом месте (например, билеты или чеки).
Как подготовиться к поездке?
Перед поездкой ознакомьтесь с правилами дорожного движения в той стране, куда вы отправляетесь. Проверьте допустимую скорость, чтобы не прослыть Шумахером и не собрать весь годовой лимит штрафных квитанций в тихом альпийском городке. Не забывайте о странах, где принято левостороннее движение. Помимо очевидных Великобритании и Австралии к ним также относятся Индия, Сингапур, Япония и даже Кипр.
Во многих европейских странах запрещено ездить на шипованных шинах. В Германии штраф за использование летней резины зимой составляет 20 евро (или 40 евро, если вы стали причиной затора). Там же правила требуют включать аварийные огни при резком торможении.
В Болгарии, Венгрии, Италии, Швейцарии, Чехии автомобиль должен передвигаться с включёнными фарами ближнего света даже днём.
Стоит ли арендовать машину?
Взвесьте все «за» и «против». Если ваш маршрут пролегает мимо небольших городков и деревушек, машина действительно станет незаменимым помощником, а вот между большими городами проще и удобнее перемещаться на автобусах и поездах. Это избавит вас от проблем с парковкой и необходимостью разбираться с правилами въезда в город (к примеру, в большинстве итальянских городов за въезд в центр взимают отдельную плату).
В азиатских странах, вроде Вьетнама, Китая, Индонезии и Таиланда, которые славятся отсутствием культуры вождения как таковой, логичнее будет взять напрокат скутер. Или же арендовать машину с шофёром — это ненамного увеличит стоимость. Водитель точно не собьётся с дороги, поможет в общении с местным населением и гарантирует безопасность.
Есть ли альтернатива?
При помощи сервиса BlaBlaCar вы найдёте водителя и попутчиков, планирующих тот же маршрут, что и вы. Водитель сам назначает цену с пассажира (обычно это стоимость за бензин, а то и меньше), и в указанные дату и время вы отправляетесь в путь — всем веселее, а вам ещё и дешевле. Для тех, кто боится автостопа как отравления в придорожном кафе, существует рейтинг водителей с отзывами и оценками других пользователей сервиса.
Не забывайте про каршеринг. Сервис Zipcar — для тех, кто не хочет обременять себя долгими отношениями с конторами по аренде автомобилей. Он рассчитан на краткосрочную аренду: взяли машину в одном автоматизированном пункте, вернули в другом. За годовое членство придётся заплатить $70, а цена за саму аренду зависит от города, дня, времени и модели автомобиля.
Kiwitaxi поможет заказать трансфер, например, из аэропорта в отель. На месте вас будет встречать тот самый водитель с табличкой, который обычно мешается под ногами при выходе из зоны прилёта.
А с мобильным приложением Uber вы найдёте частного водителя рядом с вами. Привяжите аккаунт к банковской карте, и по прибытии к пункту назначения с вас спишут оплату за поездку — навсегда забудете о мороке с разменом в магазинах и покупке жвачек ради сдачи с сотни евро.
Нужно знать:
В Европе и Азии аренда «механики» дешевле, чем «автомата», а вот в Северной Америке сторонникам ручной коробки придётся смириться с двумя педалями, и дело даже не в цене — найти механическую коробку передач в США не так просто.
Для длительного путешествия выбирайте дизель: стоимость аренды чуть выше, но вы значительно сэкономите на топливе. Дизель очень популярен среди европейцев, поэтому машины с таким двигателем лучше бронировать заранее.
В европейских странах (Австрия, Бельгия, Германия, Португалия, Швейцария, Швеция) запрещено использовать видеорегистраторы. Если у вас в машине заметят прибор, готовьтесь к штрафу от €70. Ещё строже обстоит дело с радар-детекторами: за их использование в лучшем случае отделаетесь штрафом, в худшем — на вас заведут уголовное дело. Также запрещено пользоваться телефоном за рулём: даже если вы просто взяли его в руку, чтобы проверить маршрут, полиция имеет право выписать внушительный штраф.
Помните про электромобили: например, в Париже их аренда такое же привычное дело, как и велопрокат. Годовой абонемент стоит €10 в месяц, плюс €4 за каждые 20 минут езды. Это идеальный вариант для перемещений по городу и окрестностям: в запасе 250 километров и гарантированное парковочное место, за которое ещё и не нужно платить.
Полезные приложения
Parkopedia поможет найти парковку. Приложение работает по всему миру: указывает стоимость и информирует о наличии свободных мест (iOS, Android).
Maps.me — кладезь офлайн-карт. При построении маршрута обращайте внимание, есть ли на нём платные дороги (iOS, Android).