Путешествия

Право руля: аренда автомобиля за границей

Автомобиль в путешествии — это не роскошь, а гарантия свободы перемещений. Если вам всё ещё кажется, что брать машину напрокат сложно, неудобно и дорого, спешим развеять страхи и рассказать обо всех «за» и «против».
Наталия Пухова
29 апреля 2017 в 17:32
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  • Право руля: аренда автомобиля за границей
    Фото: pexels.com

Что для этого нужно?

Чтобы арендовать автомобиль за границей, нужны всего два документа: водительское удостоверение и кредитная карта. При этом ваш возраст должен быть не меньше 18 лет (в некоторых странах — 21 год), а стаж вождения — насчитывать минимум 12 месяцев.

Принимать и сдавать машину не обязательно в одном и том же месте, вы вполне можете сделать это в другом городе и даже в другой стране, однако цена аренды при этом возрастёт.

Просчитывая время возврата, оставьте себе запас времени: если опоздаете на 15 минут, вас могут заставить оплатить следующие сутки проката.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, сразу добавляйте к стоимости аренды затраты на топливо, залог, платные трассы и парковку. Проверьте, включены ли налоги в бронь. Если нет — готовьтесь прибавить ещё до 40% к итоговой цене.

Ни в коем случае не оставляйте паспорт в качестве залога, иначе подарите второй стороне сильный аргумент при малейшем споре. Крупные компании этого и не попросят, но мелкие могут удерживать паспорт, пока вы не выплатите полную сумму.

Зачем получать международные права?

Все государства мира можно условно разделить на три группы. В первую входят страны, подписавшие Венскую конвенцию, во вторую — страны, подписавшие Женевскую конвенцию, в третью — те, кто отказался вообще что-либо подписывать.

Для последних ваши права как карточка на память, а чтобы получить право сесть за руль, придётся обзавестись местным водительским удостоверением. Сделать это непросто: процесс может включать в себя даже экзамены. К счастью, таких стран немного. В «группе риска» островные государства, например, Тувалу, а также многие азиатские — например, Китай и Вьетнам.

В странах, подписавших Венскую конвенцию (Австрия, Великобритания, Германия, Израиль, Таиланд и др.), действуют российские права нового образца — то есть те, что были получены или продлены после 2014 года.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№59, апрель — май 2017).
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